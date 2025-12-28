Власти штата смирились, что отозванные у них $4 млрд не вернуть

Власти Калифорнии планируют продолжить реализацию проекта по строительству высокоскоростной железной дороги (California High-Speed Rail), несмотря на отзыв правительством США более 4 миллиардов долларов федерального финансирования. Штат во многом полагался на правительственное финансирование, но Белый дом постепенно сокращал его, а президент США Дональд Трамп решил отозвать все выделенные средства.

Проект предусматривает строительство железной дороги по маршруту «Сан-Франциско – Лос-Анджелес» (протяжённость маршрута 800 километров), где будут курсировать поезда со скоростью до 350 километров в час. Идея появилась ещё в 2008 году, а запуск проекта ожидался в 2020 году. Однако проект почти сразу пошёл не по плану, столкнувшись с значительным перерасходом: стоимость выросла с 30 до более чем 100 миллиардов долларов. При этом сроки реализации также сдвинулись на начало 2030-х годов. Предполагаемый маршрут (утверждена только синяя ветка)В итоге Белый дом решил отозвать финансирование, поскольку сама по себе концепция не представляет экономической выгоды (маршрут ориентирован на удовлетворение социальных потребностей, а не зарабатывание денег), а все уже выделенные средства потратили «в никуда». Калифорнийские власти раскритиковали решение, посчитав, что федеральное правительство не может так просто вернуть деньги.

Тем не менее, проект планируют продолжить. По оценкам властей Калифорнии, федеральное финансирование составляло лишь 18% от всех расходов, поэтому их можно заменить средствами из местного бюджета, инвестициями частного сектора.