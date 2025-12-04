Страна намерена пока сосредоточиться на дипломатии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что его страна приостановит участие в закупках американского оружия для Украины. Поставки осуществляются в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), финансируемой европейскими странами.

Итальянский министр считает, что инициатива может потерять смысл, поэтому стоит сосредоточиться на дипломатии. По его мнению, если удастся завершить военный конфликт, вместо поставок американского оружия нужны будут другие вещи, например, гарантии безопасности.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что заявления Антонио Таяни прозвучали на фоне недавней информации о напряжённости внутри коалиции действующего правительства, столкнувшегося с нехваткой средств. Несмотря на традиционную приверженность Рима к оказанию военной помощи Киеву, итальянские власти стали первым европейским правительством, публично отказавшемся от PURL. Отказ Италии от финансирования поставок американского оружия также произошёл через несколько дней, как в Киеве указали на необходимость привлечения ещё одного миллиарда евро на цели PURL.