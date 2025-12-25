Reliance Industries владеет крупнейшим НПЗ в стране

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что крупнейшая нефтяная компания Индии Reliance Industries, занимающаяся переработкой, возобновляет импорт российской нефти. Продажа российской нефти осуществляется по сниженной стоимости и только от тех поставщиков, которые не подпадают под санкции США.

Импортируемая Reliance Industries российская нефть будет перерабатываться на предприятии в Гуджарате. Текущие договорённости указывают на объём поставок в размере 660 тысяч баррелей нефти в сутки, которые перерабатываются для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По мнению источников издания, возобновление этой компанией импорта российская нефти может значительно сократить ущерб поставщиков из России от санкций США.

В материале издания напоминают, что Reliance Industries также имеет перерабатывающие мощности для ещё 700 тысяч баррелей нефти, которые могут пойти на экспорт. Однако индийская компания не заключала с российскими поставщиками договорённостей о поставках с целью последующей переработки для экспорта. Как подчёркивает Bloomberg, количество импортируемой Индией российской нефти все равно сократилось после введения США санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл».