Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Elbit Systems поставит неназванной стране средства защиты вертолётов на сумму $275 млн
Речь идёт о комплексах РЭБ, системах инфракрасного противодействия и другом оборудовании

Компания Elbit Systems (Израиль) объявила о заключении контрактов на поставку передовых систем самозащиты воздушных судов неназванной стране из Индо-Тихоокеанского региона, которая планирует установить их на свои вертолёты для защиты от ракетных угроз. Общая стоимость соглашения со сроками поставок в течение 5 лет составляет около 275 миллионов долларов.

В рамках данных договорённостей заказчик получит передовых комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систему прямого инфракрасного противодействия (DIRCM) Mini-MUSIC. Система Mini-MUSIC представляет собой бортовое оборудование активной защиты лазерного типа, которое обнаруживает ракеты с инфракрасными головками самонаведения и поражает их систему наведения ответным лучом, тем самым дезориентируя. Отмечается, что системы будут предназначаться именно для вертолётных платформ, обеспечивая им надёжную защиту в сложных боевых условиях.Mini-MUSIC (DIRCM)Контракты дополняют многочисленные соглашения, заключённые Elbit Systems в последние годы со странами НАТО и Европы. Хотя официально израильская компания не озвучивает заказчика, можно предположить, кто им был, учитывая количество закупаемых вертолётов за последние годы. Так, например, в Индо-Тихоокеанском регионе крупнейшими заказчиками вертолётов были Индия (156 LCH Prachand) и Филиппины, которые хоть и заключили контракт на поставку 32 единиц S-70i Black Hawk в 2022 году, но получили основные партии заказанной техники в 2024 и 2025 годах.

#израиль #elbit systems
Источник: elbitsystems.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
47
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
1
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
Microsoft подтверждает отказ от активации Windows по телефону
+
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+
На Донбассе предприятия добычи полезных ископаемых переходят на переработку сырья
+
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
В AMD не будут препятствовать сторонним инструментам для поддержки FSR Redstone на RDNA 3
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
Bolt Graphics на CES заявил о 10-кратном превосходстве своего GPU над RTX 5090 в трассировке лучей
2
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
+
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
2
AMD готовит новый 16-ядерный процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружили в сети
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
25
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
24
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
26
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
9
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
5

Сейчас обсуждают

MriS
03:57
У них лишь ценник современный 🤣🤣🤣
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
Garthar
03:29
Жир прямо сквозь экран сочится :D
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Waramagedon
03:18
Хасвел пашет с 2400, ранее на других плашках 2533
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Waramagedon
03:17
Лучший Профит 2400, остальное так себе.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Waramagedon
03:15
Вторичка на ддр3 можно не трогать, от них толку почти 0
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Garthar
03:07
Именно по этому в СССР давали жилье буквально на халяву. Сначала общагу молодому специалисту, затем семейную полуторку после женитьбы, 2 после рождения ребенка и 3шку если было 2+ ребенка. Существовал...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Garthar
03:02
История не имеет сослагательного наклонения, что было бы не знает никто, но его достижения отрицать могут только идиоты
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
kosach1989
02:34
Это жёсткая и суровая правда. Нам, бедным пользователям Нвидии, постоянно Хуанг подсовывает устаревшие, не оптимизированные технологии. Dlss и rtx активируются принудительно и просто уничтожают картин...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
козлина
02:07
краткая характеристика ентого индивида
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
козлина
02:03
неправильно статейка называется. надо так "16 презираемых аффторов на клоцкерсах" и далее по тексту 1- зыстюх 2- зыстюх .... 15 - зыстюх 16 -зыстюх
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter