Предполагается, что это была попытка саботажа

В городе Эссен (Северный Рейн-Вестфалия, Германия) произошёл инцидент, в ходе которого с рельсов сошёл грузовой поезд. Прибывшие на место происшествия следователи полиции установили, что к рельсам было прикреплено несколько металлических зажимов. Ситуация обострена тем, что вместо этого поезда должен был пройти эшелон, перевозивший боеприпасы и военную технику армии США.

В материале издания объясняют, что последний поезд успешно прошёл этот маршрут около 17:30 без проблем. Через 70 минут ожидалось, что за ним последует состав, связанный с американской армией. Однако из-за опоздания его перенаправили по альтернативному маршруту. Позже по этому участку проехал другой грузовой поезд с 20 цистернами с опасным грузом. К счастью, сошла с рельсов только ось локомотива.

Как сообщает местное издание Bild, ссылаясь на неназванного следователя, пока что полиция исключает возможность прикрепления нескольких металлических зажимов по неосторожности. Установка зажимов не требует особых технических знаний, а недалеко находилась строительная площадка, откуда их теоретически могли взять. Сейчас выясняется, были ли металлические зажимы взяты со строительной площадки или же их преднамеренно установили там в качестве акта саботажа.

Bild акцентирует внимание на том, что ситуация не похожа на совпадение, поскольку, очевидно, целью был американский военный состав. Ответственные за диверсию заранее знали о том, что эшелон пройдёт вслед за определённым поездом в определённое время. То, что американский состав избежал аварии, — чистая случайность.