ATACMS: Долгожданная поставка.

Летом 2022 года украинские власти смогли добиться поставок артиллерии, лёгких систем противовоздушной обороны, боеприпасов и других элементов вооружения, которые дали им возможность вернуть часть своих территорий. Тем не менее, проблемой оставались цели противника на дальних дистанциях: командные пункты, военные склады, логистические и стратегические объекты, к которым подобраться было непросто.

Украинские власти ещё тогда обратились к Соединённым Штатам Америки с просьбой поставить им дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут базироваться на уже поставленных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Однако американцы отказали в таких поставках, ссылаясь на текущую стадию эскалации конфликта. Проще говоря: в зависимости от продолжительности и стадии эскалации конфликта, поставки вооружения наращиваются.

Очередные попытки добиться поставок американских дальнобойных ракет активизировались весной 2023 года, когда украинские военные готовились к контрнаступлению после зимнего периода. Тогда они точно также получили твёрдый отказ от американских властей, сославшихся на дефицит американских ракет и опасения, что украинцы начнут бить по российским территориям с поставленного Западом оружия. Тема быстро замялась, особенно если вспомнить, что помимо дальнобойных ракет, в приоритете тогда были истребители F-16. Тем не менее украинцы получили французско-британские ракеты Storm Shadow, дальность которых была значительно выше имеющихся боеприпасов, но эффективность стояла под сомнением.

Уже летом 2023 года украинцы возобновили переговоры, а в сентябре американскими чиновниками были даны реальные сигналы о надвигающихся поставках американских ракет. Как итог, в октябре американцы всё же поставили ATACMS, но общественность узнала об этом не из официальных пресс-релизов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки или Белого дома, а видеозаписей с применением ракет. По всей видимости, американские власти решили поставить оружие втихую, чтобы не привлечь внимание россиян и избежать усиления ракетных атак, не допустить подготовки к готовящимся ударов. Составные части MGM-140A ATACMS Block 1Единственный нюанс в том, что Вооружённые силы Украины, как и ожидалось, получили кассетный тип боеприпаса со сниженной дальностью поражения. Речь идёт о модификации MGM-140A ATACMS Block 1, которая имеет 950 суббоеприпасов, но поражает цели лишь на 165 километров и имеет значительную погрешность в точности. Более подходящим вариантом для украинцев была бы ракета MGM-140B ATACMS Block 1A или MGM-164 ATACMS 2000: точная, несёт осколочно-фугасный боеприпас WDU-18/B и поражает цели на дистанции до 300 километров.

Нюанс в том, что такие ракеты во-первых из-за большой дальности могут быть применены по российским территориям, а во-вторых имеет ограниченный запас на американских складах. В то же время поставленная украинцам модификация ATACMS хранится в запасах около 1,239 единиц. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин объяснял свою категоричную позицию против поставок дальнобойных ракет как раз таки ограниченным их запасов, снижение которого нанесёт удар по боеспособности американской армии.

ATACMS. Первый опыт применения и стратегические перспективы.

По данным издания The New York Times, Украина получила около двадцати американских ракет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее уже подтверждал, что американские власти продолжат поставлять свои дальнобойные ракеты, наращивая их производство в стране. Стоимость одной ракеты составляет около полтора миллиона долларов. Все эти факторы говорят об одном: использовать новое оружие нужно с умом и высокой точностью расчётов.

Стоит отметить и тот факт, что Украина взяла перед Соединёнными Штатам Америки обязательства по неприменению американских ракет по российским территориям. Это подтвердили в Белом доме.

Видео-разбор удара по авиабазе в Бердянске на английском языке

Одной из первых целей ATACMS стали российские авиабазы, в частности в Бердянске, где несмотря на отклонение боеприпаса от цели (обусловлено его техническими характеристиками), кассетные снаряды смогли нанести определённый ущерб военному объекту. Предполагается, что повреждения получили как минимум 5 вертолётов Военно-космических сил России типа Ка-52/М, Ми-28Н/НМ, Ми8-МТВ-5/Ми-35м, боекомплект и средства обслуживания вертолётной эскадрильи, топливные резервуары и наносы, тележки для размещения ракетного вооружения на ударной авиации. Информация не была подтверждена российским оборонным ведомством.

Снизу опубликованные в российских информационных ресурсах фотографии из Бердянска, где предположительно суббоеприпасы M74 от кассетного боеприпаса ATACMS.

Бывший Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что украинская армия получила ракеты в критический момент контрнаступления, то есть относительно поздно, но все равно пытается получить пользу из переданного вооружения. Украинский офицер считает, что ракеты представляют определённую важность и способны наносить эффективные удары по материально-техническим и командным пунктам.

Аналитический центр Institute for the Study of War тоже подтверждает, что несмотря на ограниченную дальность ракет в 165 километров, это позволит им поражать определённые объекты в зоне боевых действий. Особенно речь про места размещения фронтовой авиации, которую российскому командованию придётся отвести, чтобы избежать её уничтожения. Таким образом воздушная поддержка российских военных может временно ослабнуть. Аналитики отмечают, что российская армия стабильно демонстрирует свою возможность адаптироваться под новые угрозы в связи с западными поставками, но только после получения первых серьёзных потерь, которых на самом деле можно было избежать.

Основными целями для ATACMS станут важные, но плохое защищённые цели на открытом пространстве. Речь идёт о местах базирования артиллерии, аэродромов, военных складов, командных пунктов, которые не покрыты мощными система противовоздушной обороны. Безусловно, что в распоряжении россиян есть зенитно-ракетный комплекс С-400, способный противостоять американским ракетам, но далеко не все позиции прикрыты именно им.

ATACMS: Какое влияние на ход боевых действий окажет

Нельзя сказать, что получение Украиной ATACMS существенно изменит ход боевых действий, ведь это не супероружие. Основное преимущество такой поставки заключается в том, что в зоне боевых действий имеется сформированная логистическая система, с учётом имеющихся рисков. Очевидно, что при разработке такой системы не учитывалось, что украинцы смогут применять американские ракеты, но сейчас военному командованию российской армии придётся брать это в счёт.

Несколько проведённых ракетных ударов по авиабазам никак существенно не повлияют на положение дел в зоне боевых действий. Для этого необходимы последовательные удары по целям, связанных между собой, что впоследствии приведёт к разрушению цепочек связи, поставок и даст возможность пехоте продвигаться.

Изначально когда заходила речь про ATACMS, важность поставок объяснялась тем, что они помогут разорвать связь с Крымским полуостровом, то есть уничтожить Крымский мост. Даже если не учитывать тот факт, что сухопутный коридор всё ещё под контролем российской армии, американские ракеты кассетного типа или даже с осколочно-фугасной ударной частью неспособны эффективно поражать массивные бетонные конструкции. Вдобавок к этому вспомним, что штаты поставили ракеты с дальностью поражения до 165 километров, то есть достать до моста никак не выйдет.

Российский президент Владимир Путин признаёт, что поставки ATACMS несомненно нанесут вред и создадут дополнительную угрозу, но отражать российская армия их в состоянии.

«Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», - утверждает российский президент.

