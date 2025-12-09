Несмотря на согласие военного руководства приступить к разработке нового самолёта для ВМС США, подрядчик так и не был выбран

В этом году правительство США официально выбрало подрядчика для разработки истребителя следующего поколения F-47, который будет использоваться преимущественно военно-воздушными силами. В то же время проект по разработке истребителя шестого поколения F/A-XX для военно-морских сил откладывался из-за опасений Министерства обороны США, что два похожих проекта могут привести к задержкам в разработке. Позже в Пентагоне всё же согласились разрабатывать два истребителя параллельно, но до дела, по всей видимости, так и не дошло.

Издание AviationWeek, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Пентагон так и не выбрал главного подрядчика для разработки F/A-XX из-за прежних опасений. Военное руководство по-прежнему оценивает возможности промышленной базы для производства двух новых истребителей, хотя в Конгрессе заверяли, что проблем с этим не будет.

В материале издания приводятся слова заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению Майкла Даффи, который подтвердил данную информацию. По его словам, в Пентагоне действительно обязались запустить разработку палубного истребителя следующего поколения параллельно с F-47, но оборонное ведомство заинтересовано в том, чтобы убедиться в возможностях промышленной базы поддерживать её.

Компании Boeing и Northrop Grumman уже говорили о своей готовности приступить к разработке F/A-XX в установленные сроки. На вопрос журналистов о том, справятся ли эти компании с разработкой, Даффи ответил: «У меня сейчас нет определенного мнения. Это один из вопросов, над которыми мы работаем». Ответ Майкла Даффи фактически говорит о том, что Пентагон существенно не изменил свою позицию: руководство обеспокоено в неспособности оборонной промышленности США разрабатывать сразу два истребителя шестого поколения без ущерба производительности.