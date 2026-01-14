Участие правительства США как потенциального акционера вызвало рост стоимости акций компании

Компания L3Harris Technologies (США) объявила о согласовании с Министерством обороны США инвестиций на сумму 1 миллиард долларов в подразделение Missile Solutions, занимающееся разработкой и производством ракетных технологий. Подразделение выступает в качестве дочернего предприятия, которое выйдет на биржу (IPO) во второй половине 2026 года.

Американские власти же планируют стать крупнейшими акционером, приобретя акции компании на вышеуказанную сумму. Участие правительства США в ракетном бизнесе L3Harris Technologies уже сказалось на стоимости акций материнской компании, которые выросли в цене на более чем 10%.

Ожидается, что инвестиции Пентагона будут способствовать быстрому расширению производственных мощностей Missile Solutions для критически важных ракетных программ – PAC-3, THAAD, BGM-109 Tomahawk и Standard Missile. Таким образом, правительство США приобретает пакет акций компании, которая будет участвовать в цепочках поставок, связанных с востребованными американскими ракетами.

При этом L3Harris Technologies подчёркивает, что сохранит за собой контрольный пакет акций Missile Solutions. Правительство США получит миноритарную долю, которая не позволит им напрямую вмешиваться в ведение ракетного бизнеса L3Harris, но в то же время станет важной инвестицией для масштабирования производства ракет.