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Предавшись в прошлой статье воспоминаниям и как многим показалось чем то обидев фанатов AMD, хотя кроме всем известных фактов ни чего обидного мною сказано не было, я вспомнил о том что есть у меня пара коробочек куда я складывал всякое железо которое не представляло какой либо практической ценности.

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Достав коробки и покопавшись вдруг оказалось что у меня целая коллекция из 7 старых видеокарт. Причём пара из них интересные экземпляры.

К сожалению работоспособность данных видеокарт неизвестна, так как снимались они со всяческих трупов в ходе апгрейдов или утилизации. Есть в моих коробках и несколько процессоров, тройка материнских плат, увы не подающих признаков жизни, и прочего. Но о них как нибудь в другой раз.

рекомендации 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti за 50 тр в Регарде i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена 3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Ну что же, перейдём к видеокартам.

Первой в нашем списке будет S3 Trio64V+

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Сколько я за свою молодость их повидал и не сосчитать. Уж не знаю чем они были так хороши, видимо ценой и возможностями. Все слышали о Matrox и о их потрясающем качестве в 2D, но увы каюсь грешен ни одной такой видеокарты я в работе не видел, так что мнения на это счёт не имею. Уж и не помню откуда у меня образовался данный экземпляр, но что то подобное у меня когда то стояло, сначала отдельно, а потом в паре с Voodoo. В те времена я был ею доволен ибо перечень моих требований ограничивался тем, что она выводит изображение в 16 бит 640х480 на мой древний 14" монитор, чего мне было достаточно. Я даже прикупил ей дополнительной памяти и её стало аж целых 2Mb, не думаю что я осознавал в то время зачем мне это, но раз можно поставить значит надо поставить. Если кто не знает вот эти пустые кроватки на фото как раз места под установку микросхем памяти. В те времена такое часто бывало на видеокартах - всякие штуки для установки расширений.

Второй видеокартой, а точнее 3D ускорителем в нашем списке будет легендарный 3Dfx Voodoo 2

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И не простой, а целый Diamond Monster 3D II 12Mb мечта многих в те времена, в том числе и моя. Увы, но тогда мне приходилось довольствоваться обычной Voodoo, но подобный была у моего товарища. Летало на нём всё, и Quake и Unreal и Need for Speed начиная от 2SE и заканчивая богомерзкой 5 частью про Porshe. Даже в Diablo 2 и то был графический режим специально под Voodoo. Данным ускорителям не было равных вплоть до выхода GeForce, да и в SLI два таких могли с ним потягаться, но потом к сожалению 3dfx обанкротилась и Voodoo быстро ушли со сцены лишившись какой либо поддержки. По мимо своего API Glide, умели в OpenGL и Direct3D что делало их королями танцпола. Тот что нынче у меня без провода которым его надо подключать к 2D адаптеру, да и работоспособность неизвестна, но надеюсь когда нибудь руки до него дойдут.

Третьей видеокартой в списке у нас не менее легендарная Intel i740

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Данный экземпляр имеет аж 8Mb памяти и кем то налепленный радиатор от 486 процессора, по тогдашней дурной манере многие видеокарты имели присобаченные на клей радиаторы, что я не одобряю. В те времена видеокарты на данном чипе были частыми гостями на полках комиссионок, но как то мне в руки не попадались, так как имели в основной своей массе разъём AGP, а у меня его не было. А когда AGP у меня появился, выяснилось что данные карточки очень капризны в плане поддержки чипсетов не от Intel, так что у меня она не запустилась и была обменена на какую то дешманскую nVidia +/- того же ценового диапазона. Основным минусом данных видеокарт было разнообразие вариантов исполнения и несовместимость драйверов между разными вариантами карты, надеюсь мой текущий экземпляр живой и под него найдутся драйверы. Карта умела как в Direct3D так и в OpenGL так что на ней было возможно поиграть даже в Quake3, что не могло не радовать учитывая её ценник и доступность на вторичке.

Четвёртой видеокартой у меня для вас, неожиданно, Matrox MGA-G100A

Откуда она у меня взялась для меня загадка, но судя по наклейкам снята она была с какого-то фирменного компьютера HP и обладает 4Mb памяти. Если верить обзорам в интернете это отличная офисная затычка для 2D, а вот в 3D она хоть на бумаге и умеет, но абсолютно отвратительна как какой нибудь S3 Virge. В OpenGL карточка не умела, а в Direct3D хоть и запускалась, но с артефактами изображения. Впрочем если мой экземпляр работоспособен надеюсь когда нибудь удастся убедиться в этом лично.

Пятой видеокартой, заканчивающей эпоху 90х в нашем обзоре, будет nVidia RIVA TNT 2 Ultra

Хотя по внешнему виду как то не тянет она на громкое Ultra, судя по наклейкам имеет 32Mb памяти и аж 2001 год производства. Видимо братья китайцы клепали их с остатков чипов и сбагривали в матушку Россию для нетребовательных пользователей, ибо выглядит она чисто внешне - отвратительно и имеет наглухо посаженный на клей радиатор. Из подобных у меня когда то в компе была Vanta LT ажмо на 8Mb, грустно конечно, но хватало. Работоспособность данной увы так же неизвестна, так что пущай лежит ждёт своего часа.

Шестой будет видеокарта эпохи заката шины AGP, а именно nVidia GeForce 5700

Снята она была с какого то мёртвого компа на 478 сокете отправленного хозяином в помойку. Карта явно бюджетного исполнения Leadtek WinFast A360 128Mb, сказать мне о ней особо нечего, карта как карта. Сам я когда то владел FX5200 единственным плюсом которой было то, что она не MX440. Вся 5000 серия была отвратительна и в чистую сливала 9000 от ATi. Есть у меня 775 комп с XP для извращений, да вот беда там не распаян AGP слот, так что увы. Надеюсь удастся когда нибудь её проверить в деле.

Ну и седьмой последней вишенкой на торте будет видеокарта ATi Mobility FireGL T2

Или как на ней написано ATI Mobility Radeon 9600 128Mb, поделие китайских гениев где то раздобывших коробку со старыми ноутбучными чипами ATi Mobility FireGL T2 и слепившими из них настольную видеокарту. Попадалась эта видеокарта в магазинах уже в ходе расцвета PCI-E и нарастающего дефицита AGP в году эдак 2005. Как вы заметили на самой плате не распаяна память, а распаяна она там на подложке видеочипа. Что необычно и такое в те времена было в новинку, да и в принципе я такого больше живём не встречал. Поставлялась она с кривыми драйверами на диске, так что свежие драйверы с сайта ATi требовалось патчить или ставить драйверы Omega или Forsage. По производительности это была обычная Radeon 9600 и даже немного разгонялась. Сталкивался я в те времена с ней мельком, как раз по проблеме с драйверами. А спустя несколько лет увидел такую же в кучке хлама и решил сохранить для истории.

За сим наш сегодняшний экскурс в историю закончен, жаль пока нет возможности проверить и показать эти видеокарты в деле.

Зачем я их храню - сказать сложно, ностальгия? Возможно...

Надеюсь когда нибудь найдётся музей куда их можно будет сдать что бы все могли приобщиться, и они не окажутся в руках каких нибудь дегенератов плавящих золото в гаражах...