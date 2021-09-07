Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
В настоящей заметке рассматривается влияние на разгон памяти такого второстепенного фактора как ревизия микрокода процессора. Целью полагается установление наличия или отсутствия его влияния на разгон, а также степени влияния, если таковое имеется.
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Необходимо определить формальный набор правил, который бы обеспечивал равенство условий и одинаковый подход к разгону. Достаточной для сравнения можно считать полученную с такими условиями максимальную частоту памяти, с которой система может запуститься.
Методика разгона
Обеспечение равенства условий выполняется следующим образом:
- используется единственный профиль настроек, фиксирующий частоту процессора, напряжения DRAM, VCCIO и System Agent, тайминги ОЗУ (с запасом относительно предполагаемого диапазона частот), кроме RTL-IOL блока;
- используется единственная версия BIOS, в которой подменяется лишь микрокод;
- в BIOS изменяются только множитель памяти и частота BCLK, причем последняя – строго в сторону уменьшения, чтобы ограничивающим фактором не стал разгон процессора.
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Во всех случаях применяется одинаковый подход к разгону:
- Фиксируются напряжения и тайминги памяти, частота BCLK 100MHz;
- Находится максимальный множитель, с которым система стартует;
- Фиксируется следующий за ним множитель, частота BCLK выставляется < 100MHz так, чтобы получилась частота памяти, с которой был старт на предыдущем шаге;
- Путем увеличения BCLK находится максимальная частота памяти, с которой система стартует.
В качестве тестовой выступает система на процессоре QQLS (9900K ES), Asus Z170 Impact и памяти с XMP-профилем 4133MHz. В такой конфигурации ограничивающим фактором является только лишь процессор.
Результаты разгона
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Результаты, сведенные в таблицу:
|rev_micr
|Max Boot RAM Frequency, MHz
|84
|3442
|96
|3655
|98
|3655
|9C
|3442
|9E
|3446
|A0
|3442
|A2
|3655
|AE
|3655
|BE
|3446
|C6
|3651
|CA
|3446
|D2
|3659
|D6
|3659
|DE
|3442
|EA
|3655
Микрокоды разделяются на две группы, внутри которых разгон практически идентичен. Разница между группами – около 200MHz.
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На Gigabyte Z170XP-SLI разницы между представителями двух групп не наблюдается:
Выводы
Исходя из результатов, ревизия микрокода в некоторых случаях может оказывать заметное влияние на результаты разгона памяти. Вероятнее всего в тех случаях, когда ограничивающим фактором разгона является процессор.
Однозначной зависимости между «новизной» микрокода и максимально достижимой частотой в разгоне обнаружить не удалось. Предпоследний микрокод DE оказался одним из худших в этом плане, куда хуже ранних 96 и 98 версий. Стоит отметить, что процессоры Coffee-Lake Refresh стали четвертым поколением на микроархитектуре Skylake, и к моменту их выпуска Intel уже могли применить все доступные улучшения микрокода.
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