Среди активов компании – НПЗ «Новая Талара», строительство которого усложнило её финансовое положение

Президент Перу Хосе Хери издал указ, в котором заявил о рассмотрении правительством возможности реструктуризации испытывающей трудности государственной нефтяной компании Petroleos del Peru SA (Petroperu). Обусловлено это в том числе последствиями дорогостоящей модернизации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Новая Талара», который был введён в эксплуатацию в 2023 году после модернизации стоимостью 6 миллиардов долларов.

Как отмечает издание Bloomberg, компания Petroperu уже давно стала тяжёлым бременем для государственного бюджета. Власти Перу за последние несколько лет выделили порядка 5 миллиардов долларов в виде пакетов помощи компании. Правительство страны пришло к выводу, что государственная компания попросту не может генерировать доходы за счёт своей деятельности. На фоне этого рассматривается возможность реструктуризации компании и частичной приватизации активов, что вызвало критику со стороны некоторых фракций парламента.

Рассматриваемый сценарий предусматривает разделение Petroperu на отдельные бизнес-подразделения, часть которых будет доступна к продаже. В частности, вышеупомянутый НПЗ «Новая Талара» может быть выведен из-под контроля Petroperu для привлечения заинтересованных инвесторов. Bloomberg акцентирует внимание на том, что большая часть проблем государственной нефтяной компании Перу обусловлена как раз таки дорогостоящей модернизацией этого НПЗ. Сроки строительства НПЗ неоднократно срывались, расходы превышали ожидаемые, а компании приходилось выпускать облигации на международных рынках для финансирования строительства.