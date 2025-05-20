В начале XXI века писатели Брюс Стерлинг и Уильям Гибсон начинают писать произведения о нашем времени. В них было много описаний современного быта, интернет и гик-культура играли огромную роль в сюжете, часто с ними были связаны какие-то загадки и тайны. Но жанр резко меняют трагические события 11 сентября 2001 года и последующие изменения мира. Принятие “Патриотического Акта” в США, появления мощных систем слежения и паранойя, появившаяся в американском обществе, изменяют наупанк и делают его похожим на техно триллеры.

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Брюс Стерлинг называет этот жанр наупанком. Но никакой популярности новый жанр не получает. А многие любители литературы не могут понять, что это такое. Поэтому первые наупанк произведения ошибочно относят к киберпанку, хотя они на него не похожи.

Жанр забывают и никто не использует термин наупанк. Но из года в год появляются новые произведения, которые идеально вписываются в его черты. А позже японские авторы создают свою версию наупанка, с мистикой и фантастикой.

Я решил собрать все значимые наупанк-произведения в одном месте, чтобы упростить знакомство с жанром для тех, кто никогда о нем не слышал.

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Черты жанра

Наупанк легко определить по ряду черт. Действие происходит в наши дни, сюжет реалистичен и вполне может произойти в реальности. Произведения технически грамотны, в центре сюжета и конфликтов находятся современные цифровые технологии и различные субкультуры. Не последнюю роль в сюжете играют IT-гиганты, ученые, хакеры и OSINT-эксперты. И просто увлеченные чем-то люди — геймеры, стримеры, анимешники и гики. Важную роль в сюжете может сыграть какая-нибудь мелочь, типа SMS-сообщения, игрушки из гачапона или диска с игрой. И кончено же, в классическом наупанке всегда есть большая и мощная система слежения или управления, вокруг которой строится сюжет.

Это жанр, который максимально подробно и скрупулезно описывает наш мир, для того, чтобы создавать увлекательные истории.

Классический наупанк

Появился в начале XXI века в ответ на развитие научно-технического прогресса и гик-культуры. Большинство произведений обращается к событиям, происходящим после трагедии 11 сентября 2001 года в США и последующих изменениях в обществе и мире. Огромную роль в сюжете играет система слежения.

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Роман “Зенитный угол”(2004), Брюс Стерлинг



Главным героем романа является программист Дерек Вандевеер. Он обустраивает свою семейную жизнь в большом и красивом доме, как вдруг случается трагедия 11 сентября. Американское правительство решает сформировать новое разведывательное ведомство и хочет создать новую, технически сложную систему слежения. Дерек решает присоединиться к новому ведомству и создает эту самую систему. В это время его семейная жизнь дает трещину. Жена с ребенком отдаляются от него. А Дерек ломает мозг над проблемой со спутником, который поврежден и не может стать частью системы.

Что можно сказать про “Зенитный угол”? Много описаний быта героев. Много необычных диалогов. Подробное описание гиковских предметов и вещей. Звезды индийского кино то и дело появляются в сюжете. А все потому, что Брюс Стерлинг любит Индию. Другими героями романа являются хакеры, главы интернет-компаний и просто люди, для которых современный компьютерно-цифровой мир не кажется чем-то удивительным. Брюс Стерлинг вновь обратился к методу писателя Джеймса Балларда, взял реальность за основу произведения и получил необычную и живую историю.

Когда Брюс Стерлинг представлял этот роман интернет-общественности, он назвал его техно триллером, но при этом написал, что это “наупанк”. Так и появилось название жанра. Однако, это письма мало кто заметил и до сих пор во многих библиотеках книга находится в разделе киберпанка.

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Сериал “В поле зрения”(2011)



Хотя наупанк начался с книг, лучшим способом познакомиться с жанром будет сериал, появившийся через 7 лет после появления термина. Этот сериал похож на переосмысление романов “Нейромант” Уильяма Гибсона и “Зенитный угол” Брюса Стерлинга. Но в нем напрочь отсутствует атмосфера начала века. Никакой цифровой старины. Только современный хай-тек, хакерские ARG*, даркнет и спецслужбы. А также миллионы камер. Черно-белая картинка с помехами. Тысячи искаженных помехами голосов. Значки отслеживания целей. И все это на контрасте с красивыми видами города и огромными, пугающе обширными участками, которые в объективы камер не попадают.

