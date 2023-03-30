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В прошлой своей статье, я "потерпел фиаско" с тестированием моей коллекции видеокарт ввиду отсутствия AGP порта в компьютере. Так что поглядывал на всем известном сайте бесплатных объявлений - может чего подходящее мне попадётся. Увы, ничего интересного не попадалось. И тут в один прекрасный день в предложку упало объявление - Компьютерные запчасти 500р за всё. Судя по нечётким фотографиям там было: 4 корпуса без крышек, несколько материнских плат и коробка, где вперемешку были насыпаны - видеокарты, модемы, сетевые карты, процессоры и оперативная память...

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А что мне терять, подумал я, созвонился, прыгнул в повозку и поехал забирать.

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Прямо на месте пооткручивал всё интересное с корпусов и оттащил их на ближайшую помойку. В итоге моей добычей стали: 3 модема PCI, 8 сетевых карт PCI, 2 жёстких диска 3.5" IDE по 80Gb, 4 блока питания, жёсткий диск 2.5" SATA на 250Gb, 8 материнских плат Socket 370/A/4, 5 приводов, 4 флопика, 3 звуковые карты, а также пачка памяти SDRAM и DDR и горсть процессоров Socket 370/A/478.

Добравшись со всем этим добром домой было принято решение - не откладывая в долгий ящик всё это осмотреть, по возможности протестировать. А далее по обстановке - на продажу, в коллекцию или в помойку.

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При осмотре материнских плат меня постигло горькое разочарование, все платы под 478 и 370 побывали в руках какого-то вандала, пытавшегося перепаять кондёры... как итог платы насквозь проедены кислотой в местах пайки - 370 были отправлены в доноры, 478 были раздеты на предмет рамок кулеров и радиаторов, а далее отправились на помойку. А вот плата Socket A, хоть и имела все до одного вздутые кондёры, вандализму каким-то чудом подвергнута не была, а плата-то непростая, а легендарная EPoX EP-8KHA+.

Что ж, надеюсь получится её реанимировать.

Из 4х блоков питания - 1 был отправлен в помойку, 1 оставлен для тестов, 2 пойдут в ремонт на замену кондёров. Из 5 приводов - 2 отправились в помойку. Жёсткие диски - все исправны, без бэдов. Так же проверил всю имеющуюся у меня память DDR - в итоге на этапе осмотра 2 планки были отбракованы, остальные, штук 15-20 всяких-разных, прошли Memtest86+. Сетевые карты - 1 в мусор из 8. Модемы - вроде как живые, не знаю зачем, но пусть будут.

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Флопики, звуковые, память SDRAM и процессоры пока тестировать не на чем, так что отправились в отстойник.

Ну и собственно перейдём к видеокартам, коих было аж девять штук, из которых я, к сожалению, показать смогу только семь:

Итак, номер первый, на чипе 2001 года, nVidia GeForce2 MX400 32Mb от фирмы Gigabyte, модель GA-GF1280.

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Что о ней сказать, наверное, о ней знают все, умела в DirectX7.0, на этом её достоинства заканчиваются, учитывая, что это урезанный MX, а не какой-нибудь Pro/Ti/Ultra. Карточки такие продавались миллионными тиражами, и вполне себе радовали своих владельцев до середины 00х. Что касается данного экземпляра, их у меня было сразу два и оба с одним дефектом - вздувшийся кондёр и попытка его перепаять кривыми руками - как видите плата пострадала.

Так же у данных карт был выявлен "замечательный термоинтерфейс" - двухсторонний фольгированный скотч. Мда... не о таком термоинтерфейсе мечтали большевики... Было принято решение все видеокарты перед грядущим тестированием - перебрать и обмазать жиденькой...

Номер два, на чипе 2001 года, легендарный "блудный сын" ATi Radeon 7000 фирмы HIS, аж на 64Mb.

