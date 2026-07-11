Итальянская почтовая служба уже давно вышла за пределы обычной отправки писем

Итальянская государственная почтовая группа Poste Italiane намерена стать одним из ключевых игроков в развитии национальной инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Компания, которая традиционно ассоциируется с доставкой писем, пенсий и посылок, делает ставку на покупку телекоммуникационного оператора Telecom Italia (TIM) стоимостью 13,5 миллиардов евро. Источник изображения: Reuters

URL изображенияКак сообщает Reuters, компания хочет объединиться с TIM, чтобы начать строить на территории страны центры обработки данных и стать поставщиком облачных вычислительных мощностей. TIM уже располагает мощностями дата-центров общей производительностью около 125 МВт, но это кратно меньше, чем у Германии.

После объединения Poste Italiane планирует не только использовать дата-центры TIM, но и переоборудовать бывшие почтовые сортировочные комплексы в ИИ-инфраструктур. В самой Poste Italiane рассчитывают, что новая структура сможет не только обслуживать внутренний рынок, но и предоставлять инфраструктурные услуги международным технологическим компаниям, включая крупнейших разработчиков ИИ.

Власти Италии рассматривают сделку как часть стратегии по укреплению цифрового суверенитета страны и снижению зависимости от американских технологических гигантов. Сегодня Poste Italiane уже далеко вышла за рамки почтового бизнеса: компания развивает банковские, страховые, телекоммуникационные и цифровые сервисы, обслуживая около 46 миллионов клиентов. Суммарно в Италии около 12,6 тысяч почтовых отделений Poste Italiane.