“В поле зрения” это история о том, как очень крутой агент ЦРУ разочаровался в своей работе и стал маргиналом. Но жизнь дала ему второй шанс и он стал предотвратить готовящиеся преступления. Тайный информатор давал информацию о них. И оказалось, что этот вовсе не человек.

Каждая серия этого сериала это не просто расследование очередного преступления. Это взгляд за объективы систем слежения, вход в лаборатории, которые создают продвинутый ИИ и анализируют огромные объемы данных. Это хакерские войны, истории о бандитах, энтузиастах и наемниках. Главные герои сериала находят общий язык с влиятельными бандитами, отважными полицейскими, смертоносными наемниками и искусственным интеллектом, который с каждым днем становится лучше. Из-за последнего сериал со временем становится киберпанком, но первые сезоны это чистый наупанк, идеально передающий суть жанра. Отдельно стоит отметить очень хорошую серию про ARG под название “Наутилус”, напоминающую реально существующую ARG Cicada 3301.

Сериал оказал огромное влияние на развитие жанра. Он поднял тему “городского камуфляжа” в искусстве — одежды, которая делает человека неприметным для обычных людей. Есть мнение, что сериал сильно повлиял на игры Watch Dogs и Payday 2.

*ARG - игра в альтернативной реальности. Мероприятие, в котором игроком является любой желающий, способный найти и решить загадки, расположенные как в интернете, так и в реальном мире. Часто проводиться игровыми компаниями и хакерскими группировками. Авторы многих ARG неизвестны.

Трилогия “Синего муравья”(2003-2010), Уильям Гибсон

Творчество Уильяма Гибсона делится на трилогии. Третья из них, “Трилогия Синего муравья”, является наупанком. Началась она в 2003 году с романа “Распознавание образов”. Это роман о загадках из интернета. Или о маркетинге, кому что ближе. “Синий муравей” это маркетинговое агентство. Его начальник, Хьюберт Бигенд, поражен серии странных анонимных роликов, что взволновала интернет. Он хочет найти её авторов. Поэтому поручает эту работу Кейс Поллард, занимающейся трендами в мире рекламы. Но она не единственная, кто ищет авторов роликов. Этим занимаются группы энтузиастов по всему миру.

Во втором романе, “Стране призраков”, Гибсон рассказывает историю трех разных людей, занятых поиском таинственного контейнера. “Нулевое досье” это история про маркетинг будущего, модель лимитированного выпуска редких вещей. Романы можно назвать пророческими — в будущем многие вещи из них стали явью. Однако, сухость и загруженность этих произведений очень портит впечатление от чтения.

Эту трилогию ошибочно причисляют к киберпанку.

Игра Watch Dogs (2014)



В 2011 году патрулировать Чикаго начинает специальная система управления ctOS. Она делает город безопаснее и удобнее. Но из-за огромного объема данных и проникновения в самые недоступные места города, она становится мишенью для хакеров. Одним из них является Эйдон Пирс. Он не только крутой хакер, но и большой специалист по оружию и бою. Движимый местью за смерть племянницы, он ведет свое расследование и ищет виновных. И взлом ctOS очень помогает ему в этом. Он может взрывать трубопроводы, менять сигналы светофора, опускать ворота и смотреть камеры. Но часто ему приходится применять и силу — зачастую лучший способ избежать внимания ctOS — отнять смартфон у свидетеля.

Эйден погружен в горе из-за трагедии с племянниками и пытается забыться, выявляя преступников на улицах города. Он хакает смартфоны, читает переписки и ищет преступников. Иногда он выходит на огромные преступные сообщества.

Watch Dogs одно из самых популярных наупанк произведений в мире. Тем не менее, сами авторы этот термин не использовали. Игра интересна тем, что с другой стороны преподносит тему городского камуфляжа. В WD он направлен против ctOS, но также скрывает внешность главного героя и от людей. Есть мнение, что ключевое влияние на игру оказал сериал “В поле зрения”.

