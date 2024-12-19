История вхождения Intel на рынок 3D графики загадочна и терниста, ибо "рожалось" это вхождение долго и в муках более четверти века. Всё началось в первой половине 90х годов, когда платформа IBM PC из "одной из" стала превращаться в "единственную" доминирующую на рынке платформу ПК. Собственно, до этого IBM PC не был мультимедийным ПК и в данном качестве проигрывал практически любому своему конкуренту, будь то Amiga, Atari, Apple и прочие, уже давно забытые ПК платформы.

Заслуга в превращении IBM PC совместимых ПК в полноценную мультимедийную платформу лежит на компании Microsoft выпустившей в середине 90х годов свою легендарную Windows 95, и что характерно делавшей это по сути "бесплатно", в отличии от прочих ОС, которые были частью программно-аппаратного комплекса своих платформ, Windows 95 вставала на любой мало-мальски современный IBM PC. А с помощью карт расширения любой ПК можно было превратить в способный решать мультимедийные задачи. Гибкость такого подхода пользователям естественно пришлась по душе и к концу 90х все прочие платформы вымерли, ибо дорого и не гибко.

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Собственно, на ту же середину 90х пришёлся и бум 3D графики, а в 1995 году в продажу начали поступать 3D ускорители, той или иной степени паршивости. Intel же не обладала своими разработками в области видео, так что ответила на это добавлением инструкций MMX в свои процессоры.

И что характерно, на фоне первого поколения 3D ускорителей этого оказалось более чем достаточно, однако прогресс тогда шёл семимильными шагами. И уже в 1996 году в продажу поступила легендарная 3Dfx Voodoo обнулившая все потуги конкурентов и задавшая новый стандарт 3D графики на ПК.

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Одной из проблем рынка 3D графики, да и в целом всего ПК рынка в те времена была запредельная цена на оперативную память и первые нормальные 3D ускорители стоили приличных денег. Так что компания Intel покумекала и родила хитрый план - придумать такую шину для графических ускорителей, чтоб не надо было на них память дорогую паять, а использовать оперативную память, установленную на материнскую плату. Собственно, так и родилась шина AGP, впрочем, как обычно не обошлось без задержек, ибо полноценные чипсеты появились только во второй половине 1997 года, а вот с видеокартой пришлось подождать ещё полгода и только в начале 1998 года компания Intel наконец разродилась своей видеокартой Intel i740.

И увы, к тому времени она успела устареть. Ну как устареть... в принципе она была вполне себе на уровне конкурентов, но к тому времени вышел 3Dfx Voodoo 2 и на его фоне все конкуренты имели бледный вид. А ко всему прочему ещё и цены на память резко снизились и к концу 1998 года видеокарта с 16Mb памяти на борту за 150$ стала обычным делом, а вся эта концепция с AGP и отсутствием памяти на видеокарте, оказалась не нужной. Впрочем, о i740 я уже писал массу статей, так что повторятся не вижу смысла - раз, два, три. В общем компания Intel интегрировала данное видеоядро в свои чипсеты и надолго оставила рынок дискретных видеокарт.

Следующую попытку выпустить что-то дискретно-графическое компания Intel совершила в 2008 году со своим проектом Larrabee, который по сути своей условно представлял собою 50 ядер обычных Intel Pentium, объединённых на одном кристалле.

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Но архитектура x86 слабо подходит для решения графических задач, процесс затянулся и к 2011 году было объявлено о сворачивании графического направления Larrabee, и дальнейшего развития этой темы исключительно в качестве карт для вычислений - Xeon Phi, несколько поколений которых выпускались вплоть до 2020 года.

Насколько Xeon Phi были удачны в этом качестве - сказать я затрудняюсь, но видимо не очень, коли в 2018 году компания Intel объявила о разработке новой архитектуры ускорителей, в том числе и графических. Недолго думая из компании AMD была выписана команда инженеров, которые и занялись её разработкой. И в 2020 году на рынке появилась новая графическая архитектура Intel Xe, в настольном сегменте пока правда в виде бюджетных чипов Intel Iris Xe и Intel Iris Xe MAX.

Хотя это были скорее инженерные образцы, нежели полноценные видеокарты, и в продажу они поступали в ограниченных количествах в 2021 году. И в виду своей сомнительной родословной имели достаточно много как аппаратных, так и программных проблем и ограничений. Впрочем, драйверы для них обновляются и по сей день, так что было бы интересно узнать, как оно спустя 4 года себя чувствует, но увы найти такую карту достаточно сложно. Но судя по всему эксперимент был признан удачным, да и в мобильном сегменте архитектура Intel Xe показала себя неплохо, так что компания Intel решила продолжать... правда перенеся производство чипов к своему прямому конкуренту компании TSMC.

