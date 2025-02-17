Американские власти убеждены, что такое соглашение обеспечило бы экономический рост для Украины и экономические связи с США.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Брайан Хьюз, чьи слова приводит издание Associated Press, назвал «недальновидным» решением Владимира Зеленского отказаться от подписания соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, предусматривающего доступ американским компаниям к добыче полезных ископаемых на украинских территориях.

По мнению американского чиновника, Зеленский недальновидно отнёсся к отличной возможности, предоставленной Дональдом Трампом, вернуть Соединённым Штатам Америки деньги за оказанную военную помощь, а также поспособствовать росту украинской экономики.

Хьюз считает, что экономические связи Украины с Соединёнными Штатами Америки являются лучшей гарантий безопасности для Киева, которая станет неотъемлемой частью прочного мира.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский действительно отказался подписывать данное соглашение. Он подчеркнул, что в настоящий момент документ не соответствует интересам Украины, но Киев готов продолжить обсуждения и доработать его так, чтобы его можно было подписать с выгодой для обеих стран. Как писали иностранные издания, главной причиной отказа Зеленского от подписания соглашения было отсутствие в нём гарантий безопасности и неустойчивые формулировки, которые позволяют американцам получить доступ к приватизации государственных корпораций.