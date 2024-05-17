Компания Microsoft обнаружила новый вид кибератак, в которых злоумышленники используют инструмент Quick Assist для проведения социальной инженерии и установки вируса-вымогателя Black Basta

Группа киберпреступников Storm-1811 начала использовать программу Quick Assist от Microsoft для проведения масштабных атак. По информации Microsoft Threat Intelligence, этот инструмент, первоначально предназначенный для удалённой помощи в решении технических проблем, теперь стал инструментом для социальной инженерии.

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Атаки проводятся посредством мошенничества: злоумышленники подделывают звонки от имени техподдержки и убеждают пользователей установить дополнительное программное обеспечение для удалённого управления, что является первым шагом для внедрения вредоносов типа QakBot и Cobalt Strike, а затем и вируса-вымогателя Black Basta.

Примечательно, что преступники также используют тактику засорения почтовых ящиков жертв подписками, чтобы создать иллюзию проблемы с переполнением входящих, после чего они предлагают свои услуги для её решения. Это увеличивает шансы на успешное обманное взаимодействие с жертвами.

Дополнительно, после получения доступа к компьютерам жертв, Storm-1811 проводит серию операций вручную, включая анализ доменной структуры и перемещение внутри сети предприятия, что позволяет масштабировать атаку и распространять вирус-вымогатель по всей организации.

Кампания, о которой идет речь, затрагивает множество отраслей - от производства и строительства до пищевой промышленности и транспорта, что подчеркивает целеустремленность и масштабы действий злоумышленников.

Microsoft уже предпринимает шаги для усиления защиты Quick Assist, включая внедрение предупредительных сообщений, чтобы предостеречь пользователей от потенциальных мошеннических действий.