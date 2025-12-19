В 2027 году будет открыт первый завод по производству корпусов для артиллерийских и миномётных снарядов

Казахстан приступает к реализации проекта ASPAN, в рамках которого построит четыре новых завода по производству компонентов для артиллерийских и миномётных снарядов. При этом проект предусматривает производство снарядов как советского образца (82-мм, 122-мм, 152-мм), так и стандартов НАТО – артиллерийские 155-мм и миномётные 60-мм. Общая стоимость проекта составляет около 1 миллиарда долларов.

Сейчас в Казахстане уже строят одно предприятие, которое сможет начать производство корпусов для артиллерийских и миномётных снарядов уже в 2027 году. Сроки запуска остальных трёх заводов по производству боеприпасов пока неизвестны. В конечном итоге четыре предприятия организуют полноценную цепочку поставок для внутреннего производства снарядов.

До недавних пор Казахстан не имел собственного производства боеприпасов, поэтому зависел исключительно от «советского наследия» и поставок из России. Пять лет назад в стране открылся завод по производству патронов для стрелкового оружия, а теперь речь идёт о производственной линии по выпуску крупнокалиберных боеприпасов. Проект ASPAN имеет большую перспективу, поскольку всё необходимое сырьё, включая металл, хлопок, кислоты и другое, уже производится в Казахстане.

Стоит отметить, что на вооружении Казахстана отсутствует артиллерия стандартов НАТО. Из этого следует, что производство 155-мм артиллерийских снарядов может осуществляться по заказу от западных стран.