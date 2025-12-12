Соглашение предусматривает локализацию производства

Министерство обороны Нидерландов сообщило о подписании контракта с компанией со швейцарским подразделением компании Rheinmetall на поставку зенитных комплексов Skyranger 30. Нидерландские военные планируют использовать их для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), учитывая недавние инциденты с нарушением воздушного пространство страны неизвестными дронами.

В рамках данного контракта нидерландские вооружённые силы получат как мобильные, так и стационарные системы. Это говорит о том, что часть систем будет размещена на определённых объектах (военные базы, аэродромы, критическая инфраструктура) для защиты от БПЛА, а другая – сможет оперативно перемещаться по территориям Нидерландов, перехватывая дроны в небе.

Соглашение предусматривает частичную локализацию производства. Первые три Skyranger 30 будут собраны в Швейцарии, а оставшееся не озвученное количество систем будет производить уже нидерландское подразделение Rheinmetall, то есть на территории Нидерландов. Поставка всех заказанных систем ожидается не позже 2029 года, то есть производство и передача займут до трёх лет.

Skyranger 30 используется для перехвата малоподвижных целей весом до 600 килограммов на небольшой высоте (до 5 километров). Система больше всего подходит для перехвата ударных БПЛА, учитывая низкую стоимость выстрела и мобильность платформы.