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Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»

Несколько дней назад в украинских средствах массовой информации распространили фотографии обломков ракеты, которая маркирована как ЗМ22, он же «Циркон», он же «убийца авианосцев»
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Недавний массированный обстрел Киева

Некоторое время назад, а именно 7 февраля 2024 года, Россия провела третий массированный удар по Киеву за текущий год. По данным местной администрации, российская армия применила советские крылатые ракеты Х-101, Х-555 и Х-55, сброшенные с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистические ракеты «Калибр» и беспилотные летательные аппараты Shahed. Позже появилась информация о фиксировании нетипичной траектории одной ракеты, которая была запущена из Крыма.

Украинские средства массовой информации опубликовали фотографии обломков ракеты, на которых видна маркировка 3М22, что навело на подозрении о первом боевом использовании новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», чем-то схожей с «Кинжал» или «Оникс»Фотография с Telegram-канала MonitorПримечательным является то, что гиперзвуковая ракета ещё не применялась в боевых действиях, а все её пуски были лишь испытательными.

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Российские официальные лица не подтверждали первое боевое применение ракеты «Циркон», а спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в комментарии британскому изданию BBC подтвердить или опровергнуть информацию не смог, добавив, что эксперты изучают вопрос, чтобы прийти к выводу, какую именно ракету российские силы выпустили с Крыма.

Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон»

3М22 «Циркон» - российская гиперзвуковая ракета, разрабатываемая Научно-производственным объединением машиностроения («НПО машиностроения») и в первую очередь предназначенная для поражения тяжёлых кораблей противника. О разработке ракеты практически ничего не известно, а первая информация о запланированных испытаниях появилась ещё в 2016 году.

В 2017 году ряд российских изданий писали, что «Циркон» поступит на вооружение субмарин типа 949А «Антей», предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений, от чего ракета получила прозвище «убийца авианосцев»

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Точной информации о тактико-технических характеристиках гиперзвуковой ракеты не имеется. По информации разных источников она может поражать цели на расстоянии около 450, 600 и даже более 1 тысячи километров. При этом в мае 2022 года Министерство обороны России отчитывалось об успешном запуске «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» по цели в Баренцевом море, расположенной на расстоянии в 1 тысячу километров. Видео пуска отсутствует. Всего по официальной информации с момента разработки ракеты было проведено 9 испытательных пусков.Фотография пуска «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в 2020 годуВес боевой части ракеты может составлять 300 - 400 килограмм, а её скорость соответствует 8 махам, хотя в 2019 году Путин говорил о возможности разгона носителя до 9 махов. Telegram-канал Monitor, опубликовавший фотографии обломки ракеты с маркировкой 3М22, утверждает, что во время пуска «Циркон» так и не смог преодолеть порог гиперзвуковой скорости.

Официально 3М22 «Циркон» находится на вооружении с августа 2022 года, однако в январе 2023 года ракеты были установлены на борт фрегата «Адмирал Горшков», о чём сообщил российский президент Владимир Путин. Примечательно, что при разработке ракеты была речь о постановке её на вооружение подводных субмарин, но Государственная комиссия по результатам испытательных пусков рекомендовала их для установки на надводные корабли.

Новая угроза для Украины

В первую очередь российские военные обозреватели позиционирует новую российскую гиперзвуковую ракету как угрозу для авианосцев, ведь по большей степени она считается противокорабельной. Они также отмечают, что ракету не может перехватить ни одна системы противоракетной обороны и всё благодаря высокой скорости полёта, траектории и электронной защите.

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Украинский военный обозреватель Александр Коваленко называет «Циркон» опасной, но в то же время проблемной, сырой и трудно принятой на вооружение противокорабельной гиперзвуковой ракетой. Более того, он уверен, что по Киеву прилетел не 3М22, а другая ракета, при сборке которой использовались детали новой гиперзвуковой ракеты.

Коваленко подчёркивает, что если всё-таки применение ещё одного вида гиперзвуковых ракет подтвердится, то это новый вызов для украинской противовоздушной обороны, которая теперь столкнётся с дополнением к уже имеющимся «Кинжалам»

Реальная угроза новой ракеты зависит ещё и от того, каким образом её будут запускать. Несмотря на то, что в качестве пусковых установок для «Циркон» используются надводные корабли, есть информация о её запуске с берегового ракетного комплекса «Бастион»

В таком случае новая гиперзвуковая ракета будет иметь значительное преимущество над «Кинжалом», запускаемым с истребителей МиГ-31, взлёты которых тут же поднимают воздушную тревогу над Украиной. Использование наземных комплексов позволило бы усложнить своевременное отслеживание применения гиперзвуковой ракеты и, соответственно, усложнить работу противовоздушной обороны.

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