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Nacvark
Google проиграла дело в суде ЕС на 4,1 млрд евро
Это один из крупнейших антимонопольных штрафов в истории ЕС
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Европейский суд окончательно отклонил апелляцию Google и Alphabet по делу о рекордном антимонопольном штрафе в размере 4,1 миллиардов евро, поставив точку в одном из самых продолжительных антимонопольном разбирательстве в Европе. Решение подтверждает выводы Европейской комиссии о том, что Googlee злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем Android.Источник изображения: Reuters
URL изображенияИзначально штраф был наложен в 2018 году и составлял 4,34 миллиардов евро. По версии европейских антимонопольных органов, Google обязывала производителей смартфонов предустанавливать поисковую систему Google Search, браузер Chrome и магазин приложений Google Play, а также ограничивала использование альтернативных версий Android. В 2022 году сумма взыскания была снижена до 4,1 миллиардов евро.

В Google заявили, что решение суда не учитывает инвестиции компании в развитие открытой экосистемы Android. Представители корпорации подчеркнули, что ещё после первоначального решения Европейской комиссии в 2018 году внесли изменения в условия сотрудничества с производителями устройств и продолжают придерживаться принципов открытости и совместимости платформы.

Теперь же Alphabet окончательно проиграла антимонопольное дело и будет вынуждена заплатить многомиллиардный штраф. Справедливости ради, Google всё-таки удалось сэкономить сотни миллионов долларов, если брать в расчёт инфляцию за эти 8 лет разбирательств.

#google #евросоюз
Источник: reuters.com
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