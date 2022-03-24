Влияние версии микрокода QQLS на производительность
Исходя из результатов предыдущего тестирования, микрокоды разделяются на две группы по максимальной частоте разгона памяти. Результаты неудачной группы примерно на 200 MHz ниже.
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Проверим теперь, меняется ли производительность в зависимости от используемой версии микрокода на примере Corona Benchmark и Shadow of The Tomb Raider.
Методика тестирования
За основу тестирования взяты микрокоды удачной группы. К ним добавлен неудачный микрокод DE и новый микрокод EC. Также рассмотрено влияние версии Intel ME.
Тестирование проводится с максимальной для микрокодов частотой ОЗУ. Для удачных микрокодов это 3333 MHz, для неудачного – 3100 MHz.
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Тестирование проводится с фиксированной частотой процессора. Настройки памяти для удачных микрокодов полностью идентичны. Для неудачного используется профиль с пропорционально пониженными первичными таймингами и RFC.
Для каждого случая проводится по два прогона в бенчмарке и в игре. Каждый прогон – после перезагрузки. Подсчитываются средние значения и погрешности.
Результаты тестирования
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Результаты прогонов и вычислений занесены в таблицу.
За 100% в таблице принят результат EA микрокода, который предлагает CoffeeTime 0.99 по умолчанию. Значения, отличные от 100% на величину, большую средней погрешности, выделены красным и зеленым цветами. Красным цветом – значения меньше 100%, зеленым – больше 100%.
|Версия микрокода
|Corona Benchmark
|Shadow of the Tomb Raider
|Rays/s, Rays/s
|Rays/s, %
|δ
|FPS, FPS
|FPS, %
|δ
|96
|4442562
|100,61%
|0,23%
|мин
|113,5
|98,70%
|0,44%
|сред
|168,5
|101,20%
|0,30%
|98
|4438904,5
|100,53%
|0,20%
|мин
|115
|100,00%
|0,87%
|сред
|168,5
|101,20%
|0,30%
|A2
|4451798,5
|100,82%
|0,00%
|мин
|116,5
|101,30%
|1,29%
|сред
|168,5
|101,20%
|0,30%
|AE
|4452331
|100,83%
|0,08%
|мин
|112,5
|97,83%
|1,33%
|сред
|168
|100,90%
|0,60%
|C6
|4410988
|99,89%
|0,09%
|мин
|113,5
|98,70%
|1,32%
|сред
|167,5
|100,60%
|0,30%
|D2
|4417200
|100,03%
|0,01%
|мин
|115,5
|100,43%
|0,43%
|сред
|168,5
|101,20%
|0,30%
|D6
|4416980
|100,03%
|0,06%
|мин
|115
|100,00%
|1,74%
|сред
|167,5
|100,60%
|0,30%
|DE
|4405965,5
|99,78%
|0,01%
|мин
|109,5
|95,22%
|0,46%
|сред
|162,5
|97,60%
|0,31%
|EA
|4415706
|100,00%
|0,16%
|мин
|115
|100,00%
|0,87%
|сред
|166,5
|100,00%
|0,30%
|EC
|4401815,5
|99,69%
|0,03%
|мин
|114
|99,13%
|0,00%
|сред
|167
|100,30%
|0,00%
|EC + ME 11.7
|4412166,5
|99,92%
|0,04%
|мин
|114,5
|99,57%
|0,44%
|сред
|168,5
|101,20%
|0,30%
Средние погрешности результатов Corona Benchmark, минимального и среднего FPS в Shadow of The Tomb Raider равны 0,08%, 0,84% и 0,3% соответственно.
Выводы
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Версия микрокода при прочих равных оказывает влияние на производительность большее, чем погрешность измерений. Тем не менее это влияние измеряется в долях % и в большинстве случаев им можно пренебречь.
Более существенная разница в производительности наблюдается в случае, когда микрокод ограничивает разгон ОЗУ. Минимальный FPS в игре просел на 4,78 ± 0,84%.
Понижение версии ME до 11.7 практически не сказывается на производительности и на разгоне. Однако стабильный профиль разгона с ME 11.7 загружается только в одном случае из трех.
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