Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Результаты ВМС США по перехвату баллистических ракет Ирана указывают на низкую эффективность SM-3
Проанализировав полученные Naval News данные можно прийти к выводу, что перехват 9 баллистических ракет обошёлся Пентагону в сумму до $650 млн

Издание Naval News получило от своего источника в лице представителя Военно-морских сил США информацию, о миссии эсминца с управляемыми ракетами класса «Арли Бёрк» USS Thomas Hudner (DDG 116), который принимал участие в операции Cobalt Shield («Кобальтовый щит») по защите Израиля во время 12-дневного ирано-израильского конфликта.

В материале издания поднимается вопрос эффективности USS Thomas Hudner во время отражения иранских ракетных ударов, но если проанализировать конкретные цифры – этот тезис можно поставить под сомнение. Особенно, если рассматривать эффективность с точки зрения экономической целесообразности.

Так, например, USS Thomas Hudner удалось успешно перехватить как минимум 9 баллистических ракет, выпущенные Ираном. Однако для этого понадобилось 23 зенитные ракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3). Соответственно, на одну баллистическую ракету необходимо как минимум три перехватчика SM-3. Эсминец класса «Арли Бёрк» имеет достаточное (90 - 96) количество вертикальных пусковых установок Mark 41 для запуска ракет. Точно неизвестно, сколько экипаж USS Thomas Hudner выделил Mark 41 именно под SM-3, но общее количество составляет явно не менее 24 - 32 ракет. Таким образом, у эсминца действительно достаточно перехватчиков, чтобы в течение 12 дней перехватывать баллистические ракеты вместе с другими кораблями флотами.

Другой вопрос – экономическая целесообразность. Стоимость одной ракеты SM-3 в устаревшей конфигурации Block IB составляет от 9,6 до 12,5 миллиона долларов, в то время как новая Block IIA стоит 27,9 миллиона долларов. Простым математическим расчётом можно прийти к выводу, что экипаж USS Thomas Hudner потратил от 220 до 641 миллионов долларов на перехват всего лишь 9 баллистических ракет. При этом стоимость одного успешного перехвата составила 30 миллионов долларов.

В условиях санкций и экономического кризиса, Иран не может позволить себе дорогие баллистические ракеты, поэтому маловероятно, что они стоят хотя бы 10 миллионов долларов за единицу, чтобы цена перехвата соответствовала стоимости цели. Даже если отбросить в сторону вопрос цены, можно вспомнить, что суммарно Иран применил для ударов по Израилю более 500 баллистических ракет. Их перехват с помощью SM-3 потребует 1,5 тысячи ракет стоимостью от 14,4 до 41,8 миллиарда долларов. Для понимания: ВВП Молдавии составляет 20 миллиардов долларов.

#сша #иран #вмс сша #sm-3
Источник: navalnews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
48
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
1
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
Microsoft подтверждает отказ от активации Windows по телефону
+
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
В AMD не будут препятствовать сторонним инструментам для поддержки FSR Redstone на RDNA 3
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
2
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
+
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
AMD готовит новый 16-ядерный процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружили в сети
+
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
1
Новые фотографии 3I/ATLAS показали обращенную к Солнцу организованную структуру кометы
1

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
25
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
29
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
24
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
10
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
5

Сейчас обсуждают

Иван Дмитриев
07:08
Я ваще на TUF б450 сижу с райзен 5700х3д, и карточкой 3070
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
~Valera~
06:47
Соя никогда не станет мясом! хоть за пол цены хоть бесплатно! Перестаньте жрать мусор! Вам засрали мозги чтобы хоть как то оправдать ваши потраченые деньги! Любишь сою - кушай, но не говори что это мя...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Михаил Авраменко
06:20
Цифра "не менее 179 млн. долларов" в точности соответствует сумме очередного просроченного свинорейхом транша для МВФ. Совпадение? Не думаю (с.)
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
zens
06:08
я точно на сайт оверклокинга попал? бан
«Газпром» впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу
Rommel85FRO
05:41
DLSS в первую очередь создавался для 2к и 4к мониторов 27-40". Для сохранения нативного разрешения у средних видеокарт. На пресете качество замыливание у них минимальное. Хотя лучше убрать тени и проч...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Malfoi
05:14
карбид кремния используют для изготовления резцов. Если бы чипы были из карбида кремния, то им никакие крышки не нужны были бы. Монокристаллы выращивают из чистого кремния. Нейронка написала за рубежо...
TechPowerUp: Wolfspeed сообщила о прорыве в производстве 300-мм пластин из карбида кремния
Cider
05:11
Во, нормально поперло, это тебе не про консоли писать. Ещё и Пирожок полоумный ссылочку себе сохранит, будет как пруф подкидывать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Dimon1996
04:41
Ну, на самом деле 2 миллиона скачиваний за 3 месяца это капля в море пользователей Винды. И опять же - ну ок, скачали 2 миллиона раз, и что? Сколько из этих 2 миллионов отказались от Винды и перешли н...
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Вячеслав Безруков
04:35
И все бы хорошо но если мелкософт опять накосячит то народ начнет переходить на пингвина
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
Николай Грачев
04:34
не смещает. Wii U с собой тяжело таскать.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter