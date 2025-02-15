Американские власти претендовали на 50% украинских минералов.

Известно, что Соединённые Штаты Америки обсуждают с Украиной возможность совместной добычи редкоземельных металлов на территории Украины. Американские власти заинтересованы и в других полезных ископаемых. Министр финансов страны Скотт Бессент уже приезжал в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить данный вопрос и предоставить черновой вариант соглашения.

Журналист издания The Washington Post Джош Рогин рассказал, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о передаче Соединённым Штатам Америки права на полезные ископаемые. Вашингтон претендовал на половину украинских минералов, которые в будущем будут добыты на украинских территориях.

По данным издания, соглашение соответствующего содержания, Зеленскому предоставила делегация Конгресса, но тот «вежливо отказался» подписывать его в таком варианте.

Сам Владимир Зеленский также подтвердил, что встречался с делегацией американских законодателей и обсуждал ряд вопросов, в том числе добычу полезных ископаемых на территории Украины. Однако он подчеркнул, что не готов подписать всё в варианте, предлагаемом Вашингтоном, хотя остаётся открытым для дальнейших обсуждений.