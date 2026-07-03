Это один из крупнейших антимонопольных штрафов в истории ЕС

Европейский суд окончательно отклонил апелляцию Google и Alphabet по делу о рекордном антимонопольном штрафе в размере 4,1 миллиардов евро, поставив точку в одном из самых продолжительных антимонопольном разбирательстве в Европе. Решение подтверждает выводы Европейской комиссии о том, что Googlee злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем Android. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИзначально штраф был наложен в 2018 году и составлял 4,34 миллиардов евро. По версии европейских антимонопольных органов, Google обязывала производителей смартфонов предустанавливать поисковую систему Google Search, браузер Chrome и магазин приложений Google Play, а также ограничивала использование альтернативных версий Android. В 2022 году сумма взыскания была снижена до 4,1 миллиардов евро.

В Google заявили, что решение суда не учитывает инвестиции компании в развитие открытой экосистемы Android. Представители корпорации подчеркнули, что ещё после первоначального решения Европейской комиссии в 2018 году внесли изменения в условия сотрудничества с производителями устройств и продолжают придерживаться принципов открытости и совместимости платформы.

Теперь же Alphabet окончательно проиграла антимонопольное дело и будет вынуждена заплатить многомиллиардный штраф. Справедливости ради, Google всё-таки удалось сэкономить сотни миллионов долларов, если брать в расчёт инфляцию за эти 8 лет разбирательств.