На выставке CES 2025 Honda представила обновлённую 0-серию электромобилей, которые с концептуальной стадии переходят в статус прототипов. В этом году производитель представляет два автомобиля — 0 Saloon и 0 SUV, которые теперь оснащены новейшей операционной системой Asimo. Эта система, названная в честь знаменитого гуманоидного робота Honda, будет управлять всеми аспектами автомобилей, включая пользовательский интерфейс, производительность и зарядку.

Система Asimo делает акцент на тесной интеграции технологий, что позволяет значительно повысить уровень автоматизации и взаимодействия с автомобилем. В частности, эта операционная система предоставляет персонализированный опыт, который адаптируется под предпочтения водителя, а также улучшает характеристики вождения и управления зарядом. Хотя конкретные цифры по дальности хода и мощности моделей ещё не раскрыты, Honda подтвердила, что производство 0 SUV начнётся в начале 2026 года на заводе в Огайо.

Из заметных изменений в дизайне 0-серии, особенно в 0 SUV, можно отметить более традиционные формы, в отличие от концептуального ван-образного Space-Hub, который был представлен годом ранее. Багажник в новой версии будет более удобным, а кузов — более привычным для потребителей. 0 Saloon, в свою очередь, осталась в знакомом футуристическом облике с угловатым кузовом, но вместо концептуальных дверей с подъёмом, на прототипе установлены традиционные двери с горизонтальным открытием, что упрощает производство.

Honda не обошлась без инноваций в области управления. Электромобили 0-серии будут оснащены системой "drive-by-wire" для руля, что открывает возможности для дальнейшего внедрения автономных технологий. Это позволит не только внедрить более точное управление автомобилем, но и подготовить почву для возможных беспилотных функций в будущем. Производитель активно работает с партнёрами, такими как Renesas Electronics и Helm.ai, чтобы повысить безопасность и эффективность автономных систем.