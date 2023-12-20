Понадобился тут бабушке компьютер. У меня конечно много чего валяется, но вот все из относительно ликвидного продано, или пристроено. А к остаткам все равно что-то да докупить придется. Поскольку кроме браузера там никаких требований (да и то, слово какое то пользователю незнакомое) - будем оживлять неликвид!

Много лет лежала в коробке мать Asrock P5B-DE на чипсете P965 с одноядерным P4 на борту. Когда-то использовалась под резервное копирование. Из плюсов - идеальное состояние и 2Гб DDR2 одной плашкой на борту. Так что остается добыть из китайцев процессор (1000р), 3 планки памяти по 2Gb (1000р) и прикупить какое нибудь охлаждение. Ибо штатное от P4 для Xeon ну никак не годится. Хотел поставить windows 10, посмотреть что как - но установка даже не запустилась. А ковырять и уговаривать ради "просто так" желания не было. Так что ждем процессор со всеми нужными инструкциями. Благо модифицированный биос под эту мать уже есть, а залить его минутное дело.

реклама





Мать весьма простая, фазы питания выглядят по современным меркам хуже наипростейшего, всего то 4 штуки без всякого охлаждения (хотя и заявлена поддержка горячих QX9650 аж на 130Вт). Поэтому жарить на все деньги не будем. Скорее даже скинем напряжение чуток - а там по замерам. Но все же радиаторы мостов скинул, пасту заменил. На южном была хорошая, как будто только что намазана, а вот на северном застывшая в камень. Обезжиривателем смывал. Видимо грелся он неслабо, весь цветными пятнами пошел. Заодно шлифанул за 5 минут радиаторы. Оба кривые, но северный прямо с конкретной выемкой глубиной чуть ли не в полмиллиметра как раз в месте контакта (от канавы осталось легкое пятнышко видимое только при шлифовке). Собрал на MX-2. Уже лет 10+ валяется, надо же наконец израсходовать хоть как-то.

реклама





реклама





Наконец то пришедший процессор (пропиленный и пропаянно-проклеенный как нужно для перехода с серверного сокета 771 на гражданский 775) с китайским знаком качества по умолчанию запустился с множителем 6 (2000 МГц). Что я увидел только в спокойно установившейся Windows 10 tiny. Ну и с рабочим win10 можно уже смотреть что тут такое вообще и как оно работает.

CPU 1.25V 3133МГц, память DDR2 667МГц (она конечно 800, но чтобы пока не мешала с процессором разбираться).

Потребление системы в простое из розетки 76Вт. Многовато по современным меркам, но надо учитывать, что БП стоит просто никакущий, из тех же времен, Powerman ip-s450hq7-0 на 450Вт . Допускаю, что только там лишних 5-10Вт теряется просто так из-за низкого КПД.

Температура на VRM 85-87 градусов через пару минут стресс теста AIDA64. Радиатор северного моста 67 градусов (при стресс тесте памяти 85 градусов О_О)

Потребление из розетки 135Вт на стрессе, при этом непосредственно процессор холодный, до 46 градусов по AIDA64. Думал врет кто-то, но нет: кулер холодный и тепловизор вообще ничего не ловит (отвлекается на что угодно вокруг). По моему я с кулером как то переборщил, хотя брал самый дешевый на 4 трубки в пределах тысячи рублей: Exegate Dark Magic EXX400-PWM

CPU-Z 280/1127 попугаев.

Отсюда и будем плясать.

Питание неплохо бы охладить, хотя вроде не критичные температуры. Так что подайте на разгон, кто сколько может.

Смогли примерно до шины 380, далее ошибки посыпались. Пока все на штатном напряжении, но выше греть не стоит. Тут выяснилось, что память попалась совершенно дубовая и при изменении множителя на более адекватный ни при каких условиях не хочет ехать выше 900МГц (а при полученной частоте процессора надо от 920МГц). Но при этом прекрасно себя чувствует с низкими таймингами при частотах до 800МГц. Так что финиш будет примерно тут, с уменьшением напряжения на процессоре на пару шагов до примерно 1.23-1.24V:

- процессор 3655Мгц и память 770Мгц (правда с хорошими таймингами 4-4-4-12) fsb 385. Выше процессор хочет поднятия напряжения, а память ухудшения таймингов, т.е. не вывозят одновременно. Можно скинуть тайминги и поехать на процессоре дальше с поднятием напряжения, но смысла в этом не вижу, только воздух нагревать.

