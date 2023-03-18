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S3 Trio3D из прошлого века - пополнение в моей коллекции видеокарт

Что можно найти за шаурму в заваленном снегом гараже. Немного конца лихих 90х и начала стабильности 2000х. Radeon, который мы потеряли, и о заре эпохи переименований, подстав и швырялова, начало которой положила фирма ATi.
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В одной из прошлых статей я рассказывал о внезапно обнаружившейся у меня коллекции видеокарт и вот на днях она немного пополнилась. Переписывался я тут с товарищем, и он прислал мне какую-то старую фотку, где в углу я заприметил коробку с платками. Дай думаю спрошу, чего это там такое у него. Оказалось - видяшки, по его словам, лежат они у него в гараже, ибо на помойку рука отнести не поднялась. Долго ли коротко ли сторговался я с ним на шаурму и почистить снег у гаража. 

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В итоге я стал счастливым обладателем следующих экземпляров, в хронологии по датам поступления в продажу.

Легендарна S3 Trio3D/2X на целых 4Mb анонсированная в 1997 поступившая в продажу в далёком 1998 году, а точнее это уже версия 2Х, наверное, 1999 года, т.е. с поддержкой AGP2x как не трудно догадаться.

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Легендарность данной видеокарты заключается в том, что 3D у неё есть только в названии. Какое-то там 3D ускорение конечно есть и даже возможно есть игры где оно работает, но о полноценном Direct3D или OpenGL можно даже не мечтать. В детстве я недолго обладал такой видеокартой, как затычка для слота AGP она имела место быть.

Очередная Intel i740 8Mb от самой Asus, поступившая в продажу в 1998 году.

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Это уже вторая в моей коллекции видеокарта на данном чипе, но в куда лучшем состоянии и со съёмным радиатором что не может не радовать. В целом добавить мне относительно прошлой статьи - нечего, это отличная для времён Pentium II-III видеокарта, с хорошим 2D и достаточно функциональным 3D, с полной поддержкой OpenGL1.1 и DirectX 5.0. 

Далее классика nVidia Riva TNT2 Pro 32Mb обосновавшаяся на полках магазинов в 1999 году

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И не noname какой, а целый MSI модель MS8806. Это уже вторая моя видеокарта линейки TNT2 в коллекции и в целом сказать о ней нечего, такими были забиты все магазины. Разве что исполнение этой получше чем у TNT2 Ultra о которой я писал в предыдущей статье. И насколько мне не изменяет память - чипы Pro изготавливались по более тонкому техпроцессу, но это мы выясним если удастся данные видеокарты протестировать. Данные видеокарты уже умели в DirectX 6.0 и OpenGL1.2.

Далее будут две видеокарты 2003 года, которые не имеют исторической ценности и после проверки отправятся на барахолку по 250р за шт. 

Первая, всем знакомый nVidia GeForce FX5200 64Mb

Поделие то ещё, но умело в шейдеры кои стали с какого-то момента обязательны для запуска игр, в целом производительность FX5200 была где-то на уровне GeForce 2 или GeForce 4 MX, т.е. на уровне днища. Но как затычки для слота они продавались года до 2008 как минимум или даже дольше, пропав с прилавков только с окончательной смертью AGP. Поддерживала DirectX 9.0b и OpenGL1.5.

Вторая это не менее известная ATi Radeon 9200 64Mb

Такого же уровня поделка с похожей судьбой и производительностью, но умела только в DirectX 8.1 и OpenGL1.4. По факту это была переименованная ATi Radeon 9000, которая была медленней чем ATi Radeon 9100, которая был переименованной ATi Radeon 8500... круто да? И после такого адепты AMD/ATi удивляются почему никто не любит Radeon. Да после таких фортелей, нормальный человек не будет это трогать даже 3х метровой палкой. Зачем это было делать, когда вы вырвались вперёд и опережаете конкурента - непонятно. Видимо для того чтоб срубить деньжат на славе полноценных Radeon 9500/9800.

Но позвольте, скажет мне читатель, а как же история с nVidia GeForce 4 Ti и 4 MX. Да мой друг была такая история в 2002 году nVidia знатно всех опрокинула, выпустив GeForce 4MX который был +/- переименованным GeForce 2 образца 2000 года как по производительности, так и по поддерживаемым технологиям, за исключением OpenGL, версия которого сменилась с 1.2 на 1.3. 

А я отвечу... ATi такой фигнёй начала заниматься ещё раньше в 2000 году, тогда о шла битва за DirectX 7.0, а именно за поддержку Hardware T&L которая впервые была реализована в nVidia GeForce 256 выпущенной в конце 1999. И ATi находясь в роли догоняющего делает гениальную вещь, выпускает собственно первый Radeon с приставкой LE имеющий поддержку Hardware T&L, а в пару к ней выпускают Radeon VE у которого этой самой поддержки нет. Потом эту парочку ещё и переименуют в Radeon 7500/7000, что усилит накал паскудства. 

К чему я это вспомнил - на фотографиях, где я обнаружил закладку с видеокартами, как раз была одна с маркировкой RV100, тот самый Radeon VE он же 7000. А когда мы гараж откопали этой видеокарты там не оказалось. Жаль, было бы интересно её протестировать. Плюсом её на момент выхода была поддержка вывода изображения на 2 монитора по самой низкой цене на рынке.  

Сейчас я как раз нахожусь в процессе поиска подходящей платформы для проверки всего этого, думаю собрать что-нибудь на Socket 370 или Slot 1. Естественно, никакого AMD по возможности, разве что Slot A, но это достаточно редкий зверь. Увы, пара материнских плат на Slot1 и Socket370, лежащие у меня с незапамятных времён - признаков жизни не подают. Зато есть горстка кулеров, оперативной памяти SDRAM и процессоров Celeron 333-433 и даже слотовый Pentium III 450Mhz. 

На этом пока всё, увидимся в следующей серии наших занимательных историй. 

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amd intel nvidia видеокарты geforce radeon видеокарта ati видеокарты 2019 s3 trio
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