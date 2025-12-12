Такое возможно на фоне пересмотра Вашингтоном своей стратегии национальной безопасности

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство США обсуждает возможность создания международного сообщества, альтернативного «Большой семёрки» (G7). Новое сообщество предусматривает формат C5 – США, Россия, Китай, Индия и Япония.

По данным издания, соответствующие обсуждения начались на фоне пересмотра Вашингтоном своей стратегии национальной безопасности. Создание альтернативного G7 сообщества также будет сосредоточено вокруг обсуждения экономических, геополитических и стратегических вопросов в условиях меняющегося мира, но уже с более узким кругом стран из разных регионов.

Один из источников издания не готов подтвердить, что США действительно рассматривают формат G5. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не считает различные объединения под эгидой Организации Объединённых Наций (например – Совет безопасности ООН) подходящими для обсуждения важных вопросов. Дональд Трамп неоднократно называл ошибкой исключение России из состава «Большой восьмёрки» (G8) в 2014 году. Он уже предлагал вернуть Москву в состав G8 после урегулирования военного конфликта, но российские власти выразили незаинтересованность инициативой Трампа.