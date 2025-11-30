Он выступает в роли плавучей базы, которая, по всей видимости, предназначена для размещения БПЛА и вертолётов

Военно-морские силы Ирана ввели в эксплуатацию два новых кораблях – эсминец «Саханд», а также плавучую базу «Курдистан», которая является переоборудованным 33-летним танкером для перевозки нефти. Оба корабля достигли состояния боеспособности и оснащены соответствующими вооружениями.

Эсминец «Саханд» оснащён технологиями малозаметности, торпедами, зенитными и противокорабельными орудиями, ракетами класса «земля – земля» и «земля – воздух». Помимо этого, его оснастили системами радиоэлектронной борьбы.

В то же время «Курдистан», оборудованный вертолётной площадкой, может выступать в качестве корабля для поддержки различных операций, размещая тяжёлые вертолёты и беспилотные летательные аппараты. По такому примеру был построен другой корабль данного типа – «Макран», который, как и «Курдистан», переоборудован из нефтяного танкера.

Стоит отметить, что Иран формирует военно-морской флот в условиях санкций, когда сотрудничество с известными судостроительными компаниями невозможно. В 2010 году страна спустила на воду свой первый эсминец местного производства