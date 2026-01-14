Речь идёт о комплексах РЭБ, системах инфракрасного противодействия и другом оборудовании

Компания Elbit Systems (Израиль) объявила о заключении контрактов на поставку передовых систем самозащиты воздушных судов неназванной стране из Индо-Тихоокеанского региона, которая планирует установить их на свои вертолёты для защиты от ракетных угроз. Общая стоимость соглашения со сроками поставок в течение 5 лет составляет около 275 миллионов долларов.

В рамках данных договорённостей заказчик получит передовых комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систему прямого инфракрасного противодействия (DIRCM) Mini-MUSIC. Система Mini-MUSIC представляет собой бортовое оборудование активной защиты лазерного типа, которое обнаруживает ракеты с инфракрасными головками самонаведения и поражает их систему наведения ответным лучом, тем самым дезориентируя. Отмечается, что системы будут предназначаться именно для вертолётных платформ, обеспечивая им надёжную защиту в сложных боевых условиях. Mini-MUSIC (DIRCM)Контракты дополняют многочисленные соглашения, заключённые Elbit Systems в последние годы со странами НАТО и Европы. Хотя официально израильская компания не озвучивает заказчика, можно предположить, кто им был, учитывая количество закупаемых вертолётов за последние годы. Так, например, в Индо-Тихоокеанском регионе крупнейшими заказчиками вертолётов были Индия (156 LCH Prachand) и Филиппины, которые хоть и заключили контракт на поставку 32 единиц S-70i Black Hawk в 2022 году, но получили основные партии заказанной техники в 2024 и 2025 годах.