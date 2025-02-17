Он считает, что если бы Зеленский подписал соглашение о доступе к полезным ископаемым, это было бы мудрым решением.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что американский народ заслуживает получения какой-либо компенсации, которая окупит многомиллиардные расходы Вашингтона на оказанную Украине военную помощь.

Американский чиновник считает, что наиболее приемлемым вариантом было бы подписание между Украиной и Соединёнными Штатами Америки соглашения об инвестиционном сотрудничестве. Он добавил, что со стороны Владимира Зеленского было бы очень мудро заключить с Вашингтоном соглашение, предусматривающее совместную разработку полезных ископаемых.

Уолтц акцентирует внимание на том, что большая часть оказываемой странами Европейского союза помощи предоставляет в кредит. В то же время Соединённые Штаты Америки оказывали помощь безвозмездно, что вызывает у американцев «дискомфорт».

Как известно, Зеленский отказался подписывать в Мюнхене вышеупомянутое соглашение. Украинский политик считает необходимым доработать его и готов продолжать консультации с Вашингтоном. В то же время в Белом доме назвали решение Владимира Зеленского «недальновидным», поскольку, как считает американское руководство, экономические связи Украины и Соединённых Штатов Америки стали бы лучшей гарантией безопасности и поспособствовали росту украинской экономики.