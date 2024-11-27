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Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700

История о моём внезапном апгрейде на Socket 1700, и о том, есть ли куда раскрывать потенциал nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на данной платформе.
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История эта, мой юный читатель, банальная и поучительна. Был я обычным владельцем ПК: процессор Intel Xeon E3-1230 V2 с китайской помойки, 16Gb памяти DDR3 1600, материнская плата ASRock H61DE/S3 и видеокарта nVidia GeForce GTX 1060 6Gb от фирмы Palit. И ничего не предвещало апгреда, ибо несмотря на то что шёл уже 2024 год - мне данного ПК вполне хватало для всего. Но в один прекрасный день, благодаря случаю и своим кривым рукам, я стал обладателем материнской платы MSI PRO Z790-A WIFI, которую я немного сломал и пришлось отвалить за неё 25 000 рублей. 

Об этой, до сих пор не закончившейся истории можно более подробно почитать тут, а передо мной встал вопрос что делать с этой материнской платой, а также где на всё это дело брать деньги. Был конечно вариант слить эту материнскую плату тысяч за 15 на вторичке, но, когда бы она там продалась - неизвестно, а деньги надо было отдавать - так что решено было делать полноценный апгрейд.   Думать было особо некогда, так что пришлось воспользоваться услугами ростовщиков, а именно взять кредитную карту с лимитом 50 000 рублей, чтоб отдать наличкой с рассрочкой на 2 месяца за материнскую плату, а остальное железо оформить в беспроцентный кредит на год. 

Плата конечно выгляди "по-богатому", вроде тут есть всё чего нынче принято пихать в платы, жаль большая часть этого мне как бы и нафиг не нужно - WiFi, ну или как минимум пока не задействовано - аж 4 слота M.2. После покупки материнской платы осталось 25 000р и было решено выше этого лимита не прыгать, так что бралось всё максимально бюджетное. 

Процессор Intel Core i5 12400F и крепёжная рамка к нему:

Не знаю нафига я купил эту рамку, но как бы 300р... почему нет? Ну а сам процессор это собственно нижний предел, который в принципе нынче можно рассматривать для покупки, а вот что-то по-лучше уже стоит раза в два дороже. 

Память Patriot PSP532G5600KH1 32Gb DDR5:

Память как память, работает на 5600MHz при напряжении 1.1V и даже имеет какое-то подобие радиаторов, а большего мне и не надо.

Ну и ещё был куплен кулер под 1155, для того чтоб переставить со старой платформы DeepCool REDHAD, который я когда-то удачно купил на вторичке за 1000р, а потом ещё по случаю прикупил в магазине новый комплект креплений под 1700 сокет за 200р, и как показала практика - не зря...

Кулер правда в очередной раз встал "по-дебильному", но увы, по другому его поставить нельзя, впрочем, и в таком положении он отлично справился со своей работой и температуры процессора не подымаются выше 75 градусов под максимальной нагрузкой всей системы в закрытом корпусе. Также пришлось купить-таки уже USB клавиатуру, ибо на новой материнской плате PS/2 портов нет.

Ну а видеокарта у нас пока что останется nVidia GTX 1060Ti 6Gb от фирмы Palit, собственно поэтому мы тут и собрались - посмотреть, есть ли толк для данной видеокарты от смены процессора.

Видеокарта эта легендарная и всем известная, так что давайте уже перейдём к тестам. 

3DMark Vantage

Под DirectX 10 на стандартных настройках прирост составил 40% по части графики, на экстремальных преимущество падает до 14%. По процессору рост производительности в попугаях более чем в 2 раза. 

3DMark'11

Под DirectX 11 производительность упала, хоть и незначительно, но всё же. Прирост производительности по процессорной части опять же более чем двукратный. А вот в комбинированном тесте забавная ситуация, при стандартных настройках двукратное преимущество, а вот с ростом настроек графики до экстремальных преимущество улетучивается.  

Final Fantasy XVТолку от замены процессора в данной игре не наблюдается.

Forza Horizon

Результаты бенчмарка данной игры более наглядные и опять же при низких настройках у нас прирост производительности порядка 30%, а вот с повышением графических настроек преимущество полностью нивелируется. 

Street Fighter IV

Под DirectX 9.0c всё просто и наглядно, 50% прироста за счёт более высоких тактовых частоты в одноядерном режиме работы процессора. 

Street Fighter VI

А вот тут у нас ситуация меняется, везде прирост небольшой 5-10%, но самый большой прирост при этом на максимальных настройках графики. 

Far Cry 6

На минимальных настройках прирост 20%, а на максимальных фактически нулевой. 

Returnal

И вновь мы упёрлись в видеокарту, прироста нет вне зависимости от настроек графики. 

Cyberpunk 2077

Ну и в Cyberpunk 2077 ситуация аналогичная, бенчмарк никак не реагирует на смену процессора. Хотя вашему покорному слуге хватило и такой видеокарты для того что бы пройти оригинальную версию игры на релизе и повторить прохождение после выхода DLC. 

Итоги

Что по итогу... по итогу, как и ожидалось, nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb уже давно исчерпала свой потанцевал, что не удивительно для видеокарты возрастом в 9 лет. В принципе я бы ещё на ней посидел, однако из оставшегося железа я решил собрать племяннику компьютер, но так и не смог найти на вторичке живую видеокарту по приемлемой цене. Так что было принято стратегическое решение воткнуть ему мою GTX 1060. А себе пока поставить nVidia GeForce GT 1030 2Gb с его старого компа, который будет выставлен на продажу, ну а когда его купят - добавлю чутка деньжат и возьму себе чего посвежее, благо платформа теперь позволяет поставить чего-нибудь приличное +/- уровня nVidia GeForce GTX 3060Ti.    

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

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Теги

intel nvidia geforce процессор видеокарта тестирование 12400f 1700 xeon e3-1230 v2 gtx 1060ti
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