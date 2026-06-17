Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
SpaceX приобрела разработчика Cursor за $60 млрд
Сделка произошла после проведения IPO SpaceX
реклама

Компания SpaceX, недавно совершившая IPO с оценкой свыше 2 триллионов долларов, приобрела стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) Anysphere, который является разработчиком Cursor. Сделка стоимостью 60 миллиардов долларов будет оплачена акциями.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПриобретение Anysphere позволит SpaceX, владеющее собственным ИИ-стартапом xAI, усилить свои позиции в этой отрасли. В отличие от того же Grok, инструмент Cursor представляет больше интереса для программистов, ведь работает с широким спектром ИИ-моделей. Однако недостаток вычислительных мощностей сдерживает рост Cursor, в то время как xAI обладает большим количеством собственной ИИ-инфраструктуры.

При этом Cursos всё же не обладает технологическими масштабами, сравнимыми с OpenAI или Anthropic, которые разрабатывают передовые ИИ-модели для программирования, графики и других задач. xAIуже объявила о планах выпустить собственных ИИ-агентов для Cursor.

реклама

Как было отмечено выше, сделка происходит путём обмена акциями, то есть SpaceX не придётся тратить деньги с IPO или искать другими источники финансирования сделки. О самой сделке стало известно ещё весной 2026 года.

#spacex #cursor
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
Ученые утверждают – в космосе у человека меняется восприятие и ощущение собственного «я»
Физики приблизились к разгадке пятой силы природы - её связывают с тёмной материей и тёмной энергией
На железные дороги вышли восьмиосные полувагоны «БАМ» грузоподъёмностью свыше 150 тонн
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
Критики со всего мира выбрали лучшие фильмы первой половины 2026 года
Турбоэлектрический самолёт Electra с фюзеляжем «двойной пузырь» обещает экономию топлива 17%
«Хаббл» сфотографировал звёздный рой в необычной галактике размером 12 тысяч световых лет
Учёные нашли у берегов Филиппин японский корабль «Хофуку Мару» времён Второй мировой войны
Двигатель со звездообразными цилиндрами, с двойным вихрем и двумя свечами запатентовали в РФ
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
Экономист Михаил Хазин считает причиной задержек с выпуском МС-21 финансовые механизмы
В России готовят к выпуску вагон первого класса с увеличенным и перестроенным салоном
В Китае водители Tesla используют игрушечные головы для обмана автопилота FSD
BMW и SOLARWATT создали систему превращающую электромобили Neue Klasse в мобильные АКБ для дома
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62
В настольных процессорах AMD Ryzen 10000 интегрированную графику могут заменить на нейронный блок
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам

Популярные статьи

Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Игра «007: First Light» — тень классики или новый облик агента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter