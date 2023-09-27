Евросоюз высказывает озабоченность по поводу роли Twitter в распространении дезинформации
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Евросоюз (ЕС) через свой регулятор выразил озабоченность возможной ролью платформы Twitter, ныне известной как компания X, в распространении дезинформации. В недавно опубликованном отчете ЕС говорится, что X может стать объектом усиленного внимания со стороны европейских властей из-за проблем с дезинформацией на платформе. Этот отчет является частью первой оценки ЕС того, как крупнейшие платформы справляются с вызовами дезинформации в рамках Закона о цифровых услугах (DSA).
В отчете указывается, что X имеет высокое соотношение дезинформационных постов по сравнению с другими крупными платформами, такими как Facebook и Instagram. Компания X занимает лидирующие позиции по обнаружению такого контента. Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова подчеркнула важность адаптации всех основных платформ к текущей борьбе с дезинформацией, особенно в преддверии предстоящих выборов в ЕС.
Ответив на выводы отчета, компания X оспорила их и заявила о своей приверженности положениям DSA, подтвердив свою готовность работать над проблемой дезинформации.
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