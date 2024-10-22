Российский дрон-камикадзе «Упырь» активно используется на фронте и уже зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с западной военной техникой. Легкий и маневренный, он способен остановить продвижение тяжелых боевых машин, включая танки Abrams, что вызывает растерянность у противника.

Отличительной чертой «Упыри» является его высокая надежность и простота. Генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук отмечает, что дрон спроектирован с акцентом на удобство в использовании и устойчивость к полевым условиям. «Мы ориентировались на принципы Т-34 — все должно быть простым, надежным и солдатоустойчивым. Я гну его в разные стороны, и он не ломается», — подчеркивает он.

Беспилотник имеет мультироторную конструкцию с четырьмя винтами и работает на аккумуляторах. «Упырь» оснащен мощной ударной нагрузкой — от 2 до 4 кг, что позволяет ему эффективно уничтожать как легко, так и хорошо бронированные цели. Благодаря гранатам ПГ-7В, этот дрон уже успел внести значимый вклад в уничтожение вражеской техники.

Кроме того, дрон отличается своей дальностью действия. Без использования ретранслятора он может работать на расстоянии до 6 км, а с ретранслятором — до 12 км. Максимальная скорость дрона достигает 200 км/ч, что позволяет ему быстро маневрировать и наносить удары по противнику.