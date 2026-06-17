Сделка произошла после проведения IPO SpaceX

Компания SpaceX, недавно совершившая IPO с оценкой свыше 2 триллионов долларов, приобрела стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) Anysphere, который является разработчиком Cursor. Сделка стоимостью 60 миллиардов долларов будет оплачена акциями. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПриобретение Anysphere позволит SpaceX, владеющее собственным ИИ-стартапом xAI, усилить свои позиции в этой отрасли. В отличие от того же Grok, инструмент Cursor представляет больше интереса для программистов, ведь работает с широким спектром ИИ-моделей. Однако недостаток вычислительных мощностей сдерживает рост Cursor, в то время как xAI обладает большим количеством собственной ИИ-инфраструктуры.

При этом Cursos всё же не обладает технологическими масштабами, сравнимыми с OpenAI или Anthropic, которые разрабатывают передовые ИИ-модели для программирования, графики и других задач. xAIуже объявила о планах выпустить собственных ИИ-агентов для Cursor.

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Как было отмечено выше, сделка происходит путём обмена акциями, то есть SpaceX не придётся тратить деньги с IPO или искать другими источники финансирования сделки. О самой сделке стало известно ещё весной 2026 года.