Какой то разницы для полазить в браузере в инетике нет совершенно. Нафиг я этим занимался - тоже непонятно. Ну и ладно, 15% прироста получил, о чем поведать миру - тоже.



А на VRM напилил мини радиаторов из большого от какого то древнего блока питания. Вот радиаторы - самое ценное во всей этой технике. Все время не хватает, то на освещение светодиодам, то еще куда - расползаются как тараканы. Приклеил на термоклей STEEL STG-1v2 уголками (а то хрен его оторвешь, если всю плоскость намазать, а в основном намазаны MX-2). Температура даже от этих малышей рухнула на 20 градусов: 86->66. Точнее как рухнула... С обдувом. Самый маленький поток воздуха и температура мгновенно уходит вниз, все же площадь рассеивания увеличилась на порядок

На северный мост потом маленький вентилятор подберу, где-то валялись мелкие.

Вот теперь осталось погонять часок в стресс тестах и можно настраивать систему.

После сборки в корпусе ситуация с температурами сильно улучшилась. Вентилятор на выдув и вентилятор БП создали небольшое движение воздуха, в результате чего все это пассивное охлаждение, включая собственноручно налепленное, стало реально охлаждать. А смещение вентилятора процессорного кулера максимально вниз, чтобы продувалась зона под радиатором, еще неплохо улучшило охлаждение всего пассивного, причем холодным воздухом. Максимум температуры процессора в стресс тесте AIDA64 составил 41 градус. Чтоб я имел такие температуры на новом железе! При этом VRM была около 60С, северный мост, эээ, мало. Южный сильнее греется, аж до 45С.

Mem Test - северный мост 47С!!! Жить можно. При этом то ли в биосе сработали какие то энергосберегающие функции, то ли еще что, но потребление всей системы в простое упало до 66Вт.

Процессор 1,243V

Память 1.908V, 4-4-4-10-40-5-3

реклама





Если сравнивать этот Xeon x5460 с чем то современным - то аналогом по производительности будет Celeron G5900 на 1200 сокете, а если подразогнать (благо дело в данном случае исключительно нехитрое, параметров по пальцам одной руки) - можно и до современнейшего LGA 1700 дотянуться с его Celeron g6900.

Ну и +60% к когда то народному Q6600

К слову результат не так уж далеко от имеющейся у меня машинки с xeon 1246v3 (он же i7-4770). В Москве этот xeon брал новым в свое время просто потому, что был он чуть дешевле, чем 4770. А это даже по сегодняшним дням вполне себе кое что.

Диск - новый SSD Apacer AS340G на 240 ГБ

Видеокарта - просто имевшаяся затычка для проверок чего попало: MSI R4350 о 512Mb видеопамяти.

Windows 10 крутится совершенно адекватно. Загрузка от нажатия кнопки около 12с. В интернетиках ваших посидеть-посмотреть чего можно совершенно не напрягаясь. К слову все еще продающиеся аж по 15 тысяч бюджетные ноуты на N3350/4020 данная сборочка рвет как грелку (особенно с их массовыми 4Gb распаянной оперативки), а ближайшим аналогом среди ноутов может служить что-то начиная с Intel N5030 о 8 гигах оперативки. Таким образом актуальность системы считаю доказанной!

-

PS. MLLSE RTX 2060 Super с Али из предыдущих статей спокойно прожила год. Все так же на 124Вт TDP и частотах выше среднего. Запас производительности пока не использовал ни разу - тянет все.

https://overclockers.ru/blog/Mostack/show/81681/mllse-rtx-2060-super-s-ali-pochti-nonejm-za-17000r-pri-140-vt-vydal-2000-mgc-v-igrah

Но про запас на шкафу лежит 4060ti попавшая в руки совершенно случайно. Может продам за ненадобностью, может себе поставлю и запилю обзор какой - не решил еще :)



Cinebench R23

546/1622

В общем "через неделю командир сказал: "Хватит разврата!" и они откопали стюардессу обратно." (с)

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