В 2014 году культовый киберпанк-писатель Джон Ширли выпустил роман Watch Dogs //n/Dark Clouds, рассказывающий историю друга Эйдена Пирса, бывшего военного Мика Вулфа.

Аниме Lycoris Recoil (2022)



Япония, наши дни. Тайная правительственная организация Direct Attack контролирует спокойствие на улицах, выявляя преступников с помощью продвинутой системы слежения “Радиата”. Как только преступники попадают в её поле зрения, на их ликвидацию выходят ликорис — девочки-киллеры, которых Direct Attack воспитывает из беспризорниц. Они действуют тайно и никто не догадывается о них деятельности. Благодаря ликорис Япония считается самой спокойной страной мира.

Но спокойствие нарушается, когда в страну приезжает опасным наемник, решивший уничтожить Direct Attack и раскрыть правду о ликорис миру.

Тем временем, после крупного сбоя “Радиаты”, одна из ликорис, Такина, лишается своего места в Direct Attack. Её отправляют в дочернюю организацию, реальное кафе. Которое, тем не менее, также занимается борьбой с бандитами и помогает людям. В кафе работает другая ликорис — Тисато. Она пытается научить Такину жить вне реалий Direct Attack. Но в этот момент на ликорис начинается охота.

Это чистый наупанк, без примесей. Наемники, хакеры, различные организации, система слежения, черный рынок, дроны, анализ фотографий и данных, VR-программы, продвинутое тактическое снаряжение. Все умело вписано в сюжет и ощущения того, что он где-то не продуман или не доработан нет. Во многом этому способствовал тот факт, что это аниме без первоисточника и у авторов была свобода творчества. Аниме буквально показывает мир, который зрители увидят завтра.

Это первое аниме, в котором я увидел OSINT* в сюжете. Кроме этого, оно продолжает тему городского камуфляжа, которую начал сериал “В поле зрения”. Можно заметить небольшое влияние игр Watch Dogs и Payday 2, но это не точно.

Стоит отметить, что многие идеи Lycoris Recoil взяты из аниме 2003 года Gunslinger Girl. И авторы всячески на это намекают. Только Lycoris Recoil это не грустная душераздирающая история, а веселая история про двух напарниц, которая также поднимает серьезные темы и дает много пищи для размышлений. Можно даже сказать, что Lycoris Recoil это реконструкция идей Gunslinger Girl, поскольку Lycoris Recoil более реалистичная и логичная история.

*OSINT — исследование информации из открытых источников с целью получения важных данных. В наупанке часто встречается в сюжете.

Роман “Край навылет” (2013), Томас Пинчон

С Пинчоном никогда не бывает легко. Его тяжело читать, у него часто тяжелые для восприятия переводы. Тем не менее без Пинчона современная литература не была бы такой, какая она есть. Увы, но когда читаешь “Край на вылет”, трудно поверить, что книга такого влиятельного автора. Она кажется скучной и вымученной. Дух времени Пинчон передает хорошо — крах дот-комов, компьютерные игры, боты, трафик в сети и куча компаний, без которых современный мир бы не мог существовать. Но все это нанизано на скучнейший сюжет о девушке-аудиторе. Возможно, я просто не понял книгу. Так часто бывает с наупанком.

Современный наупанк

Современный наупанк это очень обширный и сложный жанр. Он часто затрагивает темы гик-культуры и интернета, технологий и систем слежения. Его интересует все, что происходит сегодня — от карточных коллекционных игр и криптовалюты до стриминга, блоггерства и кибератак. Своими корнями он уходит в произведения середины XX века.

Фильм “Крипто” (2019)



Приправленный клюквой триллер о финансовых махинациях в американских компаниях. Главный герой фильма — финансовый аналитик Мартин Дюран находит нарушение и срывает большую сделку. За это его хотят уволить, но вместо этого отправляют в небольшой филиал, где Мартин встречает своего старого друга, который занимается майнингом. Оказывается, дела в банке, на который работает Мартин не чисты и в деле замешана мафия. Внимательно исследуя документы и делая правильные выводы, Мартин срывает планы мафии... У фильма тягучая атмосфера, компенсирующая малое число экшена.

Фильм “Открытые окна” (2014)

Это самый безумный наупанк, который я видел. Фильм состоит из сплошных резких поворотов сюжета, которые запутывают зрителя настолько, что к концу фильма ты не понимаешь, что вообще произошло.

Ник является преданным фанатом актрисы Джилл Годдард (Играет её Саша Грей) и занимается администрированием её фан-сайта. Он выигрывает ужин с любимой актрисой в специальном конкурсе. Но он не состоится. Вместо этого на ноутбук Ника позвонит неизвестный и начнет кидать интересные ссылки, в том числе ссылки на трансляцию с камеры из номера Джилл. Постепенно кибершпионаж превратиться в кошмар. И в игру незаметно для всех вступит легендарный хакер Невада.

Критик громили фильм кто во что горазд. Между тем, создатель фильма Начо Вигалондо демонстрирует великолепное понимание темы и показывает вещи, которые многие авторы наупанк-историй игнорируют. Этот фильм можно сравнить с безумными американскими горками, которые взломал хакер.

Сериал “В розыске” (A.P.B.) (2017)



Что будет, если Илон Маск станет руководить полицейским участком? Понятно, что сейчас ему такие масштабы уже не интересны, но авторы сериала “В розыске” попробовали представить такую ситуацию. В этом сериале подозрительно похожий на Маска миллиардер Гидеон Ривз по личным причинам становился начальником полицейского участка в Новом Орлеане. Эксцентричный и технологически грамотный, он тут же оснащает участок по последнему слову техники, поднимает в воздух дроны, выдает всем шокеры и создает приложение для вызова полиции, которое становится хитом загрузок. Но не всем нравится такой технологический скачок — Гидеон Ривз находит себе соперников в лице местных чиновников.

Начинался сериал очень бодро, но после середины все больше скатывался в обычный процедурал и хакерские истории. В итоге, телеканал Fох закрыл его после первого сезона.

Игра Payday 2 (2013) Payday 2 это история о том, как крутые грабители, совершив череду умопомрачительных грабежей, помогают своему смертельно больному координатору выжить.

Payday 2 прошел мимо многих любителей наупанка, но на самом деле это один из лучших представителей жанра. Отнести к жанру игру помогает её богатая сюжетная линия, в которой древние артефакты, тайные сообщества и череда безумных ограблений создают захватывающую историю. Лучше всего сюжетную линию игру описал Ян Грибович в своей “Академии”. Я же перескажу основы сюжета.

Есть в Вашингтоне крутая банда грабителей, что выходит на дело в масках клоунов. Они без труда грабят банки и магазины, но также их нанимают для охраны ценностей различные бандиты.

Но однажды кто-то их сдает и чтобы найти предателя, “Клоуны” нападают на офис ФБР и вытаскивают оттуда сервера. Тогда на стычки с бандой выезжает сверхсекретный отряд спецназа ZEAL. Но и он терпит поражение раз за разом. Также "Клоуны" периодически нападают на базы наемников из военной организации Murkywater. У Murkywater есть свой киберотдел и его глава Лок без труда находит координатора “Клоунов” Бэйна, который ведет свои дела в компьютерной сети Crimenet. Но вместо того, чтобы сдать его начальству, Лок становится деловым партнером Бэйна и помогает банде клоунов нападать на хорошо защищенные объекты Murkywater. Дела идут в гору — куча пушек, ценные артефакты, странные находки, море денег. Но вдруг, оказывается, что на Бэйна ведет охоту не только ФБР, полиция и Murkywater, но и древняя могущественная организация…

В игре есть две концовки — мистическая и реалистичная. Поэтому относить к “неправильному” наупанку я игру не стал.

