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Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$

Обзор системный блока HP Vectra VLi 8 - конструкция, технические решения, особенности, загадки... Модернизация и трудности, с которыми пришлось столкнуться.
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В конце своей прошлой статьи, я размышлял над тем, как бы мне протестировать свою коллекцию видеокарт. Увы, в нашем городе выбор подходящего железа оказался практически нулевым. А надо-то мне всего материнскую плату Slot 1 или Socket 370, остальная мелочёвка у меня в хозяйстве есть. 

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Зайдя к своему хорошему товарищу, который держит свой сервисный центр, поделился я с ним своею думой печальной. А он такой и говорит - Ну не знаю, подойдёт ли тебе сия ценность, но ты точно сохранишь, а мне она только под ногами мешается. И достал из-под полы - "компьютер белого человека"...

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То оказался HP Vectra VLi 8, собранный в Голландии.

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В далёком 1999 году.

Ценою в 1489$, если верить архивной странице какого-то магазина, который торговал ими в те года. 

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Наш юный читатель может не понять, в чём цимес, а цимес, мой юный падаван, в том, что курс доллара в России на момент производства данного ПК составлял 25р, а прожиточный минимум в 2000 году составлял ~1200р/мес. Если, мой юный друг, у тебя нелады с математикой, то скажу проще - семья 2 человека + ребёнок могла на эти деньги прожить в России весь 2000 год. В переводе на нынешние реалии это сумма в районе 400-450 тысяч рублей. Эх... было время...

Корпус был слегка пожелтевший, однако в целом состояние на 5-, учитывая преклонный возраст данного компа.

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Поблагодарив товарища за столь ценный подарок, я погрузил его в свою повозку и отправился домой.

Все домашние дела были заброшены, и я приступил к изучению. Корпус оказался нестандартный, в принципе это нестрашно, но больше всего меня насторожило присутствие встроенного видео. И как показала практика не напрасно. 

Снаружи виднелся флопик, так же есть 3 отсека 5.25", один из которых занят СD приводом, а на одном отсутствовала заглушка, что я быстренько поправил. 

Декоративная панель снимается, и мы можем увидеть, что приводы и флопик крепятся на салазках. Сам корпус металлический, и сверху обшит пластиковыми панелями. 

Боковая крышка открывается лёгким движением руки. 

А также откидывается пол, что даёт лёгкий доступ к оперативной памяти и процессору, и позволяет демонтировать материнскую плату просто потянув за зелёный рычаг и сняв воздуховод.

Внутри обнаружилось хитрое строение материнской платы, которая через огромный разъём подключается к плате с портами расширения и что печально там отсутствует AGP... Эх, разбились мои мечты о тестировании AGP видеокарт. 

Ну да ладно, на борту мы имеем Intel Pentium III 500MHz, 2 слота под память SDRAM, куда установлен один модуль на 64Mb фирмы Samsung. И всё это охлаждается одним вентилятором с забором воздуха из-за пределов корпуса. 

Тут же обнаружился встроенный видеоадаптер Matrox G200 аж на 8Mb... собственно, он-то и подключен по шине AGP.

Так же сзади были обнаружены две заглушки под карты расширения нестандартного размера, я долго ломал голову, чего это такое, но вспомнив о лежавшей в моей коллекции видеокарте Matrox G100 - картинка сложилась. 

Видимо существовала какая-то модификация компьютера в данном корпусе без встроенного видео и с AGP, куда и вставлялись вот такие видеокарты с миниатюрной задней панелью. И выглядело это как-то так.

В компьютере имеется 2 отсека под жёсткие диски 3.5", естественно на салазках, в одном из них установлен жёсткий диск Maxtor аж на 8Gb... по тем временам если не топ, то около того в домашнем сегменте. 

Блок питания всего на всего 200W, чего более чем хватало в 90х и начале 00х.

Ну долго ли коротко ли, были разложены мои запасы барахла и прикинуто, что можно с этим сделать на первом этапе. Для начала была заменена батарейка CMOS, ибо старая села. Имея на руках несколько процессоров Celeron и Pentium III, я как-то не решился их пихать в этот компьютер, а ну ещё чего сгорит не дай бог, а толку с этих экспериментов как бы особо и не будет. И ещё и не факт, что в BIOS есть поддержка более свежих модификаций на ядре Coppermine и уж тем более Tualatin. Да и смысла в этом нет учитывая ограничения видео подсистемы. 

Далее я решил отключить родной жёсткий диск, для его сохранности, а дальнейшие эксперименты проводить на одном из тех, что у меня валялись.  

