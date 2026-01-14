Сайт Конференция
Nacvark
Минобороны США планируют инвестировать $1 млрд в производство ракет L3Harris
Участие правительства США как потенциального акционера вызвало рост стоимости акций компании

Компания L3Harris Technologies (США) объявила о согласовании с Министерством обороны США инвестиций на сумму 1 миллиард долларов в подразделение Missile Solutions, занимающееся разработкой и производством ракетных технологий. Подразделение выступает в качестве дочернего предприятия, которое выйдет на биржу (IPO) во второй половине 2026 года.

Американские власти же планируют стать крупнейшими акционером, приобретя акции компании на вышеуказанную сумму. Участие правительства США в ракетном бизнесе L3Harris Technologies уже сказалось на стоимости акций материнской компании, которые выросли в цене на более чем 10%.

Ожидается, что инвестиции Пентагона будут способствовать быстрому расширению производственных мощностей Missile Solutions для критически важных ракетных программ – PAC-3, THAAD, BGM-109 Tomahawk и Standard Missile. Таким образом, правительство США приобретает пакет акций компании, которая будет участвовать в цепочках поставок, связанных с востребованными американскими ракетами.

При этом L3Harris Technologies подчёркивает, что сохранит за собой контрольный пакет акций Missile Solutions. Правительство США получит миноритарную долю, которая не позволит им напрямую вмешиваться в ведение ракетного бизнеса L3Harris, но в то же время станет важной инвестицией для масштабирования производства ракет.

#сша #ракеты #l3harris
Источник: l3harris.com
Сейчас обсуждают

Malfoi
05:14
карбид кремния используют для изготовления резцов. Если бы чипы были из карбида кремния, то им никакие крышки не нужны были бы. Монокристаллы выращивают из чистого кремния. Нейронка написала за рубежо...
TechPowerUp: Wolfspeed сообщила о прорыве в производстве 300-мм пластин из карбида кремния
Cider
05:11
Во, нормально поперло, это тебе не про консоли писать. Ещё и Пирожок полоумный ссылочку себе сохранит, будет как пруф подкидывать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Dimon1996
04:41
Ну, на самом деле 2 миллиона скачиваний за 3 месяца это капля в море пользователей Винды. И опять же - ну ок, скачали 2 миллиона раз, и что? Сколько из этих 2 миллионов отказались от Винды и перешли н...
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Вячеслав Безруков
04:35
И все бы хорошо но если мелкософт опять накосячит то народ начнет переходить на пингвина
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
Николай Грачев
04:34
не смещает. Wii U с собой тяжело таскать.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Николай Грачев
04:32
S2 старый форм фактор. А какие варианты нового есть? В виде дилдо? В таком случае дек и ему подобный тоже старый, всё вышло после S1.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Вячеслав Безруков
04:31
Оказывается надо было подождать всего 15 лет... И пингвин научился запускать игры без геморроя но железо станет еще мощнее и смысла в этом будет маловато.
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
Николай Грачев
04:28
"Самое-самое продается вдвое хуже обычного середнячка". РS5 середнячок между чем и чем? Последняя консоль, мля. "Нет явной мотивации для миграции". Какие, нах, инди? У неё свои франшизы, которые тащу...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
MriS
03:57
У них лишь ценник современный 🤣🤣🤣
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
Garthar
03:29
Жир прямо сквозь экран сочится :D
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
