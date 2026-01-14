Системы используют дешёвые ракеты APKWS

На опубликованных в этом году снимках, сделанных армией США во время учений Sky Shield в Кувейте (4 декабря 2025 года), продемонстрированы боевые стрельбы из мобильных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) EAGLS. Учения были направлены на повышение оперативной совместимости американской армии с союзными силами в контексте защиты от БПЛА.

Система EAGLS поражает цели с помощью 70-мм ракет Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), которые до недавних пор использовались вертолётами и не имели такого спроса. Однако современные тенденции боевых действий подчеркнули важное преимущество APKWS – низкая стоимость – около 30 тысяч долларов за выстрел (ракета и комплект наведения).

В случае с EAGLS – речь идёт о полноценной наземной платформе для мобильных групп, которые могут заниматься обнаружением и эффективным противодействием ударным БПЛА типа Shahed. Учитывая, что выстрел APKWS кратно дешевле авиационных ракет AIM-9 или AIM-120, продемонстрированная в Кувейте система полностью соответствует принципу экономической целесообразности.

Пока сложно сказать, насколько Пентагон заинтересован в масштабировании мобильных групп EAGLS, ведь ему пока не пришлось столкнуться с массовыми угрозами БПЛА. Так или иначе, сам факт проведения учений с участием доступных систем противодействия БПЛА указывает на приверженность доступным решениям, а не исчерпавшей себя тактике применения дорогостоящих ракет против дешёвых целей.