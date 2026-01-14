Проанализировав полученные Naval News данные можно прийти к выводу, что перехват 9 баллистических ракет обошёлся Пентагону в сумму до $650 млн

Издание Naval News получило от своего источника в лице представителя Военно-морских сил США информацию, о миссии эсминца с управляемыми ракетами класса «Арли Бёрк» USS Thomas Hudner (DDG 116), который принимал участие в операции Cobalt Shield («Кобальтовый щит») по защите Израиля во время 12-дневного ирано-израильского конфликта.

В материале издания поднимается вопрос эффективности USS Thomas Hudner во время отражения иранских ракетных ударов, но если проанализировать конкретные цифры – этот тезис можно поставить под сомнение. Особенно, если рассматривать эффективность с точки зрения экономической целесообразности.

Так, например, USS Thomas Hudner удалось успешно перехватить как минимум 9 баллистических ракет, выпущенные Ираном. Однако для этого понадобилось 23 зенитные ракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3). Соответственно, на одну баллистическую ракету необходимо как минимум три перехватчика SM-3. Эсминец класса «Арли Бёрк» имеет достаточное (90 - 96) количество вертикальных пусковых установок Mark 41 для запуска ракет. Точно неизвестно, сколько экипаж USS Thomas Hudner выделил Mark 41 именно под SM-3, но общее количество составляет явно не менее 24 - 32 ракет. Таким образом, у эсминца действительно достаточно перехватчиков, чтобы в течение 12 дней перехватывать баллистические ракеты вместе с другими кораблями флотами.

Другой вопрос – экономическая целесообразность. Стоимость одной ракеты SM-3 в устаревшей конфигурации Block IB составляет от 9,6 до 12,5 миллиона долларов, в то время как новая Block IIA стоит 27,9 миллиона долларов. Простым математическим расчётом можно прийти к выводу, что экипаж USS Thomas Hudner потратил от 220 до 641 миллионов долларов на перехват всего лишь 9 баллистических ракет. При этом стоимость одного успешного перехвата составила 30 миллионов долларов.

В условиях санкций и экономического кризиса, Иран не может позволить себе дорогие баллистические ракеты, поэтому маловероятно, что они стоят хотя бы 10 миллионов долларов за единицу, чтобы цена перехвата соответствовала стоимости цели. Даже если отбросить в сторону вопрос цены, можно вспомнить, что суммарно Иран применил для ударов по Израилю более 500 баллистических ракет. Их перехват с помощью SM-3 потребует 1,5 тысячи ракет стоимостью от 14,4 до 41,8 миллиарда долларов. Для понимания: ВВП Молдавии составляет 20 миллиардов долларов.