Аниме “Он — сильнейший учитель!” (2015)



Обычный японский подросток Джуничиро Кагами как-то раз прочитал мангу, которая впечатлила его настолько сильно, что он изучил физику и сформулировал гениальную гипотезу, которая потрясла научное сообщество. Однако, вместо перспективной работы в лучших научных центрах мира, он выбрал жизнь нита* и занялся ведением своего аниме-блога. Сестра анимешного гения этого не оценила и заставила его устроиться учителем в школу. Будучи типичным нитом, Джуничиро включил свой любимый принцип “не хочу — не делаю” на полную мощность и стал учить свой класс методами, которые японская школьная система явно не одобряла. Помимо образования, Джуничиро пришлось решать проблемы учеников. И здесь он на полную мощность включил свои навыки хакера, гика, геймера, анимешника и ученого.

Первоначально Denpa Kyoushi выглядит как забавная и несерьезная комедия про анимешников, потом прослеживаются попытки стать пародией на Steins;Gate, но позже аниме также заглядывает на темную сторону японской действительности и позволяет зрителям увидеть мир японского криминала.

Denpa Kyoushi вышло в 2015 году и стало одним из первых современных аниме, которое пыталось донести до массового зрителя идею того, что отаку-культура это такое же искусство, как кино или театр. И не нужно стесняться рисования манги, косплея или исполнения песен из опенингов. Сегодня подобный посыл стал нормой, но тогда это было несколько необычно и подобных аниме было очень мало.

Джуничиро помогает девочке с необычным голосом найти себе подходящее хобби, спасает начинающую певицу от банды, помогает гопнику найти себя и оказывается в центре конфликта двух научных центров.

Образ Джуничиро Кагами напоминал что-то среднее между Онидзукой, Идзая Орихарой и Эйденом Пиросом. Его маниакальная увлеченность отаку-культурой сочеталась с холодным и расчетливым анализом ситуаций. Безумный фанатик то и дело перевоплотился в великого комбинатора, способного победить противников парой постов в блоге. Это и сделало Denpa Kyoushi безумно интересным аниме, не похожим на другие. Чтобы там не писали фанаты Great Teacher Onizuka, Denpa Kyoushi не является его клоном.

*NEET — нит. Так называют безработных и нигде не обучающихся молодых людей. Многие из них являются геймерами и анимешниками и часто становятся героями аниме и манги

Сериал “Американский вандал” (2017)



Комедийный сериал, посвящённый расследованию акта вандализма, произошедшего в простой американской школе. Кто-то разрисовал машины учителей на школьной стоянке и все подумали, что это дело рук хулигана Дилана Максвелла. Его исключают из школы, но на его защиту встают старшеклассники Питер Мальдонадо и Сэм Экланд. Они начинают расследование и лучшим их другом в этом становятся современные технологии. Отличительная черта сериала — псевдодокументальный стиль.

Роман “Цифровые грёзы” (2000), Хосе Эдмундо Пас Сольдан

Многие критики после этой книги начали называть Сольдана “боливийским Гибсоном”. И было за что. В “Цифровых грезах” манера письма очень напоминает стиль знаменитого киберпанка. Правда, в его книге не было ничего фантастического. Это была книга о культуре и жизни в альтернативной Боливии, южноамериканской стране.

Главный герой, дизайнер Себастьян, работает в газете. Чтобы заполнить одну из последних страниц, он придумывает в фоторедакторе делать смешные коллажи. Совмещает лица и тела знаменитостей, умело манипулируя фотографиями разного качества. Читателям эта затея нравится и коллажи получают большую известность в стране. Тираж газеты растет. Себастьян же получает приглашение от таинственной организации поработать на них. Необходимо умело редактировать фотографии, удалять с них людей. Поскольку Себастьян настоящий мастер редактирования, отличить его творчество от оригинала становиться невозможно. Но он, как настоящий мастер, ставит на каждую свою работу тайную метку.

Как и герой “Зенитного угла”, Себастьян испытывает проблемы с девушкой. А вскоре обнаруживает, что он сам пропал на своих домашних фото…

Читатели не поняли роман. Им показалось, что история про Photoshop скучна и банальна. Некоторые ожидали увидеть здесь настоящий киберпанк с виртуальными мирами и киберпространством. Название обязывало. Это характерная проблема наупанка — современные технологии часто не кажутся читателям интересными.

