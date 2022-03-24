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Исходя из результатов предыдущего тестирования, микрокоды разделяются на две группы по максимальной частоте разгона памяти. Результаты неудачной группы примерно на 200 MHz ниже.

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Проверим теперь, меняется ли производительность в зависимости от используемой версии микрокода на примере Corona Benchmark и Shadow of The Tomb Raider.

Методика тестирования

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За основу тестирования взяты микрокоды удачной группы. К ним добавлен неудачный микрокод DE и новый микрокод EC. Также рассмотрено влияние версии Intel ME.

Тестирование проводится с максимальной для микрокодов частотой ОЗУ. Для удачных микрокодов это 3333 MHz, для неудачного – 3100 MHz.

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Тестирование проводится с фиксированной частотой процессора. Настройки памяти для удачных микрокодов полностью идентичны. Для неудачного используется профиль с пропорционально пониженными первичными таймингами и RFC.



Настройки BIOS Настройки BIOS





Для каждого случая проводится по два прогона в бенчмарке и в игре. Каждый прогон – после перезагрузки. Подсчитываются средние значения и погрешности.

Результаты тестирования

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Результаты прогонов и вычислений занесены в таблицу.

За 100% в таблице принят результат EA микрокода, который предлагает CoffeeTime 0.99 по умолчанию. Значения, отличные от 100% на величину, большую средней погрешности, выделены красным и зеленым цветами. Красным цветом – значения меньше 100%, зеленым – больше 100%.

Версия микрокода Corona Benchmark

Shadow of the Tomb Raider Rays/s, Rays/s Rays/s, % δ



FPS, FPS FPS, % δ 96 4442562 100,61% 0,23%

мин 113,5 98,70% 0,44%

сред 168,5 101,20% 0,30% 98 4438904,5 100,53% 0,20%

мин 115 100,00% 0,87%

сред 168,5 101,20% 0,30% A2 4451798,5 100,82% 0,00%

мин 116,5 101,30% 1,29%

сред 168,5 101,20% 0,30% AE 4452331 100,83% 0,08%

мин 112,5 97,83% 1,33%

сред 168 100,90% 0,60% C6 4410988 99,89% 0,09%

мин 113,5 98,70% 1,32%

сред 167,5 100,60% 0,30% D2 4417200 100,03% 0,01%

мин 115,5 100,43% 0,43%

сред 168,5 101,20% 0,30% D6 4416980 100,03% 0,06%

мин 115 100,00% 1,74%

сред 167,5 100,60% 0,30% DE 4405965,5 99,78% 0,01%

мин 109,5 95,22% 0,46%

сред 162,5 97,60% 0,31% EA 4415706 100,00% 0,16%

мин 115 100,00% 0,87%

сред 166,5 100,00% 0,30% EC 4401815,5 99,69% 0,03%

мин 114 99,13% 0,00%

сред 167 100,30% 0,00% EC + ME 11.7 4412166,5 99,92% 0,04%

мин 114,5 99,57% 0,44%

сред 168,5 101,20% 0,30%

Средние погрешности результатов Corona Benchmark, минимального и среднего FPS в Shadow of The Tomb Raider равны 0,08%, 0,84% и 0,3% соответственно.



Результаты прогонов в виде скриншотов Результаты прогонов в виде скриншотов

Выводы

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Версия микрокода при прочих равных оказывает влияние на производительность большее, чем погрешность измерений. Тем не менее это влияние измеряется в долях % и в большинстве случаев им можно пренебречь.

Более существенная разница в производительности наблюдается в случае, когда микрокод ограничивает разгон ОЗУ. Минимальный FPS в игре просел на 4,78 ± 0,84%.

Понижение версии ME до 11.7 практически не сказывается на производительности и на разгоне. Однако стабильный профиль разгона с ME 11.7 загружается только в одном случае из трех.