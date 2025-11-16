В стране действует три давних принципа: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его появления в стране

После капитуляции Японии в 1945 году её возможности в контексте обороны и безопасности были значительно ограничены. Вместо вооружённых сил в стране действуют силы обороны (де-факто – армия), а японский флот не может иметь авианосцев. Помимо этого, японские власти придерживаются следующих трёх принципов: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его появления в стране.

Однако, как узнала местная газета Mainichi Shimbun, все три ключевых принципа могут быть пересмотрены по инициативе правящей Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром страны Санаэ Такаити. По данным издания, во вторник на парламентских слушаниях японский премьер отказалась подтвердить, что её правительство привержено давним «ядерным принципам».

Новое правительство намерено пересмотреть ряд документов, включая положение о Стратегии национальной безопасности, к концу 2026 года. Обусловлено это растущей напряжённостью в мире, а также разрабатываемых КНДР ядерных и ракетных вооружений. Правящая партия также поднимет вопросы использования вооружённым силами беспилотников, цепочек поставок стратегически важных материалов, а также возможности создания атомной подводной лодки.

Возвращаясь к вопросу ядерного оружия, маловероятно, что в Японии когда-то решат самостоятельно его разрабатывать. Наиболее вероятный сценарий – размещение американского ядерного оружия, особенно в условиях растущего интереса США к Индо-Тихоокеанскому региону из-за Китая.