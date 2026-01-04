По мнению аналитиков, есть ряд проблем, которые исключают существенный заработок краткие сроки даже в случае полного контроля над страной

Одной из причиной, по которой США 3 января 2026 года решили вторгнуться в Венесуэлу и арестовать президента страны Николаса Мадура, был ресурсный вопрос. Американские власти уверены в том, что Каракас «украл» у них нефть, поэтому они хотят заполучить свободный доступ к местным месторождениям для их последующей разработки. Венесуэльская нефть сразу найдёт своего покупателя, поскольку власти Венесуэлы в течение десятилетий ограничивали экспорт и добычу ресурсов.

Однако, как пишет издание Reuters со ссылкой на аналитиков, США не удастся в краткосрочной перспективе заработать на венесуэльской нефти даже в случае получения контроля над Венесуэлой. Нефтяные компании США, приготовившие миллиарды долларов для инвестирования в разработку месторождений, не смогут в ближайшие годы увеличить добычу нефти, несмотря на крупнейшие запасы в стране.

По мнению аналитиков, любым потенциальным инвесторам следует учитывать сразу ряд факторов: проблемы безопасности, плохую инфраструктуру, вопрос законности операции США против Мадуро и потенциальную долгосрочную политическую нестабильность. Директор по развитию бизнеса в CHRIS Well Consulting Марк Кристиан считает, что крупные компании не вернутся в Венесуэлу, пока санкции против страны не снимут, а также бизнес не получит гарантии безопасности от США. Помимо этого, венесуэльскому правительству придётся внести изменения в законодательство, сделав его более свободным для расширения присутствия иностранных компаний.

Американский эксперт по вопросам энергетики и геополитики Томас О'Доннелл допускает, что США всё же смогут значительно увеличить добычу нефти в Венесуэле в течение 5 - 7 лет, если будет соблюдено ряд факторов. В первую очередь, Белый дом должен обеспечить мирный переход власти с минимальным сопротивлением, чтобы избежать раскола и роста революционных настроений. Только после этого нефтяные компании смогут начать инвестировать в инфраструктуру и реализовывать свои проекты.

О'Доннелл также напомнил, что запасы Венесуэлы преимущественно состоят из так называемой «тяжёлой нефти». Её переработка возможна на нефтеперерабатывающих заводах побережья Мексиканского залива США. Это открывает Вашингтону возможность для заработка на переработке нефти, хотя опять-таки речь идёт не о ближайших годах.