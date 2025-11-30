Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ВМС Ирана ввели в эксплуатацию переоборудованный танкер «Курдистан»
Он выступает в роли плавучей базы, которая, по всей видимости, предназначена для размещения БПЛА и вертолётов

Военно-морские силы Ирана ввели в эксплуатацию два новых кораблях – эсминец «Саханд», а также плавучую базу «Курдистан», которая является переоборудованным 33-летним танкером для перевозки нефти. Оба корабля достигли состояния боеспособности и оснащены соответствующими вооружениями.

Эсминец «Саханд» оснащён технологиями малозаметности, торпедами, зенитными и противокорабельными орудиями, ракетами класса «земля – земля» и «земля – воздух». Помимо этого, его оснастили системами радиоэлектронной борьбы.

В то же время «Курдистан», оборудованный вертолётной площадкой, может выступать в качестве корабля для поддержки различных операций, размещая тяжёлые вертолёты и беспилотные летательные аппараты. По такому примеру был построен другой корабль данного типа – «Макран», который, как и «Курдистан», переоборудован из нефтяного танкера.

Стоит отметить, что Иран формирует военно-морской флот в условиях санкций, когда сотрудничество с известными судостроительными компаниями невозможно. В 2010 году страна спустила на воду свой первый эсминец местного производства

#иран #курдистан
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
+
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
AyaNeo действительно готовит топовую консоль Next 2 с 16-ядерным Ryzen AI Max+395
1
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
AMD готовит к релизу видеокарты Radeon R9700S и R9600D
1
Пэт Гелсингер: Квантовые вычисления сделают графические процессоры бесполезными
2
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+
В Чёрном море недалеко от турецкого пролива Босфор загорелись два танкера
3
В России резко вырос спрос на наличные деньги
3
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
11
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
«Роскосмос» подтвердил повреждение стартовой площадки на Байконуре после запуска «Союза МС-28»
1
Эксперты ожидают переноса нескольких космических миссий России из-за инцидента на Байконуре
6
Проводник в Windows 10 работает быстрее по сравнению с Windows 11 несмотря на старания Microsoft
4

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
17
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
145
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
+
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
2
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
1

Сейчас обсуждают

linux4ever
00:55
Кот бы сомневался, мечтает о том, что мессия подарит ему много гойских рабов. >В 2024 году Лоуб выступил с речью, в которой высказал мнение, что Мессией будет инопланетянин, прибывший из космоса
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
Александр Сечков
00:49
Для автора это не важно)))
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
AnLesha
00:48
Ахах, спасибо)
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
AnLesha
00:48
Спасибо
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
AnLesha
00:48
Благодарю
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
beltar
00:27
Куда смотрит правительство? Действия РКН уже явно попадают под категорию диверсия. Пора уже полностью останавливать действие этой конторы и начинать расследование. При этом действия РКН полностью подр...
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
daimos
00:14
Заголовок дурацкий, нельзя так сказать ни об одном фильме, просто они неиспорчены
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
slikts
23:06
Nacvark, она их произвела??? *Валенок, подавись пятю сребрениками!
Дания отправила в Аргентину первую партию проданных истребителей F-16
32Влад32
23:01
Скоро состоится контакт.
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
Сергей Новиков
22:59
Зачет. пять
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter