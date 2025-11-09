На белорусских территориях застряло порядка 1 тысячи литовских грузовиков и полуприцепов

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией, обвинив страну в недостаточных мерах по противодействию запуску аэростатов участвующих в контрабанде, а также создающих угрозу воздушному движению страны. Позже белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о запрете движения по территории Беларуси грузовиков и полуприцепов, зарегистрированных в Литве и Польше. Как итог – на белорусских территориях застряло около 1 тысячи литовских грузовиков и полуприцепов.

Советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас, чьи слова приводит Литовское национальное радио и телевидение (LRT), заявил, что Вильнюс ищет возможности для оказания помощи литовским перевозчикам, чей транспорт застрял в Белоруссии. Несмотря на это, власти не планируют открывать пограничный пункт пропуска «Шальчининкай», где простаивает около 400 литовских транспортных средств.

Литовский чиновник подчеркнул, что правительство призывает перевозчиков собирать информацию о понесённых ими убытках, которые можно будет взыскать с Белоруссии или контролируемых ею активов в будущем, если это позволит сделать правовая оценка. Речь идёт об убытках в десятках миллионов долларов, которые могут обойтись в общую сумму до 1 миллиарда евро (по оценкам Литовской ассоциации перевозчиков Linava).