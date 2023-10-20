Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Некоторое время назад Соединённые Штаты Америки доставили Вооружённым силам Украины дальнобойные ракет ATACMS кассетного типа, которые уже были применены украинскими военными в зоне боевых действий. По данным The New York Times, украинцы получили 20 ракет данного типа.

После первых украинских ударов по российским объектам с американских ракет, российский президент Владимир Путин признал, что новые поставки нанесут вред и создадут дополнительную угрозу, но противостоять им можно. Спикер Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Илья Евлаш считает, что новая поставка ракет создаст хлопот россиянам, которые будут вынуждены встретиться с большой нагрузкой на их логистическую систему и необходимостью пересмотреть места размещения командных пунктов и военных складов.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу «1+1» подтвердил, что американские власти будут поставлять ATACMS на регулярной основе и в большом количестве, продолжая наращивать производство ракет.

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Стоит отметить, что в Соединённых Штатах Америки неоднократно подчёркивали об ограниченном запасе дальнобойных ракет, поэтому вопрос их передачи напрямую зависит от возможностей военно-промышленного комплекса страны нарастить выпуск боеприпасов.