Более того, роман “Цифровые грезы” сюжетно больше напоминает драму, нежели наупанк. Но тему поднимает для наупанка крайне важную. Цифровое редактирование реальности — это вещь, которую сегодня встречает любой пользователь интернета или современных гаджетов. Но что это такое? Это создание образа или знаний о чем-то, чего не существует в реальности с помощью цифровых средств.

Хороший пример — фейковые тесты слабых видеокарт, в которых древнее железо вдруг начинает тащить новые игры. Или рецепт курицы с корочкой, запеченной в арбузе. Физически его невозможно сделать, но в интернете полно таких рецептов. Самый последний пример — исправленные алгоритмами фотографии, созданные на смартфоне. Представьте себе — вы на первом свидании со своей будущей женой увидели красивую восходящую Луну. Вы её сфотографировали. А через пару лет, просматривая фото, заметили, что Луна выглядит иначе — она большая и детализированная, желтая, а не красная. Почему? Неужели память подвела? Конечно же нет. Это алгоритмы камеры фото поправили.

Собственно, об этом и был роман. Цифровая реальность придет, но никто не заметит этого. К сожалению, финал романа иначе, как сливом не назвать. Автор попросту не смог придумать нормальной концовки и превратил все в триллер. Именно поэтому “Грезы” никто особо не вспоминает, хотя это весьма необычный роман.

Сериал “Кровавый понедельник” (2008)



“Кровавый понедельник” это самая необычная вещь, которую мне приходилось находить, ища наупанк в японской манге. По ней сняли напряженный сериал. Это хакерская история, главным героем которой является юный хакер Фалькон. Он настолько гениален, что способен за считанные минуты взломать любую базу, сайт или организацию. Из-за этого им интересуются как различные бандиты, так и спецслужбы. В какой-то момент Фалькон становится участником операции “Кровавый понедельник”, связанной с биологическим оружием, шпионами и его семьей. Его отец сбегает и прячется из-за обвинений в преступлении, а его самого делают своими инструментом неизвестные злодеи.

Если говорить о сериале, то он клюквенный до неприличия. Меня возмущает то, как здесь показали Россию. При этом, русская речь здесь очень четкая и понятная, не чета голливудским фильмам. Странный парадокс. Есть сцена, которую можно считать отсылкой на “Нейромант” Гибсона. Но самый яркий момент, доказывающий наупанковскую природу сериала, это история про смертельно больную одинокую девушку, ведущую блог в интернете.

Увы, из-за необычной работы оператора (камера все время дергается и летает), аниме-тропов и клюквы, оценить этот сериал смогут немногие.

Роман “Вирус Readme”(2014), Нил Стивенсон



Нил Стивенсон является самым успешным писателем, работающим в жанре пост-киберпанк. Известные разработчики игр и программ вдохновлялись его романами. Увы, как только Нил Стивенсон начал писать о наших днях и играх, у него получилась книга на любителя. По сюжету, в мире огромную популярность набирает игра с детальной симуляцией мира “Тэрра”. Хакеры используют ее для того, чтобы распространить вирус-шифровальчик. На мой взгляд, это самый слабый наупанк из всей подборки. Но довольно важный из-за личности автора.

“Неправильный” наупанк

Наупанк, в который добавили элементы фантастики, мистики или других жанров, из-за чего история не смогла бы произойти в реальном мире. Огромную роль в развитии “неправильного” наупанка сыграли визуальные новеллы серии Science Adventure.

Аниме “Врата Штейна”(2011)



Ярчайший пример того, какая мощь и возможности таятся в жанре наупанк. В своей основе, “Врата Штейна” это техно триллер о том, как секретные организации гоняются за машиной времени. Но подается эта история с помощью рассказа о группе молодых людей, что создают бесполезные и причудливые изобретения. Они называют себя “Лаборатория гаджетов будущего” и все их изобретения это полная ерунда. Кроме одного. Однажды они изобретают машину времени. И она настолько меняет реальность, что жизни участников лаборатории кардинально меняются.

