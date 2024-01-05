Начало про 775 сокет вышло к новому году в виде компьютера для бабушки. Исключительно под интернет:

https://overclockers.ru/blog/Mostack/show/126993/soket-775-p965-xeon-x5460-svezhajshaya-sborka-k-novomu-2024-godu-moj-lichnyj-opyt

Праздники прошли, шампанское кончилось, а чувство неудовлетворения осталось! Эхх, раз первая статья про 775 зашла - распакую обновку. Случайно досталась мне за пару дней до Нового 2024 Года видеокарточка Gigabyte RTX 4060Ti Eagle OC за какие то неприлично смешные деньги. Думал продать за ненадобностью - но пусть хоть по приколу послужит. Сразу скажу - разгонять именно ее именно тут не будем.

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Поскольку бабушке система на 775 сокете еще не уехала, то пожалуй вставим и посмотрим. Игрушек новых у меня не так, чтобы очень много, но кой чего из условно актуального найдется. Итак: мать Asrock P5B-DE (интересно, PCIE версия 1.0, или уже аж 2.1?), DDR2 8 Gb, Xeon X5460 с легким разгоном сниженным всего то до 3400МГц, а то за VRM из 4 фаз страшно.

Даже запасной монитор достану, чтобы на время глупостей не останавливать основную машину. Тысячи за 3-4 чтоль достался случайно 24 дюймовый FHD Acer V247YEbiv аж на 100 игровых герц. Ну и со скамейки запасных еще одна замена: БП DEEPCOOL PM800D-F21 на 800W за те же 3-4к рублей. Просто потому, что с разъемами на старом БП беда, а на 6 пиновый видяшка ругается (хотя в данном случае ей и 6 пин с огромным запасом). Беру периодически такие долгоиграющие вещи, если за копейки мимо пробегают. Полежат годик-другой, да и пригодятся куда-кому-нибудь.

Я сначала думал сделать финт ушами и поставить стандартный офисно-домашний монитор середины нулевых (Sony SDM-S95A, 19 дюймой, 1280x1024, 75 Гц, MVA, вход VGA), но там оказался только VGA вход. Найти такое на RTX карте несколько затруднительно, 4060ti в VGA не умеет. Чертов прогресс! Искать, заказывать, ждать нафиг не нужный мне переходник не будем. И если 1280 на 19 дюймах выглядит вполне себе ничего, то на 24 это уже боль и печаль. Так что фиг с ним, FHD так FHD. Некоторые люди вообще играют на ноутах о 15-17 дюймах, да еще ухитряются называть ЭТО игровыми машинками. Как - для меня загадка. Это же как себя проклясть надо! Даже FHD для таких крошек (молчу уж про 2к-4к) в динамике абсолютно бессмысленны. Да я на 15 дюймах разве что в середине 90х играл и то больше от безысходности.

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RTX 4060 ti влезла в эту систему как родная!

В общем диспозиция описана, приступим к тестам.

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3DMark Fire Strike - 23523 графических попугая. Неплохо! На процессоре 12600K карта показывала около 35000.

3DMark Port Royale - 7544. Вообще прекрасно!

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Я там в начале писал, что разгонять не будем? Я передумал, это же overclockers, бессмысленный и беспощадный! Понажимаем куда попало, добавим 175 МГц GPU, 1230 МГц на память и получим результат в 3DMark Port Royale в 8000 попугаев, что полностью соответствует стоковому состоянию карты на современной системе с 12600K. Просто потому, что могу! Мы же художники!

Вообще разбег производительности странный. Если в Fire Strike результат соответствует таковому у 2060 Super на нормальной системе, то в Port Royale с его 7500-8000 очками - это вполне себе результат для RTX 4060ti. Отставание от системы с разогнанным 12600k около 5%,которое полностью можно убрать легким разгоном видеокарты. На процессор не свалить, он в обоих тестах сильно недозагружен. В общем карта в состоянии обсчитать что угодно любой сложности независимо от компьютера, главное ей это хоть как то передать. Так же прекрасно видно, что сколь угодно сложный тест с упором на один компонент в отрыве от всей остальной системы может давать потрясающие результаты не имеющие никакого отношения к реальной жизни.

А теперь ближе к ней, к реальной так сказать. Попробуем погонять что-то требующее присутствия человека.

Shadow of the Tomb Raider - вроде все без вопросов. В FHD и DirectX 11 с высоким качеством по умолчанию - 35-50 fps. DirectX 12 примерно так же. Процессору явно плохо - играть явно хорошо!

Detroit Become Human не пошел, какой то инструкции из SSE 4.2 не хватает. Разбираться не стал. Опять приставочники накомпилировали непойми что!



Borderlands 3 - есть микрофризы при быстрой смене локаций с кучей объектов, в сингл гонять особых проблем нет. Попробовал скинуть разрешение до 1600 - эффект гомеопатический, на уровне погрешности.

Из плюсов:

- поскольку основной затык в процессор - графику резать смысла нет, карта вывезет. Все, что относится исключительно к ведению видеокарты можно выкручивать на максимум.

- вспоминая середину нулевых - 40 fps это ОТЛИЧНЫЙ результат, а FHD тогда вообще был не только лишь у всех, мало кто мог. Я же вообще динозавр у истоков истории можно сказать был. С Voodoo 2 начинал в прошлом веке (в подтверждение есть коробка!): если что-то запустилось 800х600, да больше 20 кадров - это уже успех!

- 30 консольных кадров можно выжать практически из чего угодно. Главное чтобы запустилось. Кому это неиграбельно - пусть сначала докажет хотя бы Sony, что нельзя играть на этих их приставках. Правда в моем случае даже выжимать не пришлось, по умолчанию все настройки на качестве. =)

- загрузка карты составляет от 30 до 70% при полной загрузке процессора, работающего всего то на 3400МГц. Поскольку на нормальных матерях эти процессоры едут под 4000МГц, да с DDR3 - теоретически для 775 сокета вполне можно улучшить эти результаты еще процентов на 15-20.

Таким образом нельзя сказать, что такой апгрейд прям уж совсем бесполезен. Как оказалось 775 сокет со скрипом, но умеет в рейтрейсинг с новыми картами, благо все лучики считаются непосредственно на них. До штатного потребления в 150-160 Вт карта поднималась только в тестах 3DMark.

Из минусов - вот прямо сходу не все даже запускается. Кому-то нужны костыли из-за отсутствующих инструкций SSE 4.2, кому-то еще для чего. В общем танцы обеспечены. Но что запустилось - работает, тянет. Погонял тесты, игры из не самых новых и тяжелых конечно (за неимением) - жить можно. К слову ситуация интересна тем, что множеству современных игр все эти инструкции нафиг не сдались и полностью достаточно тех, что имелись 15-20 лет назад. В следствии чего весь этот SSE "прогресс" выглядит (с точки зрения поиграть) уныло.

Пиковое потребление системника из розетки в играх доходило до 206Вт. Из них до 100Вт ел 4060 ti, но обычно ограничивался 50-70Вт.

Рейтрейсинг на 775 сокете жив, жил и будет жить! Но особого желания разбираться с костылями неохота, все равно машинка собиралась исключительно как печатная для интернетика будет использоваться. И даже 4060 ti заберу! Отдельный луч непонимания тем людям, которые утверждают, что лично видели смерть 775 сокета. Уж если он вот это все может - для интернетика его еще с большим запасом и на долгие годы!

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Бойтесь RTX на 775 сокете ;)