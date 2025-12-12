Сайт Конференция
Nacvark
Politico: В США обсуждают создание альтернативы G7 с Китаем, Индией и Россией
Такое возможно на фоне пересмотра Вашингтоном своей стратегии национальной безопасности

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство США обсуждает возможность создания международного сообщества, альтернативного «Большой семёрки» (G7). Новое сообщество предусматривает формат C5 – США, Россия, Китай, Индия и Япония.

По данным издания, соответствующие обсуждения начались на фоне пересмотра Вашингтоном своей стратегии национальной безопасности. Создание альтернативного G7 сообщества также будет сосредоточено вокруг обсуждения экономических, геополитических и стратегических вопросов в условиях меняющегося мира, но уже с более узким кругом стран из разных регионов.

Один из источников издания не готов подтвердить, что США действительно рассматривают формат G5. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не считает различные объединения под эгидой Организации Объединённых Наций (например – Совет безопасности ООН) подходящими для обсуждения важных вопросов. Дональд Трамп неоднократно называл ошибкой исключение России из состава «Большой восьмёрки» (G8) в 2014 году. Он уже предлагал вернуть Москву в состав G8 после урегулирования военного конфликта, но российские власти выразили незаинтересованность инициативой Трампа.

#россия #сша #китай #япония #индия
Источник: politico.com
Сейчас обсуждают

Дима
04:46
Я в восторге. Это даже просто прочитать- признак гениальности, а мне чайнику как жить дальше? Или это ИИ? тогда пусть он и читает и исполняет.
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
Дима
04:35
Когда родилась мысль об апгрейде, пришёл к выводу, что лучше купить новый, когда начал выбирать новый, оказалось, что лучше подождать года 2-3 . Запасной попросить по объявлению или почти даром есть...
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
Garthar
04:27
Двигатели с отклоняемым вектором тяги "появились" еще в 60х. На Су-47 тестировали материалы и саму концепцию. Ну и концепция опять уже давно смещена. Текущее 5 поколение не требует ни крейсерский свер...
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
32Влад32
04:17
В те годы приличные TN матрицы стоили огромных денег. Поэтому и продавалось дешевое Г. Именно его вы и видели. Так что не делйте выводы, если не в курсе.
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
32Влад32
04:14
Ни о чем. Viewsonis 15 лет назад выпускал профессиональные мониторы 26" с цветовым охватом 120% NTSC и матрицей TN.
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
Александр Еремеев
04:05
Клёво... И платформа, и по жизни.
Dell и Lenovo планируют повысить цены на свои ПК на 15–20% из-за дефицита чипов памяти
Дима
04:00
Я Чайник. Лет 15 на кор 2 ду + ХР и Вин 7 . Диск с ХР подарили, иногда обновлялся, а Вин 7 поставили в мастерской , докупил Каспера. Проблем не было за 19 лет. ни по железу, ни по ПО и касперу. Не и...
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
zik3ak
03:42
Дарственные? Смешно..
В Узбекистане запретили покупать алкоголь с сигаретами и квартиры за наличные
Error 404
03:26
И все 15 используются? Или в чулане часть валяется? У меня-то все в работе, все на своих местах.
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
Ezdiumno ru
02:54
Актуальные? Актуальные были... вчера. Сегодня уже другие. Пока он будет их тут публиковать, они еще подпрыгнут. Так что актуальные смотрите сами сейчас. Завтра будут уже другие... ;)
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
