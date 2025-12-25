Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bloomberg: Крупнейшая нефтяная компания Индии возобновляет импорт российской нефти
Reliance Industries владеет крупнейшим НПЗ в стране

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что крупнейшая нефтяная компания Индии Reliance Industries, занимающаяся переработкой, возобновляет импорт российской нефти. Продажа российской нефти осуществляется по сниженной стоимости и только от тех поставщиков, которые не подпадают под санкции США.

Импортируемая Reliance Industries российская нефть будет перерабатываться на предприятии в Гуджарате. Текущие договорённости указывают на объём поставок в размере 660 тысяч баррелей нефти в сутки, которые перерабатываются для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По мнению источников издания, возобновление этой компанией импорта российская нефти может значительно сократить ущерб поставщиков из России от санкций США.

В материале издания напоминают, что Reliance Industries также имеет перерабатывающие мощности для ещё 700 тысяч баррелей нефти, которые могут пойти на экспорт. Однако индийская компания не заключала с российскими поставщиками договорённостей о поставках с целью последующей переработки для экспорта. Как подчёркивает Bloomberg, количество импортируемой Индией российской нефти все равно сократилось после введения США санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл».

#россия #индия #российская нефть
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
13
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
+
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
1
Комплекс с гиперзвуковой ракетой «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года
+
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
ВВС Польши приобретут ещё две эскадрильи новых истребителей
+
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
1
В США построят новые линкоры в честь Дональда Трампа
1
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
2
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
+
Дания приобретёт у США ракеты увеличенной дальности AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
Троллейбусная сеть Махачкалы закрыта после 52 лет работы
1
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
3
Wylsacom назвал модели iPhone, которые стоит выбрать в 2026 году
1
Mindfactory: процессоры AMD Socket AM4 начали пользоваться повышенным спросом
+
Китай продолжает получать крупные партии видеокарт GeForce RTX 5090 через «серый» рынок
+
Процессоры Ryzen на базе Zen 6 могут иметь до 288 МБ L3-кэша для конкуренции с Intel Nova Lake-S
1

Популярные статьи

Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
39
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
6
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
4
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
18
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
17
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
6
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
3
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
1
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
4

Сейчас обсуждают

NewLander
03:52
Заглючила старая материнка, и весь текст - стон о потраченных на новую 11 рублях, потому что fps после замены не поменялся.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
NewLander
03:49
Чем больше в тексте воды, тем он глубже!
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Sardaukar
03:45
Купил в свое вреия MSI MAG X570S TORPEDO MAX (за 16к), rtx 3090ti, ryzen 7 5700x, все работает и никакой AM5 не нужен в ближайшие мин.5 лет. P.s.: 4е Hdd вынесены из корпуса, средняя температура кажд...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Максим Логинов
03:40
Собрал чуть дороже и на топовом АМ5, но коллеги, на RTX 5090. Какая 5070 Ti в сборке под полмиллиона?
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Bernigan
02:20
Я полагаю имелось ввиду что если в системе с Рузен что то сломалось, но это повод перейти на Интел, а Рузен скинуть затупкам
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
32Влад32
02:19
Никогда не отказывался от кнопочного. Переход по вирусным ссылкам, взлом и подобные гадости - исключены.
Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
Александр Дедок
02:13
Он блохер
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Readtext
01:56
Правильно! Настоящие интелбои меняют всю систему если что то сломалось.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Readtext
01:54
-Сколько воды нужно написать? -Да!
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
vl
01:13
хохма будет, когда и на новой материнке будет комп отключаться, а ведь советовали поменять платформу на новый сокет, пока не был куплен 5600х пару лет назад (если не ошибаюсь), не послушал, вот теперь...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter