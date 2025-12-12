Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство США обсуждает возможность создания международного сообщества, альтернативного «Большой семёрки» (G7). Новое сообщество предусматривает формат C5 – США, Россия, Китай, Индия и Япония.
По данным издания, соответствующие обсуждения начались на фоне пересмотра Вашингтоном своей стратегии национальной безопасности. Создание альтернативного G7 сообщества также будет сосредоточено вокруг обсуждения экономических, геополитических и стратегических вопросов в условиях меняющегося мира, но уже с более узким кругом стран из разных регионов.
Один из источников издания не готов подтвердить, что США действительно рассматривают формат G5. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не считает различные объединения под эгидой Организации Объединённых Наций (например – Совет безопасности ООН) подходящими для обсуждения важных вопросов. Дональд Трамп неоднократно называл ошибкой исключение России из состава «Большой восьмёрки» (G8) в 2014 году. Он уже предлагал вернуть Москву в состав G8 после урегулирования военного конфликта, но российские власти выразили незаинтересованность инициативой Трампа.