Я уже писал немного о таком в прошлой своей статье, там мы такую видеокарту потеряли, не успев найти. Легендарность этой поделки в том, что, выйдя в 2001 году она не имела блоков Hardware T&L, являясь конкурентом разве что Riva TNT2 1999 года выпуска, однако T&L можно считать и на процессоре, так что при наличии быстрого процессора, возможно она нас ещё удивит, а вот обладателей Pentium III 500Mhz она бы особо удивить не смогла, но поживём - увидим.

Далее, номер три, на чипе 2002 года, легендарный и неповторимый... nVidia GeForce 4 MX440 8x фирмы Palit, на целых 128Mb.

Величайший кидок со стороны nVidia, воплощение боли и отчаяния. Квинтэссенция подорванных пуканов. Не удивлюсь, что где-то в галактике открылось око ужаса и началось вторжение сил Хаоса, когда эта карта легла на полки магазинов. А всё почему? А потому что данное поделие хоть и обладало цифрой 4 в названии, но являлось по сути переименованным и чутка модернизированным GeForce 2, причём не Ti/Pro/Ultra, а 2MX.

Номер четыре, несмотря на радиатор с надписью ATi это всего лишь очередная вариация nVidia GeForce 4 MX440 8х на 64Mb от фирмы Canyon, модель CN-NG448-03, аж 2004 года производства.

Относительно предыдущей, тут сказать нечего, то же самое только поздней модификации. Отличается, однако, использование BGA чипов памяти. К сожалению, плата имеет следы тыканья паяльником, а также оторванными компонентами на плате, так что её работоспособность под большим вопросом.

Номер пять, на чипе 2003 года, nVidia GeForce 5600XT на 128Mb фирмы Palit.

Популярная, но не очень производительная видеокарта, умела в DirectX9.0a и OpenGL1.5. Сливала вчистую аналогам от ATi, но благодаря гибкой ценовой политике была широко распространена, в том числе и ваш покорный слуга обладал картой на данном чипе, в те времена, когда только устроился на работу и смог наконец поменять свой GeForce 4 MX440 на хоть и Б/Ушный, но умеющий в шейдеры FX5600.

Номер шесть, очередной nVidia GeForce 5600, на этот раз без приставки XT, на всё те же 128Mb.

В отличие от предыдущего имеет более высокие частоты и гарантированную шину памяти 128bit, у XT были возможны варианты и с урезанной до 64bit шиной.

Ну и последний на сегодня, номер семь - на чипе 2004 года, ATi Radeon 9550 SE фирмы HIS на 128Mb

Несмотря на название не имеет никакого отношения к легендарному Radeon 9500, а является урезанной версией Radeon 9600 с 64bit шиной памяти и пониженными частотами. Данный экземпляр обладает убогим радиатором, при замене которого можно рассчитывать на неплохой разгон. А в целом это дно 9000 серии Radeon, но и стоил он в принципе недорого и +/- был шустрее GeForce 5600. Умел в DirectX9.0 и OpenGL 2.0.

Ещё одной найденной мною видеокартой была nVidia Geforce 6600GT AGP фирмы Sparkle, но она попала под руку пионера с паяльником, так что сразу был доставлена на реанемобиле в сервис - где мне ничего не смогли гарантировать, но обещали сделать всё возможное. Так что фото я сделать пока не могу, выглядела она примерно как-то так, только кулер чутка другой формы.





Что же мы имеем по итогу - надо срочно искать стенд тестирования AGP видеокарт, иначе скоро я буду погребён под завалами. Изначально я в принципе-то собирался коллекционировать 3D видеокарты 90х, но сейчас сменил гнев на милость - будут и AGP видеокарты 00х, но по принципу 1 чип - 1 видяха. Все дубли будут безжалостно продаваться, а трупы утилизироваться.

Пишите в комментариях, какие бы вы бы хотели увидеть тесты или игры. Вряд ли мне удастся в ближайшее время найти плату с поддержкой видеокарт AGP 3.3V, так совсем старые видеокарты отложим на потом, да и выступают они совсем в другом весе и тестировать их надо в своей лиге.

На сегодня всё.