В состав лаборатории входят самые разные люди. Веселая косплеерша, молодая ученая, хозяйка мейд-кафе, молчаливая девушка (что общается с помощью СМС), хакер-анимешник, девушка из будущего и служитель святилища. Основателем лаборатории же является молодой студент Окабе Ринтаро, который всегда носит белый халат и играет роль безумного ученого.

Возможно, “Врата Штейна” не получили бы большой популярности, поскольку различные отаку-вещи по типу косплея, гачапонов и мэин-кафе были добавлены в сюжет в большом количестве. Но массовый зритель полюбил аниме из-за романтической линии между Курису и Окабе, а также историй других персонажей, каждая из которых была душераздирающей и волнующей. Для наупанка романтика не характерна, обычно это рабочие и гиковские истории. Но в Steins;Gate сложные и напряженные отношения между молодой ученой Курису Макисе и инфантильным, но смелым студентом Окабе Ринтаро сыграли огромную роль в сюжете и сделали аниме лидером многих топов.

Также сюжет аниме обращается к реальным таинственным личностям, таким как путешественник во времени Джон Тайтор и организациям по типу CERN. Что тоже делает его весьма увлекательным.

“Врата Штейна” оказали большое влияние на японский наупанк и аниме в целом. Многие создатели японских игр делали отсылки на это аниме и добавляли Курису в игры. Самый яркий пример влияния “Врат” на наупанк — аниме “Он сильнейший учитель”. Поскольку это была вторая игра в серии Science Adventure, она очень сильно помогла её популяризации и сегодня это одна из самых успешных серий визуальных новелл в мире.

Можно смело сказать, что “Врата Штейна” уделали весь американский наупанк и показали, насколько это интересный жанр на самом деле, если не отказываться от нишевых и местечковых вещей, смело смешивать различные конспирологические теории и научные гипотезы.

Аниме “Врата Штейна 0” (2018)

Альтернативная версия развития событий Steins;Gate. Интересно тем, что предсказало появление нейрочатов (чат-ботов) с выдуманными персонажами, которые можно использовать даже в смартфоне. Собственно этим и интересен наупанк — он часто помогает заглянуть в завтрашний день.

Игра Anonymous;Code (2022)

Юный хакер Поллон получает уникальную возможность — манипулировать временем, переходя между точками сохранения. Из-за этой уникальной возможности он оказывается втянут в историю, в которой участвуют тайные организации и таинственный хакер Cicada 3301. Anonymous;Code исследует тему жизни в симуляции, искусственный интеллект и хакерские игры в альтернативной реальности.

Аниме “Записки о робототехнике” (2012)



Еще одна романтическая история, только на этот раз чувства возникают между мобильным геймером и любительницей гигантских боевых роботов. Как обычно в серии Science Adventure, в центре сюжета находится мировой заговор, городские легенды и конспирология. А победить зло призваны пара старшеклассников со сверхспособностями, состоящими в кружке робототехники. Аниме интересно тем, что в нем строится гигантский боевой робот, присутствуют тема трансгуманизма и дополненной реальности.

Аниме Re:Creators (2017)



Представьте себе мир, в который прибыли герои вымышленных историй. Одни безумно злы на людей за то, что те создали их миры опасными и погруженными в хаос. Другие просто используют свои сверхспособности, чтобы устроиться в мире людей. Но есть и те, кто просто хочет уничтожить мир людей.

Один простой японский школьник однажды обнаружил, что героиня его любимой игры реальна. Более того — она переместилась в его комнату. А затем в мир стали прибывать герои других игры, аниме и манги. И между ними началась вражда.

Задумка и персонажи в этом аниме очень хорошие. Но есть одна большая проблема. Сюжет Re: Creators отвратителен. Его нельзя никак оправдать, его тяжело критиковать. Он слаб и скучен. Но сама идея позволяет отнести это аниме к неправильному наупанку.

