Nacvark
Великобритания планирует развивать добычу и переработку критически важных полезных ископаемых
Ситуация на международном рынке вынуждает страну сокращать зависимость от импорта

Правительство Великобритании представило стратегию в области критически важных полезных ископаемых, в рамках которой Лондон планирует снизить зависимость от иностранных поставщиков к 2035 году. Обусловлено такое решение ситуацией на международной рынке, где возникла конкуренция за важнейшие для промышленности ресурсы.

Ожидается, что 30% внутреннего спроса будет покрыто за счёт местных мощностей: 10% – добычи, 20 – переработка импортного сырья. Для достижения этой цели британское правительство выделяет финансирование в размере до 50 миллионов фунтов стерлингов. В конечном итоге уже к 2035 году должна произойти полная диверсификация цепочек поставок: не более 60% импорта из одной страны.

Премьер-министр страны Кир Стармер отметил, что критические полезные ископаемые являются основой современной жизни и национальной безопасности. По этой причине необходимо стимулировать внутреннюю добычу и переработку. Лондон будет развивать добычу и переработку полезных ископаемых, уделяя особое внимание литию, никелю, вольфраму и редкоземельным металлам. К 2035 году страна будет производить не менее 50 тысяч тонн лития, который сейчас считается дефицитным для британского рынка.

#великобритания #полезные ископаемые
Источник: reuters.com