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И в конце 2022 года в продажу поступило семейство видеокарт Intel Arc, об одном представителе которых мы сегодня и поговорим, а точнее о Intel Arc A750 8Gb в исполнении компании ASRock.

Старт продаж Intel Arc был не очень ровным, главным образом карты ругали за неоптимизированные драйверы и в целом неравномерную производительность, которая скакала от игры к игре. Но компания Intel судя по всему бросать данное начинание не собирается и в 2024 году выпустили второе поколение видеокарт Intel Arc.

Ну а ваш покорный слуга, как вам известно, недавно совершил вынужденный апгрейд и волею судеб остался без нормальной видеокарты, так что передо мной встал вопрос о покупке таковой. Потратив почти 50 000 рублей на апгрейд, денег у меня было мягко говоря не много, а ещё меньше было желание их тратить. Так что вариант с покупкой новой видеокарты отпал сам собой, ибо новую видеокарту меньше чем за 35 000-40 000 рублей брать не имело смысла. Порывшись на вторичке, я пришёл к неутешительным выводам о том, что покупка какой-нибудь 2060 или 3060 сопряжена с риском нарваться на полудохлую видеокарту после майнинга, коих на вторичке чуть ли не каждая вторая, а найти реально живой экземпляр потребует затрат времени и усилий на которые я был не готов.

В общем, взор мой упал на видеокарты Intel Arc, которые, ввиду их объективных недостатков и сложившейся вокруг этого негативной атмосферы, обладают довольно привлекательными ценниками. Но с момента релиза прошло уже 2 года, так что софтовую часть, как мне думается, уже допили до вменяемого состояния. Да и сами карты точно не бывали руках манеров и беспокоиться о их ушатанности можно куда меньше, чем при покупке условной RTX 3060, так что мною было принято решения - брать. Но так как бюджет мой был ограничен 20к рублей, в него попадала Intel Arc A750 8Gb, которая в зависимости от состояния и наглости продавца торгуется на вторичке в диапазоне от 15 000 до 20 000 рублей, при цене в магазине на момент моих поисков от 25 до 30к рублей, а на момент написания статьи уже от 30 000 до 33 000 рублей. Связавшись и переговорив с несколькими продавцами по поводу доставки и прочих мелочей, мною была приобретена видеокарта ASRock Intel Arc A750 Challenger D OC [A750 CLD 8GO] за 17 000р в идеальном состоянии, правда без коробки и чека.

Собственно, о её тестировании сегодня и поговорим, увы, сравнить её мне пока особо не с чем, так что соперником у нас будет выступать старая добра nVidia GeForce GTX 1060 6Gb, которая была у меня до этого. Ещё я переживал по поводу блока питания 550W, ибо он трудится у меня уже лет 10 и пиковая нагрузка у него заявлена всего 600W, а везде пишут, что данной видеокарте требуется блок питания 650W.

Однако никаких проблем в ходе тестирования выявлено не было и всё стабильно работает уже пару недель, так что видимо заявления о необходимости блока питания 650W это просто перестраховка, ну либо качество блоков питания нынче серьёзно просело.

Тестировать будем с процессором Intel Core i5 12400F и оперативной памятью 32Gb DDR5-5600, под управлением Windows 11, правда результаты GTX 1060 были получены под Windows 10, но я думаю разницы там особо быть не должно, так что поехали...

3DMark Vantage (2008)

В данном тесте под DirectX 10, наша Intel Arc A750 8Gb оказывается производительней чем nVidia GeForce GTX 1060 6Gb на 45% в стандартных настройках и на целых 75% в режиме экстрим. Однако, как может заметить внимательный читатель, результат тестов в режиме "экстрим" равен нулю, а всё потому что в данном режиме используется разрешение экрана 1920x1200, но в нём Intel Arc A750 не смогла корректно выдавать изображение, так что пришлось при её тестировании ограничиться разрешением экрана 1920x1080. Налицо какая-то недоработка в драйверах. Ещё одной особенностью является повышенная нагрузка на процессор, результаты которого проседают на 2-3% при использовании видеокарты Intel Arc A750 8Gb.

