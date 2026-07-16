Компания уже оценивается примерно в 74 миллиарда долларов

Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek готовится провести новый раунд привлечения капитала, который может оценить компанию примерно в 500 миллиардов юаней (около 74 миллиардов долларов США). По данным источников Reuters, стартап рассчитывает привлечь до 7,4 миллиардов долларов, одновременно начав подготовку к возможному первичному размещению акций (IPO) на шанхайской бирже STAR Market. Источник изображения: Reuters

URL изображения Планы по новому финансированию появились всего через несколько недель после предыдущего раунда, в ходе которого DeepSeek уже привлёк около 7,4 миллиардов долларов. Столь быстрый возврат на рынок капитала отражает высокий интерес инвесторов к одному из самых заметных игроков китайской индустрии ИИ, а также стремительный рост расходов на разработку передовых моделей, вычислительную инфраструктуру и привлечение высококвалифицированных специалистов.

Компания получила мировую известность после выпуска ИИ-моделей, которые продемонстрировали конкурентоспособность при значительно более низкой стоимости разработки и эксплуатации по сравнению с рядом зарубежных аналогов. После последнего раунда инвестиций DeepSeek объявила о намерении существенно увеличить штат сотрудников, включая команды, занимающиеся ИИ-агентами, развитием дата-центров и проектированием собственных чипов для вычислений. Эти направления требуют значительных долгосрочных вложений.