Увы, диски большого объёма материнская плата не распознаёт, точнее она их видит, но всю ёмкость использовать невозможно. В хозяйстве у меня были два Fujitsu 6.4Gb MPE3064AT и один IBM 20.5Gb, он-то и пошёл в дело. А то 6.4Gb и маловато и вполне могут пригодиться для реанимации чего постарше.

Далее наступило самое опасное и ответственное мероприятие - а именно увеличение объёма памяти. Планок у меня валялась куча, но вот откуда они и в каком состоянии - я не знал. Было принято рискованное решение - протестировать их на этом компе. Естественно они были тщательно осмотрены, почищены и отмыты. 

Но тут я столкнулся с тем, что дискет-то у меня нет и болванок то же... а с чего грузиться? Перерыв весь дом, дискеты были найдены... из 5шт только одна была без бэдов куда и был записан memtest86+. 

Большая часть планок запускаться отказалась, одна была с ошибками, ещё одна определялась только в половину объёма. Но на моё счастье были и исправные на 32, 64, 128 и аж 2 штуки на 256Mb, причём хоть эти две планки и разные, но собраны на одинаковых чипах. Собственно, они-то и были установлены в ПК.

На данном этапе было решено с апгрейдом закончить и перейти к установке операционной системы. Начал я с поиска драйверов, что, как вы понимаете, не такая простая задача, однако всё было найдено достаточно быстро и даже был найден свежий BIOS, который был незамедлительно прошит. Особых изменений я, правда, не заметил, но стал доступен пункт выбора приоритета видеоадаптера AGP/PCI, что может быть полезно в будущем. 

Выбор операционных систем для этого компьютера большой: Windows 3.11/95/NT4.0/98/Me/2000/XP. Естественно была выбрана 98 как самая "игровая" для тех годов и не такая капризная как Me, хотя и она, я думаю, на нормальном железе должна вести себя хорошо, но у меня как-то никогда не было хорошего дистрибутива Me. Так что... 

В закромах Родины был найден загрузочный диск Windows 98, возиться с дискетами и грузиться под DOS как-то желания не было, и как показала практика напрасно. В общем вставляем диск, грузимся, жмём далее-далее... и операционка установлена на раздел в 2Gb... блин ну как так-то... Ну ладно с этим потом разберёмся, далее драйвера... а как их ставить? Хм... задача... Попытки разбивать драйвера на архивы и перетаскивать их на дискетах успехом не увенчались, архиваторы, которые мне удалось найти и поставить под Windows 98 не понимали архивы, созданные в свежих архиваторах под Windows 10. 

Но всё решилось просто, скинул драйверы от сетевой карты на дискету, кинул провод до роутера и вуаля... На комп с Windows 10 правда зайти так и не получилось, а вот на старенькое сетевое хранилище WD My Book Live залетело только в путь. Оттуда-то всё остальное и было поставлено. 

Для того чтоб не мучить привод, да и в целом чтоб не возиться, был придуман элегантный способ - складировать образы дисков на сетевом хранилище и монтировать их оттуда программой Alcohol 120%, которая нынче стала бесплатной и существует для всех версий Windows, начиная с 98 и заканчивая 10. Что так же позволяет экономить место на жёстком диске, устанавливая игры в минимальном возможном размере без видео и музыки. В те времена большинство игр так умели. И тут началось игры, тесты, бенчмарки...

В общем очнулся я только под утро...

Что я могу сказать, проспавшись - Matrox G200 не так плох, как я думал, начитавшись старых обзоров, хотя свою роль тут конечно играют свежие драйверы, датированные аж 2002 годом. К чести Matrox стоит отметить, что на их FTPшнике до сих пор хранятся всяческие патчи для игр, демки, разные версии драйверов тех давних времён. А вот компания HP почему-то не удосужилась на своём сайте сохранить драйверы для данного ПК, хотя весят они меньше чем сет с онлифанс, хранящийся на компе заштатного манагера HP. Ну не будем о грустном, в целом поиски старого софта нынче задача непростая.

Что же с компом... есть у меня ещё одна мыслишка по поводу его апгрейда, если кто читал мою предыдущую статью, то уже, наверное, догадался, чего я задумал, а для тех, кто не догадался - пускай будет сюрприз. Если дело выгорит, то это будет мой основной комп для игр тех лет, благо тянет он всё вплоть до 1999 года включительно без особых проблем и даже то, что вышло в начале 00х.

На этом мой рассказ пока окончен, ждите статью с тестами, благо, как видите, я к ним хорошенько подготовился, а если повезёт, то это будут не просто тесты, а величайшая битва титанов тех лет. 

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intel pentium fujitsu matrox системный блок maxtor g200 vectra vli апргрейд
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