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В настоящей заметке рассматривается влияние на разгон памяти такого второстепенного фактора как ревизия микрокода процессора. Целью полагается установление наличия или отсутствия его влияния на разгон, а также степени влияния, если таковое имеется.

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Необходимо определить формальный набор правил, который бы обеспечивал равенство условий и одинаковый подход к разгону. Достаточной для сравнения можно считать полученную с такими условиями максимальную частоту памяти, с которой система может запуститься.

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Методика разгона

Обеспечение равенства условий выполняется следующим образом:

используется единственный профиль настроек, фиксирующий частоту процессора, напряжения DRAM, VCCIO и System Agent, тайминги ОЗУ (с запасом относительно предполагаемого диапазона частот), кроме RTL-IOL блока;

используется единственная версия BIOS, в которой подменяется лишь микрокод;

в BIOS изменяются только множитель памяти и частота BCLK, причем последняя – строго в сторону уменьшения, чтобы ограничивающим фактором не стал разгон процессора.

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Во всех случаях применяется одинаковый подход к разгону:

Фиксируются напряжения и тайминги памяти, частота BCLK 100MHz; Находится максимальный множитель, с которым система стартует; Фиксируется следующий за ним множитель, частота BCLK выставляется < 100MHz так, чтобы получилась частота памяти, с которой был старт на предыдущем шаге; Путем увеличения BCLK находится максимальная частота памяти, с которой система стартует.

В качестве тестовой выступает система на процессоре QQLS (9900K ES), Asus Z170 Impact и памяти с XMP-профилем 4133MHz. В такой конфигурации ограничивающим фактором является только лишь процессор.





Результаты разгона

Результаты, представленные в скриншотах BIOS:

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Результаты, сведенные в таблицу:

rev_micr Max Boot RAM Frequency, MHz 84 3442 96 3655 98 3655 9C 3442 9E 3446 A0 3442 A2 3655 AE 3655 BE 3446 C6 3651 CA 3446 D2 3659 D6 3659 DE 3442 EA 3655





Микрокоды разделяются на две группы, внутри которых разгон практически идентичен. Разница между группами – около 200MHz.

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На Gigabyte Z170XP-SLI разницы между представителями двух групп не наблюдается:

Выводы

Исходя из результатов, ревизия микрокода в некоторых случаях может оказывать заметное влияние на результаты разгона памяти. Вероятнее всего в тех случаях, когда ограничивающим фактором разгона является процессор.

Однозначной зависимости между «новизной» микрокода и максимально достижимой частотой в разгоне обнаружить не удалось. Предпоследний микрокод DE оказался одним из худших в этом плане, куда хуже ранних 96 и 98 версий. Стоит отметить, что процессоры Coffee-Lake Refresh стали четвертым поколением на микроархитектуре Skylake, и к моменту их выпуска Intel уже могли применить все доступные улучшения микрокода.