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Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году

Модные супердорогие процессоры - это конечно круто, но для большинства людей, которые просто хотят собрать достойный средний ПК для игр (и всего остального), лучшим советом будет купить Core i5 или Ryzen 5 и установить в пару к нему самую быструю видеокарту, которую можно себе позволить.
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Core i5-13400 (и 13400F без встроенной графики) привлек внимание многих, когда Intel анонсировала его, потому что был добавлен кластер из четырех ядер E к Core i5-12400, который был одним из лучших процессоров Intel среднего класса за последние годы. Ядра E не имеют большого значения для игр, но они могут помочь, когда вы пытаетесь запустить фоновые задачи, а также могут обеспечить приличный прирост для тяжелых многопоточных нагрузок на CPU, таких как кодирование видео или рендеринг на базе CPU.

Проблема в том, что Intel продает множество очень похожих процессоров Core i5 12-го и 13-го поколения, и цены на них постоянно колеблются. Какой из них вам следует приобрести, зависит от того, чем вы занимаетесь, и какой из них окажется самым дешевым в момент покупки.

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13400 не всегда может быть лучшим процессором для покупки в любой конкретный момент. Core i5-12600K архитектурно идентичен и немного быстрее (не намного, но достаточно, чтобы почувствовать разницу). А i5-13500 имеет более высокую тактовую частоту и четыре дополнительных ядра E. Если Core i5-13400 самый дешевый на момент покупки, его можно выбрать. Если он стоит примерно столько же, сколько i5-12600K или i5-13500, покупайте их.

Также всегда есть i5-12400, который лишен ядер E, но имеет почти те же ядра P, что и i5-13400. Последние процессоры Ryzen 5 также выглядят конкурентоспособными, но сборка ПК на сокете AM5 все равно обойдется дороже. AMD утверждает, что DDR5-6000 является идеальным комплектом оперативной памяти в пару к свежим процессорам.

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Это дает небольшой прирост производительности в играх в некоторых ситуациях, но в основном позволяет выйти в плюс при выполнении неигровых задач. В бюджетной сборке эти деньги лучше потратить на более емкий SSD, лучший блок питания или более быструю видеокарту.

Тем не менее, сокет LGA1700 от Intel, вероятно, теряет свою актуальность, а AM5 будет поддерживаться по крайней мере до 2025 года. Если вы из тех, кто обновляет процессоры каждые пару лет, вы можете потратить немного больше сейчас и, возможно, сэкономить немного денег позже, когда придет время перейти на (совершенно теоретический) Ryzen 5 9600. На данный момент я подумываю об обновлении, но до конца не решил предпочтение какой платформе отдать (сейчас сижу на R5 5600 + RX6800, до этого были i5 9400+3070).

Замечания о PL

Два наиболее важных параметра для процессора Intel - это PL1, количество энергии, которое процессор может потреблять, когда все ядра находятся под постоянной нагрузкой, и PL2, количество энергии, которое процессор может потреблять, когда ему просто нужно работать как можно быстрее в течение короткого промежутка времени. Для Intel Ark, к примеру, PL1 обычно соответствует базовой мощности, а PL2 - турбо-мощности.

Core i5-13400 (F)

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6P/4E/16t

2.5/4.6 GHz (P-cores)

29.5MB (9.5+20)

65 W PL1/154 W PL2

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Core i5-12600K (KF)

6P/4E/16t

3.7/4.9 GHz (P-cores)

29.5MB (9.5+20)

125 W PL1/150 W PL2

Core i5-13500

6P/8E/20t

2.5/4.8 GHz (P-cores)

35.5MB (11.5+24)

65 W PL1/154 W PL2

Ryzen 7 7600

6c/12t

3.8/5.1 GHz

38MB (6+32)

65 W (88 W PPT)

Ryzen 7 7600X 

6c/12t

4.7/5.3 GHz

38MB (6+32)

105 W (142 W PPT)

Core i5-12400 (F)

6P/12t

2.5/4.4 GHz

25.5MB (7.5+18)

65 W PL1/117 W PL2

Аналогичная ситуация и у AMD, хотя здесь есть некоторая неясность в цифрах. Хотя AMD рекламирует тепловую расчетную мощность (TDP), TDP не сопоставим с базовой мощностью/PL1 Intel. Чтобы сравнить TDP AMD с Intel, нужно умножить TDP AMD примерно на 1,35 (это значение также известно как PPT).

Откровенно говоря, вся эта ситуация запутана, поскольку каждый производитель материнских плат включает свои собственные настройки PL1 и PL2 по умолчанию, иногда значительно превышающие значения по умолчанию, которые Intel указывает в своих спецификациях. Но есть и преимущества. Ограничения мощности могут быть изменены на любой материнской плате, а не только на платах Z690 и Z790 с поддержкой разгона, поэтому теоретически можно "разогнать" или "понизить напряжение" любого современного настольного процессора Intel или AMD, просто позволив ему потреблять больше или меньше энергии.