3DMark'11 (2010)

Данный тест под DirectX 11 использует разрешения 720p в стандартном режиме, где превосходство Intel Arc A750 8Gb над nVidia GeForce GTX 1060 6Gb составляет 90%, а в экстремальном режиме в разрешении 1080p превосходство падает до 70%, что, впрочем, тоже неплохо. И вновь просадка производительности процессора, теперь уже на 5% при использовании видеокарты Intel Arc A750 8Gb.

Street Fighter IV (2009)

Данная игра использует DirectX 9.0c, и тут у нашей Intel Arc A750 8gb есть проблемы, ибо данный устаревший API она не поддерживает напрямую, а использует транслятор, что выливается в её 30% отставание от nVidia GeForce GTX 1060 6Gb. Впрочем, конкретно для данной игры - это не критично.

Street Fighter 6 (2023)

А вот в игре под DirectX 12 мы имеем возрастающее превосходство Intel Arc A750 8Gb над nVidia GeForce GTX 1060 6Gb на низких настройках в 30%, на средних в 60% и на максимальных в 80%. Что не может не радовать.

Final Fantasy XV (2018)

И вновь игра под DirectX 11, и производительность Intel Arc A750 8Gb лишь на 55% быстрее чем у nVidia GeForce GTX 1060 6Gb.

Forza Horizon 4 (2018)

Данная игра использует DirectX 11.2, так что превосходство нашей Intel Arc A750 8Gb вновь скромное и составляет всего 5% на низких, 25% на средних, 40% на максимальных настройках графики. И, как и в тестах 3DMark мы видим повышенную нагрузку на процессор при использовании видеокарты Intel Arc A750 8Gb.

Returnal (2023)

А вот под DirectX 12 всё становится веселей и Intel Arc A750 8Gb обеспечивает превосходство над nVidia GeForce GTX 1060 6Gb в 115% на низких и в 150% на максимальных настройках. Повышенная нагрузка на процессор при использовании видеокарты Intel Arc A750 8Gb всё также присутствует. Но давайте уже посмотрим, как у нас обстоят дела с Ray tracing.

Результаты вполне неплохие и если выставить настройки "графики" на Высокие и настройки "лучей" на Высокие, то получаем вполне неплохой fps позволяющий комфортно играть.

А если задействовать Intel XeSS, то совсем красота будет.

Cyberpunk 2077 (2020)

Cyberpunk 2077 также использует DirectX 12, что даёт нам прирост в 110% на низких настройках и 150% на максимальных настройках без Ray tracing. А вот сам Ray tracing увы тут только для "посмотреть", ибо в лучшем случае разумным будет использовать локальные тени, или ограничиться 30 fps без отражений, ну а включив таковые придётся уже задействовать Intel XeSS для комфортной игры.

Трассировка пути кстати работает на мой взгляд не вполне корректно, давая артефакты изображения, ну хоть запускается и на том спасибо.

Итоги

По итогу могу сказать, что я вполне доволен покупкой данной видеокарты и на ближайший пяток лет вопрос о замене видеокарты подыматься вряд ли будет. Посоветую ли я её кому-то к покупке? Пожалуй - нет, ну как минимум покупать её новой в магазине за 30 000 рублей, а именно столько нынче за неё просят. Это затея мягко говоря не умная, а вот на вторичке в пределах 15-20 тысяч рублей вполне интересный вариант, учитывая, что карты относительно свежие и не подвергались каким-либо экстремальным нагрузкам. С производительностью под старые API у видеокарты явные проблемы и я так понимаю программного решения данный вопрос не имеет. Под DirectX 12 же, как видим, всё вполне на уровне и нареканий не вызывает.

С получением драйверов также есть определённые проблемы, ибо скачать их с официального сайта в России можно только используя VPN, либо другие способы обхода блокировки. Видимо предки нынешних руководителей Intel прибыли в США транзитом через Аргентину или Канаду. Софт в принципе неплохой и позволяет осуществлять базовый разгон, а также настраивать режим работы системы охлаждения видеокарты, что не может не радовать.

Но о разгоне и охлаждении поговорим как-нибудь в другой раз, ибо на момент написания статьи установить утилиту для настройки у меня не получилось, решением данной проблемы явилась - установка драйверов без установки утилиты автоматического обновления драйверов, либо установка с включённым VPN, либо установка с отключенным интернетом.

Ну и напоследок повторюсь, покупать ли лично вам видеокарты Intel Arc, как собственно и AMD Radeon - это сугубо ваше решение и посоветовать я тут ничего не могу, ибо традиции AMD пока явно свято блюдутся в стенах графического подразделения компании Intel, и когда они оттуда выветрятся мне неведомо.

А на этом у меня всё - всем пока.