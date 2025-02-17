Соглашение не было подписано, но в Вашингтоне на этом настаивают.

Известно, что Соединённые Штаты Америки желают компенсировать свои расходы на военную помощь Украине, подписав с Киевом соглашение о совместной разработке полезных ископаемых на территории Украины. Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение в Мюнхене, объяснив это тем, что документ не соответствует украинским интересам. Украинский президент готов обсуждать его дальше, чтобы прийти к удовлетворительному варианту.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, рассказало о деталях возможной сделки между Украиной и Соединёнными Штатами Америки. Сразу отмечается, что Вашингтон намерен установить контроль над всеми редкоземельными металлами и стратегически важными ресурсами, в частности над литием, графитом и ураном.

Один из украинских чиновников подчеркнул, что в Киеве были шокированы масштабом требований Белого дома. Они сравнивают это с тем, как Европа в 18 веке делила колонии в Африки. При этом акцентируется внимание на том, что право на разработку украинских ресурсов американскими компаниями закрепляется на десятилетии без гарантий инвестиций со стороны Соединённых Штатов Америки.

The Washington Post объясняет, что основная претензия Киева была не в громоздкости требований, а отсутствии в документе каких-либо гарантий безопасности для Украины. Теперь украинские чиновники работают над тем, чтобы предоставить свой вариант соглашения, который позволит Вашингтону получить доступ к полезным ископаемым, а Киеву - заручиться американскими гарантиями безопасности.

Ранее в Белом доме уже назвали решение Зеленского отказаться от подписания соглашения «недальновидным», объясняя, что сам факт установления между Соединёнными Штатами Америки и Украиной тесных экономических связей является лучшей гарантией безопасности. Советник американского президента Майк Уолтц также настаивает на необходимости компенсировать Вашингтону расходы на оказанную Киеву военную помощь, например, путём совместной добычи полезных ископаемых в недрах украинской земли.