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Nacvark
США начали поставки ИИ-чипов H200 в Китай
Изначально поставки этих ИИ-чипов блокировали США, а потом и сам Китай
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США начали первые поставки высокопроизводительных ускорителей искусственного интеллекта (ИИ) NVIDIA H200 в Китай. Об этом заявил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер во время слушаний в Палате представителей.

Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо его словам, экспорт уже стартовал, однако объёмы пока остаются минимальными – в Китай отправлено «очень небольшое количество» чипов. Это первое официальное подтверждение того, что Вашингтон начал реализовывать выданные лицензии на поставку одной из самых мощных моделей ИИ-ускорителей NVIDIA китайским компаниям после длительного периода жестких ограничений.

Примечательным во всей этой ситуации является то, что изначально главным препятствием для старта продаж H200 в Китае были США, установившие экспортный контроль. Впоследствии они ослабили экспортные ограничения, но власти Китая начали препятствовать импорту ИИ-чипов, судя по всему, чтобы стимулировать развитие отечественных технологий.

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Ранее сообщалось, что среди компаний, получивших разрешения на импорт H200, были подразделение телекоммуникационной компании ZTE, а также Alibaba, Tencent и ByteDance.

#сша #китай #искусственный интеллект
Источник: reuters.com
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