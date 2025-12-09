Сайт Конференция
Nacvark
Пентагон до сих пор не начал разработку истребителя 6-го поколения F/A-XX
Несмотря на согласие военного руководства приступить к разработке нового самолёта для ВМС США, подрядчик так и не был выбран

В этом году правительство США официально выбрало подрядчика для разработки истребителя следующего поколения F-47, который будет использоваться преимущественно военно-воздушными силами. В то же время проект по разработке истребителя шестого поколения F/A-XX для военно-морских сил откладывался из-за опасений Министерства обороны США, что два похожих проекта могут привести к задержкам в разработке. Позже в Пентагоне всё же согласились разрабатывать два истребителя параллельно, но до дела, по всей видимости, так и не дошло.

Издание AviationWeek, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Пентагон так и не выбрал главного подрядчика для разработки F/A-XX из-за прежних опасений. Военное руководство по-прежнему оценивает возможности промышленной базы для производства двух новых истребителей, хотя в Конгрессе заверяли, что проблем с этим не будет.

В материале издания приводятся слова заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению Майкла Даффи, который подтвердил данную информацию. По его словам, в Пентагоне действительно обязались запустить разработку палубного истребителя следующего поколения параллельно с F-47, но оборонное ведомство заинтересовано в том, чтобы убедиться в возможностях промышленной базы поддерживать её.

Компании Boeing и Northrop Grumman уже говорили о своей готовности приступить к разработке F/A-XX в установленные сроки. На вопрос журналистов о том, справятся ли эти компании с разработкой, Даффи ответил: «У меня сейчас нет определенного мнения. Это один из вопросов, над которыми мы работаем». Ответ Майкла Даффи фактически говорит о том, что Пентагон существенно не изменил свою позицию: руководство обеспокоено в неспособности оборонной промышленности США разрабатывать сразу два истребителя шестого поколения без ущерба производительности.

#сша #пентагон #f/a-xx
Источник: aviationweek.com
Сейчас обсуждают

Дима
03:49
Ты прав, хотя сегодня важнее делать " Орешники" , с Китаем дружить и не только с ним. Надо выполнить СВО а там есть надежда. Пока же нас продолжают грабить. хотя подвижки в электронике и др. началис...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Dimon1996
03:37
Инфляция 6%, ага. Такое впечатление, что правители у нас в России ни в магазин не ходят, ни за квартиру не платят, на заправках бензин не покупают.... Хотя о чем это я? Конечно не ходят и не платят. В...
России в 2026 году грозит дефляция
Владимир Рыбалка
03:36
Это фанатская поделка. Поэтому оптимизации там ждать не стоит.
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Дима
03:34
Откуда ты знаешь что делает или не делает Lafani. Написал бы что надо делать и что ты делаешь. А насчёт Запада ты прав, но после Переворота Власть с дет сада внушала почтение к Западу и отрицание СС...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Dimon1996
03:13
Могут. Просто в данном случае не костыли на старый движок лепить надо, а с нуля переписывать. Но это, естественно, долго и дорого. И неизвестно еще выхлоп окупит затраты или нет. А так проще, быстрее ...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
32Влад32
02:20
Зеленые человечки уже близко.
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
32Влад32
02:16
Не. Это неправильно. Демократия под угрозой? Надо принимать. Вот когда приезжих станет больше, чем коренных европейцев, тогда можно подумать.
В ЕС разрешили пяти странам не принимать мигрантов
Родион Вестов
01:04
Деньги на ветер
В развитие ветроэнергетики в Ростовской области вложили более 60 млрд рублей
ark-bak
00:05
Мне одному нас рать на блогеров и ии?
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
ark-bak
00:03
Я думаю пипл схавает. Просто нас научат что 50к за 32Гб ддр5 - это норм.
Asgard выпускает комплект ОЗУ DDR5 на 192 ГБ по цене RTX 5080 и на 256 ГБ стоимостью выше RTX 5090