Недостатками увеличения предельной мощности является то, что процессор, потребляющий больше энергии, выделяет больше тепла, а прирост производительности редко соизмерим с увеличением энергопотребления (потребляя вдвое больше энергии, вы не получите вдвое больше производительности).

Тестовые системы и тесты

Процессор Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700 Core i5-12400, Core i5-13400, Core i5-12600K, Core i5-13600K
Материнская плата ASRock Taichi X670E Asus Prime B660-Plus D4
ОЗУ 32GB G.Skill Trident Z5 Neo ,  DDR5-6000 64GB Crucial CT2K32G4DFD832A , DDR4-3200

i5-13400 и i5-12600K показывают практически одинаковые результаты почти во всех тестах. Ryzen 7600X, с другой стороны, значительно опережает по средней частоте кадров в большинстве этих тестов. Для GPU среднего уровня, таких как RTX 3060, Intel Arc A750 или A770 или Radeon RX 6650 XT, i5 будет более чем хорош - GPU все равно будет узким местом в производительности. Также очевидно, что i5-12400 все еще является жизнеспособным вариантом, если вы планируете в основном играть в игры  и вам важна производительность на рубль. 

Кроме того понятно, что при переходе в более высокие разрешения разрыв сокращается. Но также важно и показать различия процессоров в 1080p. На долгую перспективу, если долго не обновляться - более быстрый вариант более предпочтителен. 

Если посмотреть на тесты других обзорщиков, но с памятью DDR4-3600 на интелах - ситуация похожая:

Энергопотребление

i5-13400 постоянно потребляет немного больше, чем i5-12400, а i5-12600K и все чипы Ryzen потребляют больше, чем i5-13400. Стоит отметить, что чипы Ryzen также обеспечивают лучшую производительность в играх (актуально только для FHD), в то время как i5-12600K просто потребляет больше без какой-либо реальной пользы. Однако меня заботит не "стоимость розетки", а возможность отведения тепла.

Это единственная оговорка к правилу "покупай то, что дешевле" для i5-13400 и i5-12600K. Даже когда оба процессора были настроены на одинаковый предел базовой мощности 65 Вт или 125 Вт, i5-12600K постоянно потреблял больше энергии, чем i5-13400 при кодировании видео и в играх. Старший чип постоянно потребляет немного больше энергии для достижения более высоких тактовых частот. Учитывая, что в играх эти два процессора работают практически одинаково, это небольшой аргумент в пользу i5-13400, если эти два чипа стоят одинаково, когда вы собираетесь их купить.

Что выбрать

При таком количестве похожих процессоров, трудно сказать: "Вот этот процессор я должен купить!".

Если вы в основном будете играть и хотите получить максимальную производительность за минимальные деньги, то Core i5-12400 не превзойти. Если вам нужен более универсальный процессор, который даст вам небольшой прирост производительности в играх и больший прирост производительности в многопоточной многозадачной работе, то при прочих равных условиях относительно низкое энергопотребление и низкие температуры i5-13400 дают ему преимущество перед i5-12600K. 

Что касается AMD, Ryzen 5 7600\7600X будет работать в играх немного лучше, чем любой из Core i5, а в многопоточных задачах и вовсе приблизится к Core i5-13400. Но покупать его стоит только в том случае, если вы не против потратить дополнительные 8000-10000-12000 рублей или больше только ради того, чтобы в ближайшие два-три года приобрести более быстрый процессор на AM5. Я не думаю, что это то, о чем беспокоится большинство людей, но такой вариант не лишен логики. 

Если бы AMD оставила поддержку DDR4, то я бы был первым, кто бежал за новой системой на основе 7600-7700. Да, DDR5 дешевеет, но всё равно это удар по кошельку, особенно если у Вас в наличии ограниченный бюджет и 16GB оперативной памяти DDR4, которая на данный момент стоит копейки. А могла бы послужить некоторое время с новой системой. Да и реалии у нас по ценам следующие, обычный 7600 не найти:

Если прибавить к стоимости материнскую плату и оперативную память (DDR5), то получается несколько грустно.

Пришел ли я к окончательному решению? На самом деле нет. При обновлении на intel часть бюджета высвобождается и может осесть в копилку для покупки в будущем новой видеокарты. С другой стороны важна возможность обновления на новый процессор в дальнейшем. Да и DDR5 хотелось бы уже пощупать вживую. Но. Геморрой с настройкой Ryzen меня опять пугает. Плюс нужно будет добавить в бюджет сумму на более-менее приличную хотя бы двухсекционную "воду".

Что выбрали бы вы? Делитесь. Возможно адекватные комментарии от владельцев данных систем помогут не только мне, но и остальным решить - на какую платформу стоит потратить свои кровно заработанные деньги.

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amd intel ryzen 12400 7600x 13400 12600 13500 13600 7600
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