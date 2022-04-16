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Исходя из результатов прошлых тестов, версия микрокода QQLS может оказать влияние на разгон памяти и на производительность. В текущей статье расширен набор тестируемых микрокодов и бенчмарков, получены новые и более полные данные о производительности, скорректированы выводы из прошлых тестов на основе новых данных.

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Влияние микрокода на разгон памяти

На текущей конфигурации максимальная частота памяти 3333 MHz работает на всех микрокодах, кроме 9C. Даже микрокод DE, выступавший в прошлом тесте в роли «неудачного», способен на это.

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Таким образом, половина микрокодов были ошибочно исключены из прошлого теста (исключение проводилось по признаку плохого разгона памяти). Результаты влияния микрокода на разгон памяти, полученные на одной связке процессор-память-материнская_плата, нельзя распространять на другие связки.

Можно сказать лишь то, что версия микрокода процессора может оказать влияние на разгон памяти в некоторых случаях. Не всегда и не везде, но может. Лучший микрокод по разгону для конкретной связки следует определять самостоятельно.

Стабильность разгона

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Разгон памяти считается стабильным после прохождения 3-часового теста Karhu Ram Test. Тест пройден на основном профиле разгона 3333 MHz и на 3100 MHz для микрокода 9C. Это позволяет говорить о стабильности самой памяти на используемых параметрах.

Разгон на микрокоде считается стабильным после прохождения LinX с объемом задачи 40K. LinX пройден на каждом микрокоде. Это позволяет говорить о стабильности разгона процессора и памяти.

Методика тестирования

Для всех микрокодов, кроме 9C, используется один-единственный профиль разгона с фиксированной частотой процессора и таймингами.



Настройки BIOS Настройки BIOS реклама

Профиль разгона на микрокоде 9C отличается только настройками памяти.



Настройки памяти для 9C Настройки памяти для 9C

В каждом бенчмарке (кроме LinX) проводится по два прогона, каждый прогон – после перезагрузки. На процессы всех бенчмарков, кроме 3DMark и Shadow of the Tomb Raider, устанавливается приоритет реального времени.

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Контроль за версией микрокода в Windows осуществляется с помощью Aida64 и HWinfo. Чтобы Windows не подменяла микрокод, переименован файл mcupdate_GenuineIntel.dll по пути C:\Windows\System32.

Контроль за частотой процессора, частотой и таймингами ОЗУ в Windows осуществляется с помощью Asrock Timing Configurator, CPU-Z и HWinfo.

Все программы мониторинга запускаются после прохождения бенчмарка.

Полученные результаты усредняются, подсчитываются погрешности. По усредненным результатам строятся графики для каждого бенчмарка.

Общий график производительности строится на усредненных результатах каждого микрокода во всех бенчмарках. За 100% приняты результаты микрокода EA.

Как читать графики

На вертикальной оси графиков – версии микрокодов. На горизонтальной – относительная производительность, проценты. Внутри горизонтальных полос выведены результаты в абсолютных величинах.

Погрешности на графиках представлены в виде тонких черных горизонтальные линий. Середина черной линии – на конце результата микрокода.

Синим цветом на графиках выделены результаты микрокода EA и всех микрокодов, отличных от результатов EA не более чем на погрешность. Результаты, отличающиеся на величину, большую погрешности, выделены красным и зеленым оттенками. Красным оттенком – если результат меньше результата EA, зеленым – если больше. Более темный оттенок цвета используется в случае превышения погрешности в 6 раз и более.

Исключение по цветовой гамме – график Shadow of the Tomb Raider.

Результаты тестирования

LinX

Из общей массы выделяется только результат 9C. Его результат хуже из-за низкой частоты памяти.

δ = 0,71%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





7-zip

Старые микрокоды показывают прирост производительности до 4,7 ± 0,49%.

δ = 0,49%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





Cinebench R15

Старые микрокоды показывают прирост производительности до 3,11 ± 0,44%.

δ = 0,44%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





Cinebench R20

Старые микрокоды показывают прирост производительности до 2,14 ± 0,1%.

δ = 0,1%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





Aida64 CPU Queen

Старые микрокоды показывают прирост производительности до 1,24 ± 0,01%.

δ = 0,01%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





Aida64 CPU PhotoWorxx

Часть микрокодов показывает снижение производительности на 3,71-3,74 ± 1,36%.

Сильнее других страдают результаты 9C из-за низкой частоты памяти. Его результаты ниже результатов EA на целых 8,26 ± 1,36%.

Результаты остальных микрокодов близки, и разница между ними не превышает погрешности.

δ = 1,36%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





CPU-Z

Результаты всех микрокодов довольно близки, превышающие погрешность микрокоды превышают ее ненамного.

δ = 0,21%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





Corona Benchmark

Старые микрокоды показывают прирост производительности до 0,73 ± 0,13%.

δ = 0,13%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





3DMark Fire Strike

Старые микрокоды показывают прирост производительности до 2,2 ± 0,49%.

δ = 0,49%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





3DMark Time Spy

Старые микрокоды показывают прирост производительности до 1,46 ± 0,26%.

δ = 0,26%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





Shadow of the Tomb Raider

В этом бенчмарке EA впервые лидирует по минимальному FPS. Остальные микрокоды показывают результаты ниже. Микрокоды 96 и A2 потеряли всего 0,43%, что не превышает погрешность в 0,62%.

Самый низкий результат из-за низкой частоты памяти показывает 9C. Аномально низкий результат показывает микрокод EC.

δ(мин.) = 0,62%, δ(ср.) = 0,3%.



Результаты в скриншотах Результаты в скриншотах





Общий график производительности

По всем бенчмаркам в среднем старые микрокоды показывают прирост производительности до 1,22 ± 0,43%.

Аномально низкие результаты почти на уровне микрокода 9C с низкой частотой памяти показали микрокоды D2 и EC. Хотя формально снижение производительности на EC всего 0,42% и не превышает погрешность 0,43%.

δ = 0,43%.

Выводы

Прирост производительности от смены микрокода EA в среднем достигает 1,22 ± 0,43% в протестированных бенчмарках. В 7-zip удалось зафиксировать прирост до 4,7 ± 0,49%.

Разница между версиями микрокодами с одной стороны не слишком значительна. Этой разницей можно пренебречь или пожертвовать в пользу новых патчей безопасности. С другой стороны эта разница в производительности достигается только лишь за счет смены версии микрокода. Можно получить до 4,7 ± 0,49% прироста в отдельных задачах буквально на ровном месте.

В некоторых случаях версия микрокода может оказать влияние на разгон памяти. Микрокод с большей частотой памяти скорее всего покажет и большую производительность. Лучший по разгону микрокод следует выбирать самостоятельно. В массе случаев влияния на разгон обнаружить и вовсе не удастся.