Главная ценность Re: Creators кроется в попытке показать, что персонажи в современном мире существует в зависимости от того, как их воспринимают фанаты. Живучесть персонажа в современном мире обеспечивают не столько талант автора и средства издателя, а сами фанаты, которые хотят видеть любимого персонажа и создают контент с ним. Надеюсь, когда-нибудь эту интересную идею кто-нибудь превратится в хорошее аниме.

Наупанк + киберпанк

Смесь невероятных для нашего времени технологий и современного мира. В общем-то, подобных произведений чуть больше, но я отобрал только самые интересные.

Аниме “Чобиты” (2002)



Представьте себе — вы бедный студент, приехали из провинции в столицу учиться в университете. Денег мало. А вокруг технический парадайз. Все ваши знакомые владеют продвинутыми роботами, что выглядят либо как милые зверьки, либо как реальные люди. С ними весело проводить время, они могут помочь, ищут информацию в интернете. И вообще, это лучшее, что создало человечество. Но у вас денег на такого робота нет. И вот, возвращаясь с подработки поздно ночью, вы находите у мусорных контейнеров красивую девушку-андроида. Приносите ее домой, включаете и понимаете, что у вас нет денег даже на то, чтобы нормально за ней ухаживать. Ей нужен сервис, зарядка, обновления, вещи… А у вас денег на это нет. Но и отказаться от робота вы не можете. Что же делать?

Именно в таком положении оказался студент Хидэки Мотосува, который приехал из японской глубинки в Токио, чтобы учиться в университете. Как-то раз он нашел выброшенную на улицу девушку-андроида. Он приносит её домой и дает ей имя Чи. У многих его знакомых уже есть подобные андроиды. Их называют персокомы. Они очень умные и полезные, много чего умеют и могут. Однако, Чи оказывается очень глупой и доставляет Хидеки кучу неприятностей. Но окружающие люди пытаются помочь парню.

Это аниме примечательно тем, что показывает мир, в котором сосуществуют обычные и крайне продвинутые устройства. Андроиды и DVD-плееры, консоли и обычные телефоны. Есть интернет, но при этом многие люди технически безграмотны. “Чобиты” это история о том, как человечество пытается выстроить отношения с искусственным интеллектом и сложностях, которые его ожидают. Но при этом, в нем нет даже намека на утопию. Это именно наупанк с киберпанк-элементом.

Аниме “Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045” (2020)



Манга “Призрак в доспехах” является классикой японского киберпанка. Но каждая её экранизация или продолжение получает неоднозначный отклик среди зрителей. “Синдром одиночки 2045” был принят зрителями прохладно. Между тем, это одна из самых близких к оригинальной манге историй. Кроме того, она почти полностью посвящена проблемам мира современного, что делает её одним из самых важных произведений, соединяющих в себе наупанк и киберпанк.

В SAC_2045 поднимаются вопросы влияния современных интернет-гигантов на людей, современное положение Японии в мире, проблемы оцифровки личности и трансгуманизма. А также проблемы, которые беспокоят мир давно, но не решаются десятилетиями.

Отдельно стоит отметить потрясающих 3D-татикомов, крутой дизайн Мотоко и захватывающий опенинг второго сезона.

Рассказ “Манеки-неко”, Брюс Стерлинг (1997), Аниме “Врата Штейна: Великая мудрость когнитивного компьютера” (2014)

Две очень похожих истории, действие которых происходит в Японии. В первой игрушки в виде котов раздают указания людям и поощряют за их выполнение. Во второй истории искусственный интеллект, который должен помогать людям, делает все по своему. Оба произведения очень короткие. “Мудрость компьютера” стоит смотреть только после просмотра аниме “Врата Штейна”.

Полуночный итог

Я безумно рад, что дописал этот блог. Раньше я очень любил истории про хакеров и геймеров, но их было мало. И каждая из них была для меня настоящим подарком. Когда я узнал о том, что есть жанр, которых их объединяет, я очень заинтересовался им. Я долго искал и сравнивал произведения. Так наупанк стал для меня ясным и понятным жанром, со своими шедеврами и неудачами. И этот блог — подведение итогов моих поисков за последние пять лет. Надеюсь, он будет полезен читателям и поможет открыть для себя новые произведения и серии.