По данным издания, речь идёт об устройстве, которое генерирует импульсные радиоволны, влияющие на самочувствие человека

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что ближе к концу президентства Джо Байдена американские власти приобрели оружие, связанное с так называемым «гаванским синдромом». Разработка, состоящая в том числе из российских компонентов, обошлась Вашингтону в восьмизначную сумму в долларах (от 10 до 99 миллионов долларов). Речь идёт об устройстве, способном генерировать импульсные радиоволны, влияющие на самочувствие человека.

Впервые о существовании подобного оружия появилась информация в 2016 году, когда американские дипломаты и разведчики, находящиеся на Кубе, начали жаловаться на головные боли, звон в ушах и тошноту. Через год аналогичные симптомы начали наблюдаться у американских спецслужб по всему миру, из-за чего появилась теория, что к этому причастны иностранные государства. Однако официально правительство США отказалось обвинять кого-либо в применении такого оружия, предпочитая увольнять сотрудников, у которых возник «гаванский синдром» (столица Кубы – Гавана). До сих пор неизвестно, является ли «гаванский синдром» чередой случайностей или преднамеренными действиями иностранных разведок в отношении американских дипломатов и спецслужб.

Возвращаясь к теме, по данным CNN, устройство было переделано в портативное, что позволяет носить его в рюкзаке. Несмотря на наличие российских компонентов в конструкции, источник издания не спешит говорить о причастности России к его созданию. В случае, если США подтвердят, что приобретённая ими разработка может влиять на здоровье человека, «гаванский синдром» перестанет быть теорией, а станет потенциальной версией.

В материале издания приводят слова экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Марк Полимеропулос, который утверждает, что в 2017 году во время рабочей поездки в Москву столкнулся с головным болями. Впоследствии агент ЦРУ был вынужден уволиться со службы, увеличив резонанс теории «гаванского синдрома», хотя на тот момент США не придавали этому значения. По мнению Полимеропулоса, правительство США должно публично извиниться перед пострадавшими от «гаванского синдрома», если существование подобного устройства будет доказано.