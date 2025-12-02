Американские власти организуют встречу с представителям 8 стран, планируя обсудить замещение поставок критически важных минералов и развитие искусственного интеллекта

Заместитель Государственного секретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Джейкоб Хелберг, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что Вашингтон планирует заключить соглашения с восемью партнёрами. Партнёрство сосредоточено вокруг укрепления цепочек поставок компьютерных чипов и критически важных минералов, необходимых для развития искусственного интеллекта.

По его словам, уже 12 декабря в Белом доме встретятся представители США, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Нидерландов, Великобритании, Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов и Австралии, которые обсудят сокращение зависимости от Китая в контексте критически важных минералов. Хелберг объяснил выбор этих стран рядом причин, начиная от расположения некоторых из важнейших полупроводниковых компаний, заканчивая наличием у них критически важных минералов.

Джейкоб Хелберг призвал не интерпретировать встречу с партнёрами, как попытку отреагировать на действия Китая, поскольку страны будут обсуждать стратегию, ориентированную на США. Он добавил, что сейчас в сфере искусственного интеллекта образовалась конкуренция между двумя крупными государствами – Китаем и США. Хелберг утверждает, что американские власти хотят поддерживать стабильные отношения с Китаем, но также готовы обеспечить себе конкурентоспособное положение, когда заходит речь об искусственном интеллекте.