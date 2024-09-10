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Greg_Novo
Astro Bot получит дополнение с еще не раскрытыми VIP-ботами
Разработчики игры, команда Asobi, подтвердили, что в планах есть выпуск бесплатного дополнения, которое может добавить новые уровни и этапы, а также коллекционных персонажей VIP-ботов

Игра Astro Bot, разработанная командой Asobi и выпущенная Sony Interactive Entertainment, уже успела завоевать сердца многих геймеров своим уникальным геймплеем и красочным миром. Однако, как оказалось, это ещё не всё, что может предложить эта игра. Недавно стало известно, что в титрах игры Astro Bot содержатся намёки на появление неожиданных персонажей, которые могут стать частью грядущего бесплатного дополнения. Эти намёки были замечены внимательными игроками, которые обратили внимание на список игр и серий, упомянутых в титрах, но не представленных в основной игре.

Среди этих упоминаний можно найти такие игры и серии, как Worms, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Rayman, Beyond Good & Evil и многие другие. Некоторые из этих франшиз хорошо известны поклонникам видеоигр, в то время как другие могут быть менее знакомы широкой аудитории. Однако самое интересное заключается в том, что некоторые из этих упоминаний могут указывать на появление персонажей из этих франшиз в будущем дополнении к игре Astro Bot. Это может стать настоящим сюрпризом для игроков, которые ожидают увидеть знакомые лица в новом контексте.

Разработчики игры, команда Asobi, подтвердили, что в планах есть выпуск бесплатного дополнения, которое может добавить новые уровни и этапы, а также коллекционных персонажей VIP-ботов. Однако пока не ясно, какие именно персонажи из упомянутых в титрах франшиз могут появиться в дополнении. Игроки могут только гадать, какие сюрпризы приготовили для них разработчики и какие неожиданные камео могут появиться в игре.

#sony interactive entertainment #astro bot #asobi
Источник: eurogamer.net
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